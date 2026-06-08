¿De quién es la culpa? La historia del folleto de la discordia que tensó al PS

“Estamos mandando a todas las comunas del país material para que los compañeros y amigos del Partido Socialista nos ayuden a difundir esta megarreforma que es mala, que estamos en contra de ella”.

La frase es de la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en un video que difundió -y luego borró- la colectividad sobre el megaproyecto económico del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En el registro aparecía también el secretario general (s) del PS, Arturo Barrios con los folletos que iban a repartir por el país. En uno de ellos aparecía el Jefe de Estado personificado con la nariz del personaje de cuentos infantiles “Pinocho” y la frase “Kast miente”.

La imagen generó revuelo al interior de la tienda de París 873 e incluso la reacción de La Moneda.

Tanto creció la presión que la senadora Paulina Vodanovic salió a reconocer públicamente el error y aseguró: “no autoricé la imagen y respetamos la institucionalidad de nuestro país” .

Esto pese a que en la directiva tenían conocimiento de esta campaña propagandística, ya que las cajas con las imágenes impresas estaban en la sede.

Tras el incidente la situación se descontroló. Los chats del PS se incendiaron el fin de semana y la mesa directiva acordó citar a una reunión de urgencia este domingo. Por un lado, a Vodanovic le cayeron críticas porque públicamente le quitó el piso a una ofensiva de la que ella misma formó parte en redes sociales. Por el flanco interno, varios la acusaron de dejar mal parado a Arturo Barrios, quien apareció junto a ella en el video.

En privado, Vodanovic ha intentado defenderse al advertir que ella no tuvo conocimiento del panfleto particular en el que Kast sale personificado como Pinocho, sino que de otro folleto que se lanza en contra del megaproyecto sin usar la imagen del Presidente.

Sobre el video, las mismas fuentes dicen que la timonel del PS ha dicho que se grabó apurado, por lo que no habría visto el folleto. En esa línea, ella ha asumido la culpa, pero también ha apuntado al equipo de comunicaciones del partido, grupo que, según dijo este lunes en el Senado, tendrá modificaciones .

Estos mismos puntos fueron planteados por Vodanovic en la reunión de directiva que se hizo este domingo en la noche. Durante la acalorada discusión dominical, varios personeros de la mesa apuntaron en contra de las críticas que esgrimió el senador Fidel Espinoza. En esa misma línea, la presidenta del PS también mencionó que el parlamentario no fue el único que ayudó a inflar la discusión, sino que también lo hicieron los diputados Nelson Venegas y Raúl Leiva.

La polémica reavivó las dos almas que se han disputado el tenor del Partido Socialista ahora que es oposición a José Antonio Kast. Esto tras una contienda que se vivió al inicio de la administración, cuando la misma Vodanovic le quitó el piso a la senadora Daniella Cicardini en la sala de la Cámara Alta, al decir que su acusación de que Jorge Quiroz debía renunciar no era representativa de la colectividad, hito inusual en el Parlamento que también dividió a la mesa.

Esta vez, el alma socialista que ha sido más dura con el gobierno -donde además de Cicardini está el diputado Daniel Manoucheheri- también tuvo reparos con la forma en la que Vodanovic abordó la polémica por el folleto públicamente. Esto porque la senadora publicó en sus redes sociales que incluso se contactó con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para presentar las excusas del caso.