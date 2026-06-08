Minuto a minuto: sigue el avance de los dos sistemas frontales en Chile

La ya inminente llegada del invierno podría dejarse sentir esta semana. Esto, porque la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó el ingreso de dos sistemas frontales en la zona central y sur del país . Frentes que podrían dejar necesaria lluvia en la Región Metropolitana.

Tal como detalla el pronóstico en Meteochile, el primer sistema ingresará entre martes y el miércoles, afectando desde la Región Metropolitana hasta, incluso, Aysén y Magallanes. El segundo, en tanto, ingresará al país el viernes.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ya ha declarado Alerta Temprana Preventiva en distintas regiones del país por evento meteorológico.

Sigue el avance de las lluvias en Santiago, la zona central y sur

Bajas temperaturas el jueves Desde Meteored informaron que tras el paso del primer sistema frontal, este martes 9 y miércoles 10, habrá un descenso de las temperaturas el día siguiente. De hecho, este jueves en la Región Metropolitana la mínima será de solo 2°C. La máxima, en tanto, subirá hasta los 15°C. Ahí, prevén, ingresaría el nuevo episodio de lluvias.

DMC: avisos por lluvias en zona sur La Dirección Meteorológica emitió este lunes un aviso por precipitaciones normales a moderadas en La Araucanía (precordillera), Los Ríos (precordillera), Los Lagos (precordillera, cordillera, litoral interior, Cordillera Austral) y Aysén (literal interior norte, Cordillera Austral norte).

Senapred declara Alerta Temprana en tres regiones El organismo anunció la medida para la Región del Biobío, Maule y O’Higgins por evento meteorológico. #SENAPREDOhiggins Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región de O’Higgins por evento meteorológico. Infórmate más en https://t.co/ojnNwOpfuw pic.twitter.com/8zJGeEkXfg — SENAPRED (@Senapred) June 8, 2026 Para la Región del Biobío, según detalló Senapred, se estima que el día con mayor precipitación será el martes 9 de junio, con lluvias que podrían alcanzar entre 15-20 mm en la zona del valle y 20-30mm en la zona precordillerana. Mismo caso para el Maule y O’Higgins, donde ese día las precipitaciones podrían rondar entre 20-30 mm (precordillera) y 15-25 mm (valle), y 15-25 mm (precordillera) y 10-20 mm (valle), respectivamente.