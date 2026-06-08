Diego Céspedes y su hito como jurado de Cannes 2026: “Me trataron como a un príncipe”

Diego Céspedes (Santiago, 1995) había participado varias veces en el Festival de Cannes. La primera ocasión, en 2018, cuando fue galardonado con el cortometraje El verano del león eléctrico. La más reciente, en 2025, con la premiada La misteriosa mirada del flamenco. Pero probablemente ninguna de esas visitas a la Costa Azul iguale en intensidad y exposición a la recién concluida edición 2026.

Invitado como jurado de la Competencia Oficial, el cineasta chileno estuvo casi dos semanas viendo una veintena de películas, compartiendo su opinión con los otros miembros de la instancia –desde el connotado director surcoreano Park Chan-wook hasta los actores Stellan Skarsgård y Demi Moore– y recorriendo de etiqueta la alfombra roja del Palais.

De vuelta en su casa en París, reconoce que quedó “muy cansado socialmente” después del célebre certamen, una invitación que aceptó tras un año el que viajó por el mundo con La misteriosa mirada del flamenco, y que desde su término ha procurado desconectarse de las redes sociales para tomarse un respiro y retomar con calma la realización de sus siguientes proyectos.

“He intentado progresivamente soltar un poco. Pero yo la pasé muy bien. Me trataron como a un príncipe. Ver películas –algunas de ellas me encantaron– y discutirlas con gente que me parece interesante es como el panorama perfecto para mí. Todavía no lidio tan bien con la exposición, pero está ok”, indica a Culto en la previa al estreno de La misteriosa mirada del flamenco en la plataforma Mubi, programado para este viernes 12.

Aunque por asuntos de discreción no puede ahondar en el proceso de deliberación ni comentar la opinión de los otros integrantes del jurado –entre los que también estaban los actores Isaach de Bankolé y Ruth Negga, las directoras Chloé Zhao y Laura Wandel, y el guionista Paul Laverty– , sí puede hablar de las cintas que más le gustaron.

Cuenta que quedó satisfecho con el palmarés y que Fjord le parece una justa ganadora de la Palma de Oro, el principal premio del evento francés. En su opinión, el drama de Cristian Mungiu sobre una familia religiosa acusada de maltratar a sus hijos, “refleja exactamente lo que está pasando en la sociedad”.

Foto: Isidora Melo

“Un sector culpa al otro y no sabemos reconocer nuestros propios errores, y no sabemos entender la complejidad de un ser humano. Empezamos a dejar de hablar, hasta que nos tenemos que separar o explotar. Creo que refleja muy bien esa polarización que, para mí, es el gran discurso de hoy. Me parece muy interesante e importante”, señala.

También le gustó La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, realizadores españoles que compartieron el premio a Mejor director con el polaco Paweł Pawlikowski. El largometraje, un ambicioso filme basado en las cuatro páginas de la única obra de Lorca con un protagonista homosexual declarado, narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Céspedes fue el encargado de anunciar ese premio durante la ceremonia de clausura, el pasado sábado 23.

“Está dentro de mis favoritas. Siempre digo que la última frase de la película es muy potente y condensa muy bien lo que está pasando en el mundo hoy. Me parece una reflexión importante como para traer a las masas. Por eso me sentía muy llamado a entregar ese premio. Espero que le vaya increíble, y estoy seguro que así va a ser”, sostiene.

En un plano más global, señala que “me faltaron un par de películas que a mí me gustaron mucho, pero bueno, al final es un consenso de un grupo de nueve personas y no podemos darles premio a todos. Pero con los premios principales estoy bastante contento y satisfecho. Creo que es un buen ensamble. Imagino que en esta segunda carrera que se viene para ellos, que son los Oscar, se van a dar vuelta los premios y las más pop se van a volver más populares. Va a haber una reorganización”.

-¿Hubo algún miembro del jurado con el que generó un vínculo más especial o más cercano?

Con todos. La verdad es que fue un grupo humano muy lindo. El fiato que se veía hacia afuera era el mismo hacia adentro. Fue muy divertido hablar de películas con gente cuyas cabezas me parecen muy interesantes y muy distintas a la mía. Siempre muy respetuoso. La verdad es que no tengo nada malo que decir de nadie. Puras cosas buenas. ¿Y el más cercano? Con todos tuve un vínculo bastante especial, la verdad.

-No es raro que dos personas se conozcan siendo jurado de un festival de cine y terminen trabajando juntos. ¿Ha pensado en que eso pueda suceder con algunos de sus compañeros?

La verdad es que no lo pensé. Quizás en el futuro, porque los caminos a veces son muy sorprendentes, pero la verdad es que no lo pensé. Quizás sí comentar nuestros proyectos, pero no ha habido conversaciones en torno a colaboraciones.

-Ud. filmó un cortometraje antes de participar en el Festival de Cannes. ¿Qué puede adelantar sobre ese proyecto?

Ahora lo estoy editando, pero con mucho relajo porque también estoy escribiendo mi segundo largometraje. Espero que el corto pueda salir el próximo año y en un par de años más, en el futuro cercano, el segundo largo.

-¿Diría que ese segundo largometraje se desmarca de las búsquedas que impulsaron La misteriosa mirada del flamenco?

La historia es radicalmente distinta, pero claro, la persona que lo escribe, que soy yo, tiene el mismo corazón, entonces va a compartir cosas profundas y emocionales.

-Tengo entendido que en el cortometraje regresan algunos de los actores de La misteriosa mirada del flamenco.

Sí, siempre vuelve la Paula Dinamarca, que se transformó en mi musa. También vuelven el Pedrito (Muñoz) y la Serena (González). Está esa tríada, más un actor nuevo, que se llama Antonio López y es el protagonista. Es muy bueno.

Foto: Isidora Melo

Aterrizaje en el streaming

En lo que va de año no hay una película chilena con tantos espectadores en el país como La misteriosa mirada del flamenco. La ópera prima de Diego Céspedes suma cerca de 50 mil asistentes, y aunque hace unos días terminó su recorrido por multisalas, continúa con funciones en cines independientes. De hecho, es uno de los filmes que protagoniza el Mes de la Red Salas de Cine, la instancia que se desarrolla en 16 espacios de exhibición en Santiago y regiones.

El director atribuye su poder de convocatoria a que “es una película muy humana y honesta. Creo que la gente estaba un poco aburrida de los maniqueísmos de teleserie y de ver las mismas caras. Creo que es una película que, además de tener una historia que es profundamente chilena, tiene caras nuevas, tiene rostros nuevos, tiene texturas de voces nuevas. Y eso es muy refrescante. Porque nos habla más interiormente de lo que somos como chilenos, de lo que somos como latinoamericanos, y eso conecta emocionalmente. Uno se ve más reflejado en personajes así que en las 20 caras que más conocemos en Chile”, apunta.

-¿Cómo recibe el hito de que la película ahora se estrene en el streaming a través de Mubi?

Creo que es una película que lo hubiese hecho muy bien en los cines en Argentina, por ejemplo, pero le tocó un momento político lamentable. Entonces, ahora va a llegar a esos lugares de una forma mucho más extensa, y es genial. La experiencia de comunidad que genera creo que se va a replicar en otras partes de Latinoamérica. Es una película profundamente latinoamericana, que la gente disfruta mucho por eso. Habla de la comunidad de nuevo y le resta importancia al ser individualista. Me parece que va a ser entretenido que empiece a llegar a más rincones. Ya pasó este periodo de pantallas grandes, que es el que yo más disfruto, la verdad, pero ahora viene una discusión mucho más particularizada, y siempre es divertido.

-La misteriosa mirada del flamenco obtuvo el respaldo del Fondo Audiovisual, que es una de las instancias que se verán afectadas con el recorte del 10% anunciado al presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Cuál es opinión ante eso?

Me parece tan triste todo, pero tan esperado. Cuando salió la noticia, la verdad es que pareció obvio, no me sorprendió nada. Con esta reducción del Estado sin pies ni cabezas, sin teorías firmes, probablemente el próximo año van a fusionar ministerios, ya no vamos a tener el Ministerio de las Culturas. Es justamente lo que se está haciendo en el otro lado del mundo sin ningún beneficio para la gente. La cultura es algo menospreciado por la ultraderecha, algo que también funciona muchas veces como su enemigo.

“Me parece triste, pero también es un llamado a seguir luchando desde las calles y también desde el discurso propio. Creo que hay que construir un discurso más positivo, un discurso más inclusivo, un discurso que hable sobre la comunidad, hoy más que nunca. Porque si ellos tienen un discurso potente que llegó a la masa popular sin tener medidas reales, nosotros tenemos que construir un discurso que realmente haga que eso cambie, que mejore. Volver a remarcar la importancia de la comunidad, en el cine y en el arte, pero también en el día a día”.