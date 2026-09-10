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    Valente valora la “armonización” que ofrece la reforma al mercado de capitales y apunta a un paso a “ligas mundiales”

    "Si queremos que sea un mercado de capitales integrado al mundo, tenemos que participar con las reglas del mundo", dijo Valente tras valorar la reforma de capitales que presentó el gobierno.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Pablo Vásquez R.

    El exministro de Economía y presidente de Econsult, José Ramón Valente, vio con buenos ojos la reforma al mercado de capitales que presentó el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    “Hay como 30 medidas muy pequeñas, muy difíciles de explicar. Son muy micro, muy técnicas. Y que en realidad una a una van a tener un efecto. Pero hay una forma de englobarlas que tiene mucho sentido. Que se llama armonización regulatoria”, dijo Valente en entrevista con radio Duna.

    Ante la presentación de la reforma, Valente lo enmarcó como un paso para participar en “ligas mundiales” del mercado de capitales con “las reglas” que se requieren.

    “El mercado de capitales chileno queremos que sea un mercado de capitales integrado al mundo. Si queremos que sea un mercado de capitales integrado al mundo, tenemos que participar con las reglas del mundo. Eso es lo que se llama armonización regulatoria”, comentó.

    En esa línea, el economista apuntó a modo de ejemplo la emisión de bonos en Chile. “Cuando una empresa chilena emite un bono en Chile y lo quiere después transar en el mercado internacional, hay una cosa que se llama Euroclear que dice que para transar aquí en el mercado internacional estos bonos tienen que tener todas estas características y los bonos chilenos no lo tienen”.

    Imacec

    El exministro de Economía durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera también destacó el último Informe de Política Monetaria (Ipom) por el deterioro de las expectativas económicas en el corto plazo.

    “El Banco Central es una institución bastante conservadora, que no hace movimientos muy grandes. Esta vez hay un movimiento muy grande”, comentó.

    Sobre las expectativas para este año, marcado por una proyección del Producto Interno Bruto (PIB) que no llega al 1% para este año, Valente dijo que “es efectivamente constatar la realidad de que este año ha sido un año particularmente malo”.

    Sin embargo, el economista plantea su optimismo para el largo plazo vía la expectativa de mayor inversión para los próximos años. Además, valoró la gestión del gobierno en dicha materia, como la reforma del mercado de capitales.

    “Si tú quieres que la economía y el bienestar del país crezcan, tienes que hacer políticas que fomenten el crecimiento de largo plazo”, comentó.

    Ante este contexto, con cifras de tasa de desempleo por sobre el 9% y la economía no creciendo más de un 1% este año, Valente apuntó a no generar medidas como subsidios “para el momento” y que se inviertan los recursos en el largo plazo.

    “Si vamos a gastarnos la plata, gastemos la plata en fomentar inversión (...) Inversión, crecimiento y empleo. Esa es la línea de trabajo que tiene muy clara el ministro (de Hacienda, Jorge Quiroz), versus un bono o una ayudita momentánea para pasar el momento”, comentó.

    Más sobre:Mercado de CapitalesJosé Ramón Valente

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