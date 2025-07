¿Sobrevivirá el Frente Amplio a la debacle de las primarias? El difícil escenario futuro que enfrenta el partido

Pareciera que fue el peor de los escenarios. En las primarias oficialistas la carta presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, obtuvo el tercer lugar, en unos comicios con baja participación. Además, no logró siquiera superar los dos dígitos de porcentaje de votación, obtuvo el 9%. Y sus votos llegaron a 123 mil, es decir, solo el doble de los militantes de su partido que hoy, según el Servel, son 60.592. Es como si cada militante hubiese logrado convencer solo a una persona de que votara por el candidato de la colectividad.

Son muy pocos quienes descartan que lo ocurrido el domingo pasado es una verdadera debacle para la colectividad que fue formada en 2024 con la fusión entre Revolución Democrática y Convergencia Social, este último cuyo fundador fue el Presidente Gabriel Boric.

Los factores de la caída

Diversos analistas descartan de frentón que el magro resultado en las primarias sea solo una derrota personal de Winter. Al contrario, coinciden que es consecuencia de múltiples factores.

Para el sociólogo y exprecandidato presidencial frenteamplista, Alberto Mayol, lo ocurrido el domingo demuestra que el Frente Amplio es “un proyecto que no tiene una profundidad política” . Es decir, que sus triunfos electorales anteriores “no tenían sustento”.

Asimismo, Mayol apunta a dos factores que pueden hacer caer un proyecto político y que se han asociado al Frente Amplio: fallas morales y la ineficacia.

“ Tienes dos casos de corrupción que golpean el corazón del proyecto frenteamplista desde el punto de vista de la organización, Democracia Viva y Pro Cultura. Estamos hablando de que esto no ocurrió en las fronteras lejanas al centro de la operación de los partidos, sino que ocurrieron muy cerca del centro de los respectivos partidos (Revolución Democrática y Convergencia Social, respectivamente). Pegan en el corazón del proyecto”, señala el analista.

En tanto, al apuntar a la ineficacia Mayol plantea que “tuviste en tus manos el proceso político para décadas, el momento de la transformación constitucional y no supiste conducir ese proyecto y parece que ni siquiera que lo hayas intentado”. Asimismo, señala como gobierno “la ineficacia, la incapacidad de dar respuesta a los problemas, la distancia con los proyectos principales que inspiraron al surgimiento de estos liderazgos . Estos liderazgos nacieron en el ámbito de la educación. En la educación no se hizo nada importante. Nada que valga la pena recordar. Entonces, son muchos los errores. Errores centrales. Además de eso, está lleno de otros errores”.

No muy distinto piensa el filósofo político y académico de la Escuela de Gobierno UAI, Cristóbal Bellolio, quien sostuvo que “lo que a uno se le viene al tiro a la cabeza, es que está pagando por los casos de corrupción que hubo, que siguen habiendo en el gobierno de Boric, Caso Convenios, Caso Fundaciones. Yo creo que en la retina de la opinión pública varios de ellos quedaron centrados en el Frente Amplio”.

Asimismo, Bellolio sostuvo que parte importante de la votación joven se fue con la candidata triunfadora de Jeannette Jara. “Hay un votante joven que parecía haberse fidelizado con la marca Frente Amplio, especialmente a partir de la campaña de Beatriz Sánchez, pero muy especialmente de la épica de la campaña de Gabriel Boric y después con el proceso constituyente y el Apruebo. Yo pensaba que ese mundo de alguna manera ya había fijado su domicilio político en el Frente Amplio, como suele ocurrir cuando uno es joven, pero parece que no alcanzó a consolidarse esa filiación ”.

En tanto, para el analista político y director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, el resultado de Winter refleja más que una derrota individual: “ Revela señales de desgaste en el ciclo político del Frente Amplio. Errores estratégicos, falta de sintonía con el electorado y un relato que ya no convoca, marcan un punto de inflexión”.

¿Sobrevivirá el Frente Amplio a este punto de inflexión?

Los expertos coinciden que el escenario no es alentador para el partido. Según señala Moreno y se puede pensar que este momento de la colectividad “es el síntoma de un ciclo político que se agota. El FA ya no moviliza ni emociona como antes. Prometieron cambiar la política, pero parece, por los resultados, que están siendo cambiados por ella”.

Mayol va en la misma línea: “A mí me da la impresión de que el valor del Frente Amplio se verá fuertemente cuestionado en el futuro. Yo creo que el gobierno tuvo un mal gobierno, pero que en términos de imagen ha sorteado, ha logrado mantener a su público, efectivamente, defendiéndolo, apoyándolo, pero que eso no tiene una vejez interesante”.

Para Bellolio, es el propio Presidente Boric quien tendrá un carga importante en el devenir de la colectividad.

“Si el Presidente no termina tan mal, si el Presidente termina relativamente bien aspectado, con sobre 30% de puntos de aprobación, si no se descubren nuevos chanchullos y la cosa se termina ordenando un poco en materia económica y orden público, si la gente empieza a comprarse este discurso de que el país se normalizó con el gobierno de Boric y no fue tan terrible como algunos pensaban, el propio Presidente es quien tiene la llave para manejar a la oposición, eventualmente a (José Antonio) Kast o a (Evelyn) Matthei en el próximo ciclo”, puntualiza.

Añadiendo que “entonces, las opciones de resurgir o de reinventarse van muy de la mano de cuál va a ser el rol que va a jugar el próximo expresidente Boric en esta historia. ”.

Las palabras de Winter

Winter fue consultado ayer nuevamente sobre las elecciones y si bien reconoció los malos resultados, evitó hacer un análisis de las causas.

“Evidentemente los resultados son malos, son peores de lo que esperábamos, lo cual evidentemente es negativo para el partido y tendremos que asumir las responsabilidades que corresponden. Los balances son muy profundos y se demorarán semanas en hacerse, dentro del interior del partido estamos trabajando en hacerlo”, señaló.

Además, añadió que “los votos no son de un partido o de otro, pero evidentemente que no tengo que decirles que los resultados que tuvimos nosotros son malos y que los análisis se van a hacer en las semanas que vienen porque no queremos entregarlos de manera apresurada ”, sostuvo el diputado.

Al ser consultado sobre si los resultados fueron consecuencias de ser gobierno, el parlamentario añadió que “creo que algo de eso hay, pero que hay muchas explicaciones, muchos factores y que serán entregados en el momento”, sentenció.