En vivo: Francia enfrenta a Irlanda del Norte en su último duelo preparatorio para el Mundial 2026
El duelo que se jugará en Lille servirá para que los galos se despidan de su fanaticada, antes de viajar a la cita norteamericana. Sigue aquí los detalles del encuentro.
Francia 0-0 Irlanda del Norte
Irlanda del Norte no va
Los europeos participaron del repechaje, pero no lograron clasificar al Mundial.
La despedida gala
Tras este encuentro, Francia viaja hasta Estados Unidos. El próximo martes 16 de junio debuta en el Mundial.
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