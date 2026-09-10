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    Dónde y a qué hora ver a Fenerbahce vs. Roma en TV y streaming

    Los clubes juegan por la primera fecha de la Champions League.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Fenerbahce vs. Roma en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @officialasroma

    Este jueves siguen los cruces iniciales por la Champions League y el Fenerbahce SK de Turquía se enfrenta al AS Roma de Italia.

    El equipo de la Süper Lig turca juega de local y recibe a su rival por la Fecha 1 del campeonato europeo.

    Cuándo juega Fenerbahce vs. Roma

    El partido de Fenerbahce contra Roma es este jueves 10 de septiembre a las 13:45 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu de Estambul.

    Dónde ver a Fenerbahce vs. Roma

    El partido de Fenerbahce contra Roma se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueFenerbahceRomaFenerbahce vs RomaFenerbahce - RomaRoma - FenerbahceRoma vs FenerbahceDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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