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    Alvarado por declaraciones de Judd sobre 18-O: “Él mismo tiene que dar las explicaciones respecto a lo que dice un día y a lo que dice el día siguiente”

    El biministro descartó el envío de una nota de protesta por los dichos del diplomático.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Ministerio del Interior Andres Perez Cuenca

    Continúa la discusión por los dichos del embajador de Estados Unidos, Bradon Judd, sobre la existencia de un supuesto “análisis específico” de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre los hechos ocurridos en nuestro país durante el estallido social.

    Y es que si bien el representante de la Casa Blanca retrocedió en sus declaraciones, asegurando que en realidad no cuentan con con “informes de inteligencia” que demuestren una conexión como había afirmado, las críticas en su contra y las dudas sobre cómo gestionará Cancillería este episodio no han cesado.

    El titular de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, ya comenzó los primeros movimientos para manejar la situación. Ayer se reunió con Judd y aseguró que la información mencionada por el diplomática fue solicitada. No solo eso, elevó el tono y zanjó que los embajadores “no deben opinar de política interna”.

    Así las cosas, esta jornada el biministro del Interior, Claudio Alvarado, fue consultado sobre si llamarán al embajador a ser “más responsable” y si por lo mismo harán envío de una nota de protesta.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Cancillería citó al señor embajador para conversar estos temas, y el canciller le ha hecho presente al señor embajador de que, en condiciones y cargos diplomáticos, no hay que involucrarse en la política interna de los países”, dijo.

    Luego agregó: “Esta es una situación que el gobierno, a través de la Cancillería, ya abordó, que tiene una respuesta formal desde Relaciones Exteriores, y respecto a los dichos del embajador, yo creo que es él mismo que tiene que dar las explicaciones respecto a lo que dice un día y a lo que dice el día siguiente”.

    Finalmente reforzó: “Ayer se reunió el canciller con el embajador y han sido conversados los temas de interés y de preocupación”.

    La previa al 11S

    Este viernes se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado que ocurrió en Chile el pasado 11 de septiembre de 1973.

    Para la jornada que marca con un gran simbolismo al país, ya se avizoran manifestaciones y actos conmemorativos.

    Desde el mundo político, desde la oposición dieron a conocer que se definió hacer dos actos en memoria y homenaje al fallecido expresidente Salvador Allende.

    Mientras que el gobierno ya descartó realizar algún acto en el primer 11 de septiembre en la era de José Antonio Kast. El mismo Presidente dio el portazo a esa idea en una entrevista hace unos días.

    De todas maneras, esta jornada el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, fue consultado sobre si tendrán “algún gesto” más que un acto como tal.

    Al respecto, el jefe de gabinete contestó: “Ese es un día en el cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y de sentimientos, y nosotros somos respetuosos de esas aproximaciones respecto a esta fecha, pero nuestro gobierno, tal como le hemos dicho en reiteradas oportunidades, estamos preocupados y trabajando día a día en las prioridades de las personas, y estamos pensando cómo ese trabajo contribuye a construir un mejor Chile hacia adelante, donde las diferencias políticas no nos lleven a los extremos del pasado”.

    “Estamos mirando hacia adelante, estamos trabajando por las prioridades de las personas y respetamos las aproximaciones que cada uno pueda tener respecto a esta fecha”, agregó.

    Más sobre:Claudio Alvarado11 de septiembreGobierno

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