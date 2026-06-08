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    Política

    Núñez versus Desbordes: la pugna que derivó en la intervención del alcalde en el quiebre en el Ministerio de la Mujer

    El jefe municipal de Santiago salió a cuestionar las críticas de dirigentes de su expartido a la ministra Judith Marín. Esto, después de que la presidenta del Senado le pidiera a Kast intervenir en la crisis dentro de la cartera.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre

    Un nuevo episodio se sumó a la trama que por estos días mantiene enfrentados a Renovación Nacional con el Partido Cristiano de Chile (exsocialcristiano), tras el quiebre entre la ministra de la Mujer, Judith Marín, con su subsecretaria, Daniela Castro.

    Durante el fin de semana, el alcalde de Santiago y ex-RN, Mario Desbordes, intervino directamente en la polémica y cuestionó las críticas de algunos de los dirigentes de su expartido.

    En el marco del lanzamiento de la nueva colectividad, el jefe municipal aseguró que “Judith es una gran líder y lo ha hecho bien como ministra, le tocó tomar decisiones difíciles, sacar personas mal evaluadas y se mintió diciendo que había un abuso”.

    “Perdón Judith por esa gente de mi expartido que te atacó, porque son unos desleales y unas desleales, porque lo que tú hiciste era lo correcto. Y en vez de tomar el teléfono y llamar a la ministra, usaron el camino fácil para que les fuera bien en una encuesta y atacaron a la ministra. Yo la salí a defender“, apuntó.

    La ofensiva del jefe municipal no tardó en llamar la atención en la coletividad liderada por Andrea Balladares. Y es que si bien, las críticas de Desbordes contra el partido se arrastran desde antes de que concretara su renuncia a fines de marzo, su intervención sorprendió debido a su cercanía con Castro.

    Antes de llegar al gobierno, de hecho, la subsecretaria ejercía con asesora jurídica del alcalde en la municipalidad de Santiago y llegó a Mujer como una recomendación directa de Desbordes, quien incluso habló con el Presidente José Antonio Kast para que asumiera el cargo.

    Por lo mismo, que adoptara una postura evidentemente en favor de Marín, generó ruido al interior del partido. Esto, en un contexto en el que -dentro de la colectividad- Castro ha abordado en distintas instancias su quiebre con la ministra, acusando que ha tenido poca autonomía para ejercer en cargo.

    Su intervención en la trama, eso sí, tiene una razón clara: la solicitud que la semana pasada, en el marco una reunión en Cerro Castillo, hizo la senadora Paulina Núñez (RN) al Mandatario para solucionar el quiebre en la cartera.

    Pese a que en su momento, ambos eran cercanos y pertenecieron al lote conocido como la “Derecha Social” -donde habían sido críticos de la gestión de la directiva que lideró el exsenador Rodrigo Galilea, junto a Balladares- tras los últimos comicios internos, en los que se levantó una lista de unidad, esa relación quedó totalmente quebrada.

    En el entorno de Desbordes, la elección interna realizada a fines de marzo era vista como clave para retomar el control partido y para ello, en la “Derecha Social” llevaban varios meses trabajando una lista para competir con Núñez como presidenta.

    Esa idea, sin embargo, se terminó diluyendo a fines de febrero. En concreto, sin notificar a Desbordes, Núñez empezó a negociar con la directiva liderada por Galilea para concretar una lista de unidad, a cambio de que el partido levantara su nombre para la presidencia del Senado.

    Y así fue. Mientras que Núñez llegó a liderar la Cámara Alta el 11 de marzo, unos días antes en RN se inscribió una sola lista para la elección, liderada por Balladares y la exsubsecretaria Katherine Martorell como secretaria general.

    “Teníamos una candidata que nos dijo 50 mil veces que iba a ser candidata hasta el final, tomó una decisión a último minuto de revisar la presidencia del Senado. La senadora Núñez no nos avisó, me enteré por los medios, y quedamos sin la candidata por la que trabajamos todos“, cuestionó Desbordes -en entrevista con radio Infinita- después de que se diera a conocer el acuerdo.

    En el entorno del alcalde, de hecho, afirman que se intentó contactar con Núñez después de que se diera a conocer la noticia, sin embargo, no obtuvo respuesta. Finalmente, fue Balladares quien le confirmó que se había alcanzado una lista de consenso.

    Una semanas después, el episodio derivó en que Desbordes decidiera presentar su renuncia al partido tras 26 años de militancia.

    En ese contexto, en el círculo del alcalde no dudan en aclarar que su intervención en la crisis dentro del Ministerio de la Mujer no es contra Castro, sino contra quienes han criticado la gestión de Marín. Entre ellos, la senadora Núñez, quien ha sido una de las más duras, debido a su cercanía con Castro, a quien respaldó para ser candidata a diputada por la Región de Antofagasta, en las pasadas elecciones parlamentarias.

    Por ejemplo, varios recuerdan que unos de los primeros episodios de tensión en la cartera se desató tras las críticas de Núñez y otras parlamentarias de RN como María José Gatica y Ximena Ossandón, a la salida de la directora del Sernameg, Priscilla Carrasco, quien se encontraba en pleno tratamiento por un cáncer.

    En ese contexto, en el entorno de Desbordes advierten que la intervención de Núñez -la semana pasada en Cerro Castillo- empeoró aún más las cosas.

    Incluso, en el partido aseguran que no estaban al tanto de la solicitud que iba a hacer la senadora a Kast, quien, según presentes en el encuentro, se mostró evidentemente incómodo por la intervención de Núñez.

    Desde ahí, no solamente Desbordes ha cuestionado el tema. Mientras que el viernes la asociación de funcionarias del ministerio salió en defensa de Marín, desde el Partido Cristiano también han criticado a la senadora de RN.

    Hace unas semanas, de hecho, la mesa de la colectividad liderada por Sara Concha tomó contacto con la directiva de RN para abordar la crisis en la cartera.

    Más sobre:RNLa Tercera PMMario DesbordesPaulina NúñezMinisterio de la Mujer

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