SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Independientes de oposición añaden más suspenso a la inminente acusación a Grau

    Además de René Alinco, quien ya anunció su apoyo al libelo, hay un grupo de legisladores en reflexión. Se trata de Felipe Camaño (indep. DC), Carlos Bianchi (indep. asociado al grupo PPD) y Sebastián Videla (indep. liberal) que prefieren conocer los antecedentes antes de pronunciarse a favor o en contra.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Los diputados Bianchi, Alinco, Camaño y Videla.

    “Tenemos votos de independientes de izquierda (...) Tenemos votos más que necesarios”, dijo esta mañana en Desde La Redacción de La Tercera, el jefe de la bancada del Partido Nacional Libertario, el diputado Cristóbal Urruticoechea frente a la inminente presentación de una acusación constitucional contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio).

    El libelo de cuatro capítulos, redactado por los libertarios, contará con firmas de RN, del PDG, los republicanos y de los socialcristianos.

    Un reproche central contra el exsecretario de Estado es el error en la estimación de la deuda pública. “Lo que se imputa, en consecuencia, no es un error técnico aislado, sino el incumplimiento sostenido de los deberes constitucionales y legales inherentes al cargo, pese a haber sido oportunamente advertido por las instancias técnicas competentes”, dice el texto.

    Sin embargo, a pesar de que inicialmente la arremetida generó incomodidad en la misma derecha, lentamente el viento ha comenzado a correr a favor de la acusación, ya que incluso independientes de oposición se han abierto a estudiar el escrito.

    Además, del alineamiento paulatino de otras fuerzas de derecha como la UDI, RN y el Partido Social Cristiano, y de respaldo de algunos descolgados del PDG (Patricio Briones y Javier Olivares), el diputado René Alinco (independiente elegido en cupo del FREVS y asociado a la bancada DC-FREVS) aseguró a La Tercera que “hoy estoy apoyando la acusación a Grau”. “Los ayseninos tenemos una hachita que afilar con el señor Grau”, dijo el parlamentario patagónico, quien le reprocha a exministro la postura permisiva que tuvo como titular de Economía (antes de asumir en Hacienda) en la extracción de recursos marinos, especialmente del erizo, en la Región de Aysén, ya que él era el responsable político de las autorizaciones que otorgaba la Subsecretaría de Pesca.

    No obstante, hay otros votos en suspenso del mismo bloque opositor. Se trata de legisladores independientes, como Felipe Camaño (indep. DC), Carlos Bianchi (indep. asociado al grupo PPD) y Sebastián Videla (indep. liberal) que prefieren conocer los antecedentes ante de pronunciarse a favor o en contra

    Aún estoy en reflexión, porque toda acusación hay que analizarla en su mérito y que cumpla realmente el propósito, que no sea solo un instrumento político; de lo contrario es una puerta que difícilmente se cierre y nos transformemos una vez más en una ronda de acusaciones que solo retrasan el trabajo de legislativo de lo verdaderamente importante”, comentó, por ejemplo, el diputado Camaño (indep. DC), quien en marzo de este año fue uno de los dos legisladores opositores (junto al Frevs, Jaime Mulet), que pactó con la derecha para apoyar la elección del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI). En compensación, Camaño fue elegido primer vicepresidente de la corporación.

    (La acusación) la revisaré en detalle y tomaré una decisión responsable, en base al mérito del texto respecto a la acusación contra el ministro Grau. Soy diputado independiente, una de las mayorías nacionales, y siempre voto pensando en mi gente y en el norte. Mi decisión será con convicción, sin presiones de ningún sector político”, advirtió por su parte el diputado Videla (indep. liberal).

    Consultado por La Tercera, Bianchi (indep.) dijo que está estudiando los antecedentes del posible libelo, pero hoy no tiene una posición a priori “ni a favor ni en contra”, en coherencia con la postura que ha asumido en acciones pasadas, en las que ha tomado decisiones en función de su mérito.

    A ellos se suma, además, el diputado Cristián Contreras (militante PDG en calidad de suspendido). “Efectivamente, el exministro Grau es uno de los responsables de la debacle económica que hoy enfrenta el país. Sin embargo, esperaré que se presente la acusación para revisar sus antecedentes en detalle, por lo que hoy no puedo adelantar mi voto”, dijo Contreras.

    Las dudas de ciertos parlamentarios solo nublan las chances de Grau, ya que si la derecha actúa unida (76 diputados), bastarían solo los votos de Alinco (indep.), Briones (PDG) y Olivares (PDG) para alcanzar la mayoría de la Cámara.

    El texto

    El libelo establece cuatro imputaciones (cada una un capítulo) de infracciones legales y constitucionales, en las que habría incurrido Grau, relacionadas con la transparencia fiscal, la responsabilidad financiera del Estado y el deber de probidad administrativa.

    Además, enumera como faltas: la mencionada inconsistencia aritmética en la proyección de la deuda pública del gobierno central; la subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026; la no incorporación del financiamiento del reajuste del sector público y otras presiones de gasto vigentes; el incumplimiento de la meta de balance estructural fijada por el Decreto N° 542 de 2025; y la omisión de las advertencias técnicas previas del Fondo Monetario Internacional sobre la sobreestimación de ingresos y las deficiencias metodológicas de la Dirección de Presupuestos.

    El primer capítulo detalla una infracción al artículo 8° de la Constitución en los deberes de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, en el marco del decreto N° 542 de 2025 del Ministerio de Hacienda y de la Ley N° 21.683 de responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado.

    El capítulo segundo señala una infracción al artículo 3° del Decreto Ley N° 1.263, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, por vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado.

    El capítulo tercero apunta a una infracción al artículo 4° del decreto Ley N° 1.263, por vulneración del principio de universalidad presupuestaria. En ese punto se mencionan omisiones a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo.

    El capítulo cuarto reprocha una infracción al artículo 5° del Decreto Ley N° 1.263, por vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.

    Más sobre:PolíticaAcusaciónNicolás GrauLibertarioRepublicanosCámara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Roberto Sánchez rebasa a Fujimori en el recuento de las presidenciales de Perú con un 93,94% escrutado

    “Es una buena señal”: Chile Vamos valora que el PS reconociera error en folleto con caricatura de Kast

    Ejecutivo hará propuestas para legislar sobre el secreto bancario

    “Mírenme de perfil, yo creo que me veo bastante armónico”: Kast ironiza con folleto del PS y llama a recuperar competitividad tributaria

    Quiroz por embargos debido al CAE: “Las deudas se pagan y el mejor camino es acercarse a reprogramar”

    Será presidida por exsubsecretaria Honorato: gobierno designa a cinco nuevos comisonados de la Comisión Verdad y Niñez

    Lo más leído

    1.
    ¿De quién es la culpa? La historia del folleto de la discordia que tensó al PS

    ¿De quién es la culpa? La historia del folleto de la discordia que tensó al PS

    2.
    Libertarios suman votos opositores a la acusación constitucional y se oscurece panorama de Grau en la Cámara

    Libertarios suman votos opositores a la acusación constitucional y se oscurece panorama de Grau en la Cámara

    3.
    Núñez versus Desbordes: la pugna que derivó en la intervención del alcalde en el quiebre en el Ministerio de la Mujer

    Núñez versus Desbordes: la pugna que derivó en la intervención del alcalde en el quiebre en el Ministerio de la Mujer

    4.
    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    La nueva vida de Gabriel Boric en San Miguel

    5.
    Frei defiende su cargo de embajador y lanza dardos al PC y al PS: “Hay una polarización como en ninguna parte del mundo”

    Frei defiende su cargo de embajador y lanza dardos al PC y al PS: “Hay una polarización como en ninguna parte del mundo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    5 errores comunes que están saboteando tu sueño y buen dormir, según un doctor en neurociencia

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol
    quiz

    Cuánto sabes sobre las mascotas y canciones de los Mundiales de Fútbol

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Servicios

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Revisa los resultados y pagos de las becas Junaeb con el RUT

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 7 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Es una buena señal”: Chile Vamos valora que el PS reconociera error en folleto con caricatura de Kast
    Chile

    “Es una buena señal”: Chile Vamos valora que el PS reconociera error en folleto con caricatura de Kast

    Ejecutivo hará propuestas para legislar sobre el secreto bancario

    “Mírenme de perfil, yo creo que me veo bastante armónico”: Kast ironiza con folleto del PS y llama a recuperar competitividad tributaria

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua
    Negocios

    Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua

    El nuevo rol del ex DT del gobierno de Boric que implementó las 40 horas, como asesor de la CUT

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el mortal terremoto 7,8 en Filipinas

    Confirman dos sistemas frontales en la Región Metropolitana y zona central: cuándo llegan las precipitaciones

    Qué es un ACV hemorrágico, la causa de muerte del Indio Solari según la autopsia

    En vivo: Francia enfrenta a Irlanda del Norte en su último duelo preparatorio para el Mundial 2026
    El Deportivo

    En vivo: Francia enfrenta a Irlanda del Norte en su último duelo preparatorio para el Mundial 2026

    Equipo de canotaje Dragonas por un Lazo se une para combatir el regreso del cáncer de mama

    Camisetas firmadas para dirigentes, fotos y un afortunado seleccionado: la locura que generó Cristiano Ronaldo en la Roja

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI
    Tecnología

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    El absurdo, el cine y los guiones devorados: el imborrable camino actoral de Julio Jung
    Cultura y entretención

    El absurdo, el cine y los guiones devorados: el imborrable camino actoral de Julio Jung

    La sorprendente influencia de Oasis en el nuevo disco de Paul McCartney

    Javiera Mena celebrará Esquemas Juveniles con Movistar Arena a capacidad completa

    Roberto Sánchez rebasa a Fujimori en el recuento de las presidenciales de Perú con un 93,94% escrutado
    Mundo

    Roberto Sánchez rebasa a Fujimori en el recuento de las presidenciales de Perú con un 93,94% escrutado

    Partido del Buen Gobierno, la fuerza que será clave para las negociaciones del próximo presidente peruano con el Congreso

    El Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de enviar autobuses a La Paz para “generar violencia y caos”

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy
    Paula

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?