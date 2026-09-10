A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt en TV y streaming
Los clubes se miden en Alemania por la fecha inicial de la Champions League.
Bayern Múnich recibe en Alemania a Bodo/Glimt de Noruega en el tercer día de partidos iniciales de la Champions League.
Los clubes juegan este jueves en el marco de la Fecha 1 de la máxima cita europea.
Cuándo juega Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt
El partido del Bayern Múnich contra Bodo/Glimt es este jueves 10 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Allianz Arena de Alemania.
Dónde ver a Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt
El partido del Bayern Múnich contra Bodo/Glimt se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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