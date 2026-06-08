Enap desvincula a 8 personas por inconsistencias en reportes medioambientales de Refinería Aconcagua.

Luego que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) diera a conocer que en enero detectó inconsistencias en la información reportada a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) desde la Refinería Aconcagua, ubicada en la comuna de Concón, la compañía estatal anunció este lunes que desvinculó a ocho funcionarios producto de dicha situación.

“Como ya ha sido comunicado, en enero de este año y en el marco de sus procesos internos de revisión, Enap detectó inconsistencias en la información reportada desde la Refinería Aconcagua a la autoridad ambiental, activando desde ese momento y oportunamente los protocolos de escalamiento conforme a su gobierno corporativo”, dijo Enap en una declaración.

Precisó que la compañía puso los antecedentes correspondientes a disposición de las entidades competentes y que en este contexto, la empresa realizó una evaluación interna y resolvió modificar y fortalecer su estructura, especialmente en el área de cumplimiento ambiental. “Como parte de este proceso, la compañía desvinculó hoy a ocho personas”, dijo la empresa.

Enap añadió que continuará colaborando con las autoridades competentes en el marco de los procesos en curso.

A fines de abril la SMA realizó un requerimiento de información a Enap Refinerías Aconcagua, e inició una investigación con el objeto de recopilar todos los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos y evaluar las acciones que procedan conforme a las competencias del dicho servicio.