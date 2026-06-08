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    Minuto a minuto: sigue el avance de los dos sistemas frontales en Chile

    Los dos sistemas frontales ingresarán al país el martes y viernes, respectivamente. Se espera que dejen precipitaciones en la RM y en gran parte de la zona centro y sur del país.

    Dos sistemas frontales ingresarán esta semana al país. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La ya inminente llegada del invierno podría dejarse sentir esta semana. Esto, porque la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó el ingreso de dos sistemas frontales en la zona central y sur del país. Frentes que podrían dejar necesaria lluvia en la Región Metropolitana.

    Tal como detalla el pronóstico en Meteochile, el primer sistema ingresará entre martes y el miércoles, afectando desde la Región Metropolitana hasta, incluso, Aysén y Magallanes. El segundo, en tanto, ingresará al país el viernes.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ya ha declarado Alerta Temprana Preventiva en distintas regiones del país por evento meteorológico.

    Sigue el avance de las lluvias en Santiago, la zona central y sur

    Bajas temperaturas el jueves

    Desde Meteored informaron que tras el paso del primer sistema frontal, este martes 9 y miércoles 10, habrá un descenso de las temperaturas el día siguiente.

    De hecho, este jueves en la Región Metropolitana la mínima será de solo 2°C. La máxima, en tanto, subirá hasta los 15°C. Ahí, prevén, ingresaría el nuevo episodio de lluvias.

    DMC: avisos por lluvias en zona sur

    La Dirección Meteorológica emitió este lunes un aviso por precipitaciones normales a moderadas en La Araucanía (precordillera), Los Ríos (precordillera), Los Lagos (precordillera, cordillera, litoral interior, Cordillera Austral) y Aysén (literal interior norte, Cordillera Austral norte).

    Senapred declara Alerta Temprana en tres regiones

    El organismo anunció la medida para la Región del Biobío, Maule y O’Higgins por evento meteorológico.

    Para la Región del Biobío, según detalló Senapred, se estima que el día con mayor precipitación será el martes 9 de junio, con lluvias que podrían alcanzar entre 15-20 mm en la zona del valle y 20-30mm en la zona precordillerana.

    Mismo caso para el Maule y O’Higgins, donde ese día las precipitaciones podrían rondar entre 20-30 mm (precordillera) y 15-25 mm (valle), y 15-25 mm (precordillera) y 10-20 mm (valle), respectivamente.

    Pronóstico para esta semana

    Para estos días, se espera que la zona norte del país se mantenga estable, con cielos despejados y viento de normal a moderado.

    Un escenario distinto se estima para la zona centro y sur. El comienzo de las precipitaciones se espera para la noche del martes 9 en las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule.

    Más temprano, el sistema frontal dejaría lluvias entre La Araucanía y Los Ríos. Incluso Aysén y Magallanes podrían ver lluvia entre martes y jueves.

    Si bien se pronostica que el jueves haya un respiro, no será por mucho. El viernes 12, hasta el momento, las precipitaciones llegarían nuevamente a la RM y zona central (y podría incluir, según los modelos de predicción, el sur de la Región de Coquimbo).

    Lee también:

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