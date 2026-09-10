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    Como Diego Forlán: Johnny Herrera deja el retiro para afrontar un nuevo desafío en el tenis

    El exarquero competirá en el World Tennis Masters Tour MT1000 Santiago 2026, evento que forma parte del calendario ITF y tendrá su segunda edición en Chile.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Johnny Herrea competirá en el World Tennis Masters Tour MT1000 Santiago 2026. Foto: @mt1000santiago (Instagram).

    Johnny Herrera dejará el retiro para volver a competir oficialmente, aunque lejos de las canchas de fútbol. El exarquero confirmó su participación en el World Tennis Masters Tour MT1000 Santiago 2026, certamen que reunirá jugadores profesionales y aficionados.

    Soy Johnny Herrera y los quiero invitar a participar del MT1000, en el Stade Français de Santiago. Están todos cordialmente invitados y vamos a estar participando para el que me quiera ganar”, señaló el otrora portero de Universidad de Chile y la Roja.

    El prestigioso torneo, que se disputará por segunda vez en el país y tendrá más de 500 jugadores, es considerado como uno de los eventos más relevantes del circuito mundial de tenis para mayores de 30 años. También forma parte del calendario organizado por la Federación Internacional de Tenis (ITF).

    El certamen se disputará entre el 14 y 22 de noviembre, en las canchas del Stade Français, ubicado en la comuna de Las Condes.

    El mismo camino que Diego Forlán

    El torneo reúne diferentes categorías, pasando desde el nivel amateur hasta el profesional. La más alta es el MT1000, que suma puntos para el ranking internacional ITF Masters.

    Es segunda vez consecutiva que Chile recibe el certamen. En 2025, Santiago albergó el primer World Tennis Masters Tour MT1000.

    El otro país sudamericano con un evento de esta magnitud es Perú. Precisamente en Lima, hace unos años, estuvo presente Diego Forlán, quien poco a poco comenzó a competir en torneos ITF. En ese sentido, Herrera siguió el camino realizado por el actual entrenador de Uruguay. Ambos estuvieron antecedidos por una carrera en el fútbol, salieron del retiro y compitieron en tenis.

    Cachavacha dio detalles de su pasión por la disciplina en una entrevista con El Deportivo, en 2022: “Soy zurdo también y me encanta. Jugaba mucho a los 16 años y hoy juego todos los días. Ahora que estoy de vacaciones, no, porque mi mujer no me deja traer las raquetas. Si no, las traería. Obviamente que juego mucho, me encanta. También juego pádel, pero mucho más tenis. Rafa y Federer son jugadores espectaculares, pero me siento mucho más reflejado en Rafa Nadal. Conozco a varios, he peloteado con algunos, pero verlo a Rafa en Roland Garros, ahora que tengo la oportunidad, va a ser un espectáculo”, indicó.

    Forlán alcanzó a ubicarse como 91° del ranking mundial de mayores de 45 años, categoría en la que entra Hererra. Actualmente, el charrúa es 189°. En tanto, el chileno Claudio Alvarado se posiciona como 24°.

    Diego Forlán, durante su participación en el MT1000 de Lima. Foto: Kevin Santamaría/Tenis al máximo/ITF. Tenis al máximo
    Más sobre:FútbolTenisPolideportivoJohnny HerreraDiego ForlánWorld Tennis Masters Tour MT1000 Santiago 2026World Tennis Masters Tour MT1000ITF

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