A los 45 años: Diego Forlán cumple un gran sueño y debutará en un torneo de tenis profesional

El nombre de Diego Forlán siempre ha estado asociado al fútbol, una disciplina en la que ganó importantes títulos y donde se transformó en el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, obteniendo el Balón de Oro, y Uruguay se quedó con el cuarto lugar.

Después de su retiro, el exdelantero uruguayo comenzó a acercarse a su otra pasión el tenis, donde poco a poco empezó a competir en torneos ITF, con bastante éxito. El propio Forlán daba detalles en 2022 a El Deportivo acerca de su pasión por esta disciplina.

“Soy zurdo también y me encanta. Jugaba mucho a los 16 años y hoy juego todos los días. Ahora que estoy de vacaciones, no, porque mi mujer no me deja traer las raquetas. Si no, las traería. Obviamente que juego mucho, me encanta. También juego pádel, pero mucho más tenis. Rafa y Federer son jugadores espectaculares, pero me siento mucho más reflejado en Rafa Nadal. Conozco a varios, he peloteado con algunos, pero verlo a Rafa en Roland Garros, ahora que tengo la oportunidad, va a ser un espectáculo”, recordaba.

Ahora tendrá la posibilidad de estrenarse profesionalmente en el Challenger de Montevideo, que se disputará entre el 11 y el 17 de noviembre. Ahí tomará parte de la competencia de dobles, donde su compañero será el argentino Federico Coria.

En el certamen, el zurdo uruguayo buscará poner en práctica todos sus avances en este deporte. “Mi padre jugó al fútbol y después que se retiró jugó al tenis, y ahí comencé yo también, aunque después jugué al fútbol”, explicó hace un tiempo.

En esa misma conversación contó cómo empezó a jugar torneos ITF. “Hablamos con un par de amigos en el club y nos sumamos al torneo en Lima y así partí. La verdad, muy lindo todo”, recordó.

Con puntos ITF

Desde su ingreso a los torneos federados, Cachavacha ha cosechado tres semifinales y una final. Este último resultado se dio a fines de agosto, cuando cayó en la definición del MT400 de Asunción ante el argentino Federico Pontarolo.

También venció a dos chilenos en el MT1000 de Lima. Superó por 6-0 y 6-2 a Gonzalo Carreño en primera ronda y venció por un doble 6-3 a Pablo Rojas en la tercera fase. En aquel torneo fue eliminado en cuartos de final y se tituló campeón en dobles.

Con sus actuaciones, Forlán actualmente aparece en el puesto 112 del ranking mundial de mayores de 45 años y ocupa el puesto 91 en duplas.