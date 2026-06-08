Independientes de oposición añaden más suspenso a la inminente acusación a Grau

“Tenemos votos de independientes de izquierda (...) Tenemos votos más que necesarios”, dijo esta mañana en Desde La Redacción de La Tercera, el jefe de la bancada del Partido Nacional Libertario, el diputado Cristóbal Urruticoechea frente a la inminente presentación de una acusación constitucional contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio).

El libelo de cuatro capítulos, redactado por los libertarios, contará con firmas de RN, del PDG, los republicanos y de los socialcristianos.

Un reproche central contra el exsecretario de Estado es el error en la estimación de la deuda pública. “Lo que se imputa, en consecuencia, no es un error técnico aislado, sino el incumplimiento sostenido de los deberes constitucionales y legales inherentes al cargo, pese a haber sido oportunamente advertido por las instancias técnicas competentes”, dice el texto.

Sin embargo, a pesar de que inicialmente la arremetida generó incomodidad en la misma derecha, lentamente el viento ha comenzado a correr a favor de la acusación, ya que incluso independientes de oposición se han abierto a estudiar el escrito.

Además, del alineamiento paulatino de otras fuerzas de derecha como la UDI, RN y el Partido Social Cristiano, y de respaldo de algunos descolgados del PDG (Patricio Briones y Javier Olivares), el diputado René Alinco (independiente elegido en cupo del FREVS y asociado a la bancada DC-FREVS) aseguró a La Tercera que “hoy estoy apoyando la acusación a Grau”. “Los ayseninos tenemos una hachita que afilar con el señor Grau”, dijo el parlamentario patagónico, quien le reprocha a exministro la postura permisiva que tuvo como titular de Economía (antes de asumir en Hacienda) en la extracción de recursos marinos, especialmente del erizo, en la Región de Aysén, ya que él era el responsable político de las autorizaciones que otorgaba la Subsecretaría de Pesca.

No obstante, hay otros votos en suspenso del mismo bloque opositor. Se trata de legisladores independientes, como Felipe Camaño (indep. DC), Carlos Bianchi (indep. asociado al grupo PPD) y Sebastián Videla (indep. liberal) que prefieren conocer los antecedentes ante de pronunciarse a favor o en contra

“ Aún estoy en reflexión , porque toda acusación hay que analizarla en su mérito y que cumpla realmente el propósito, que no sea solo un instrumento político; de lo contrario es una puerta que difícilmente se cierre y nos transformemos una vez más en una ronda de acusaciones que solo retrasan el trabajo de legislativo de lo verdaderamente importante”, comentó, por ejemplo, el diputado Camaño (indep. DC), quien en marzo de este año fue uno de los dos legisladores opositores (junto al Frevs, Jaime Mulet), que pactó con la derecha para apoyar la elección del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI). En compensación, Camaño fue elegido primer vicepresidente de la corporación.

“ (La acusación) la revisaré en detalle y tomaré una decisión responsable , en base al mérito del texto respecto a la acusación contra el ministro Grau. Soy diputado independiente, una de las mayorías nacionales, y siempre voto pensando en mi gente y en el norte. Mi decisión será con convicción, sin presiones de ningún sector político”, advirtió por su parte el diputado Videla (indep. liberal).

Consultado por La Tercera, Bianchi (indep.) dijo que está estudiando los antecedentes del posible libelo, pero hoy no tiene una posición a priori “ni a favor ni en contra”, en coherencia con la postura que ha asumido en acciones pasadas, en las que ha tomado decisiones en función de su mérito.

A ellos se suma, además, el diputado Cristián Contreras (militante PDG en calidad de suspendido). “Efectivamente, el exministro Grau es uno de los responsables de la debacle económica que hoy enfrenta el país. Sin embargo, esperaré que se presente la acusación para revisar sus antecedentes en detalle, por lo que hoy no puedo adelantar mi voto”, dijo Contreras.

Las dudas de ciertos parlamentarios solo nublan las chances de Grau, ya que si la derecha actúa unida (76 diputados), bastarían solo los votos de Alinco (indep.), Briones (PDG) y Olivares (PDG) para alcanzar la mayoría de la Cámara.

El texto

El libelo establece cuatro imputaciones (cada una un capítulo) de infracciones legales y constitucionales, en las que habría incurrido Grau, relacionadas con la transparencia fiscal, la responsabilidad financiera del Estado y el deber de probidad administrativa.

Además, enumera como faltas: la mencionada inconsistencia aritmética en la proyección de la deuda pública del gobierno central; la subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026; la no incorporación del financiamiento del reajuste del sector público y otras presiones de gasto vigentes; el incumplimiento de la meta de balance estructural fijada por el Decreto N° 542 de 2025; y la omisión de las advertencias técnicas previas del Fondo Monetario Internacional sobre la sobreestimación de ingresos y las deficiencias metodológicas de la Dirección de Presupuestos.

El primer capítulo detalla una infracción al artículo 8° de la Constitución en los deberes de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, en el marco del decreto N° 542 de 2025 del Ministerio de Hacienda y de la Ley N° 21.683 de responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado.

El capítulo segundo señala una infracción al artículo 3° del Decreto Ley N° 1.263, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, por vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado.

El capítulo tercero apunta a una infracción al artículo 4° del decreto Ley N° 1.263, por vulneración del principio de universalidad presupuestaria. En ese punto se mencionan omisiones a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo.

El capítulo cuarto reprocha una infracción al artículo 5° del Decreto Ley N° 1.263, por vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales.