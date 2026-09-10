Dónde y a qué hora ver a Fenerbahce vs. Roma en TV y streaming
Los clubes juegan por la primera fecha de la Champions League.
Este jueves siguen los cruces iniciales por la Champions League y el Fenerbahce SK de Turquía se enfrenta al AS Roma de Italia.
El equipo de la Süper Lig turca juega de local y recibe a su rival por la Fecha 1 del campeonato europeo.
Cuándo juega Fenerbahce vs. Roma
El partido de Fenerbahce contra Roma es este jueves 10 de septiembre a las 13:45 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu de Estambul.
Dónde ver a Fenerbahce vs. Roma
El partido de Fenerbahce contra Roma se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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