PDI incauta casi 400 kilos de explosivos en zona desértica en San Pedro de Atacama

Casi 400 kilos de explosivos fueron incautados por personal de la Policía de Investigaciones en una zona desértica en San Pedro De Atacama.

El procedimiento, se inició luego de que detectives de la Fuerza de Tarea Frontera Interna de San Pedro de Atacama, detectaran una enorme cantidad de elementos explosivos asociados a construcciones artesanales emplazadas en el sector.

El Jefe de la Región Policial de Antofagasta, Prefecto Inspector Freddy Castro Crespo, señaló que personal policial “en un sector desértico cerca de Río Grande, lograron encontrar en un sector rocoso gran material explosivo”.

“Este trabajo especializado que realiza la PDI en sectores de riesgo es un trabajo operativo y especializado que está haciendo el Plan Frontera Interna, controlando lugares de interés policial y dándole seguridad a la ciudadanía”, agregó.

Ante esto, es que se coordinó el trabajo de la Brigada Especializada en Investigación y Desactivación de Artefactos Explosivos y contra Amenazas, BRIDAEX-NRBQ, quienes destruyeron parte del material en el lugar debido al riesgo que representaba.

El comisario Hugo Medina de la Brigada Especializada explicó que “como el asentamiento se encontraba en un lugar, básicamente, de acceso público, si bien en un lugar desértico de acceso público, representaba un peligro para quienes pudieran encontrarse en las cercanías”.

“Se efectuó en el lugar la neutralización de alrededor de 22 cartuchos de dinamita, esto se hizo en el lugar y se conservaron muestras, obviamente, para ser tratadas con el Ministerio Público y efectuar estudios técnicos respectivos”, añadió.

Asimismo, fueron incautados 15 sacos de ANFO de 25 kilos, 300 detonadores, 205 emulsiones explosivas, cerca de 1.500 metros de cordón detonante, mechas de seguridad y un cartucho de dinamita.

Sobre el lugar, el funcionario policial apuntó que “era un asentamiento que hasta el año 2025 se encontraba autorizado para almacenar explosivos. Sin embargo, lo visualizado en el lugar por los especialistas Tedax (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos), da cuenta que efectivamente el lugar se encontraba con escasas medidas de seguridad y con nulas medidas de resguardo respecto al explosivo que se encontraba en su interior”.