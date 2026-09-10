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    Carabineros ejecuta despliegue en Malleco incautando armas y droga y deteniendo a tres personas

    “Es importante este tipo de procedimientos, estamos sacando de circulación armas de fuego y con ello bajamos los índices de los delitos violentos”, destacó el general Miguel Herrera, jefe de la Zona Araucanía de la policía uniformada.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Un equipo multidisciplinario de Carabineros liderado por el OS-9 y el GOPE, con apoyo de drones e infraestructura blindada de la Prefectura Control Orden Público (COP), concretó el ingreso a cinco domicilios del sector Chequenco de Ercilla y un sexto domicilio en Angol, la madrugada de este jueves.

    El despliegue se efectuó con las debidas autorizaciones judiciales, para sacar de circulación armamento que según la investigación realizada por el OS-9 en conjunto con el Ministerio Público, se encontraba almacenado en ese sector de la Región de La Araucanía.

    La diligencia dejó a tres adultos detenidos y la incautación de dos escopetas calibre .12 y un revólver calibre .38, además de marihuana.

    “Es importante este tipo de procedimientos, estamos sacando de circulación armas de fuego y con ello bajamos los índices de los delitos violentos”, destacó el general Miguel Herrera, jefe de la Zona Araucanía de la policía uniformada.

    Respecto de cómo se llevó a cabo el operativo, el general Herrera destacó que, “la Zona Control Orden Público prestó cobertura con los medios blindados y personal especializado para que el GOPE Araucanía y el GOPE Los Ríos y el OS-9 pudieran operar con la tranquilidad y el tiempo suficiente para allanar las casas el día de hoy”.

    La fiscal Natalia Ortiz, de la Fiscalía de Collipulli, señaló que uno de los imputados se jactaba en publicaciones en la web del armamento que tenía en su poder.

    “Esta situación pudo ser corroborada dado que este sujeto exhibía el armamento en redes sociales (…) con estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó autorización para efectuar diligencia de entrada, registro e incautación, la que fue materializada el día de hoy en horas de la madrugada por personal de la Sección OS-9 de Carabineros, logrando la incautación de dos escopetas, un revólver y 400 gramos de cannabis sativa a granel. Además resultaron tres personas detenidas, dentro de ellos, el sujeto denunciado que exhibía el armamento a través de redes sociales”, explicó.

    Cabe precisar que esta diligencia también contó con el apoyo de personal de Ejército, en el marco del Estado de excepción constitucional de Emergencia que está vigente en la región desde el 16 de mayo de 2022.

    Los detenidos, de 18, 48 y 21 años de edad, serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli por los delitos de infracción a la Ley de Control de Armas y a la Ley de Drogas.

    Más sobre:PolicialCarabinerosMacrozona SurMallecoDelincuenciaSeguridad

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