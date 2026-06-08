La principal aprensión para disputar partidos amistosos antes del Mundial tiene que ver con un riesgo inminente: la lesión de alguna de las figuras de la selección que lo protagonice. El evento planetario que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá tiene un peligro adicional: se disputará inmediatamente después del término de las principales competencias en el planeta, con el consiguiente desgaste de los futbolistas.

Marruecos está sufriendo en carne propia las consecuencias. El partido que disputó ante Noruega no solo arrojó un empate 1-1, con goles de Brahim Díaz (8’) para los africanos y Martin Ødegaard para los escandinavos (75′). También puso en riesgo la participación en el torneo global de dos de sus principales figuras: Abde Ezzalzouli y Noussair Mazraoui.

Sufre Marruecos: estrella del Betis de Pellegrini arriesga perderse el Mundial

El más complicado es Abde, pupilo de Manuel Pellegrini en el Betis. El extremo es, por sus condiciones físicas y técnicas, uno de los principales argumentos ofensivos de la escuadra que dirige Mohamed Ouahbi para intentar revalidar la notable presentación que cumplió Marruecos hace cuatro años, en Qatar: terminó en el cuarto puesto.

El infortunio es aún mayor, considerando que es un choque con su compañero Chadi Riad, en un tiro de esquina, el que pone su participación en suspenso.

Noussair Mazraoui, en un duelo de Marruecos.

El diagnóstico preliminar, que fue dado a conocer por la prensa española, plantea un escenario complicado: inicialmente, la dolencia es un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, El diagnóstico no es alentador: la rehabilitación se estima entre tres y cuatro semanas. Es decir, prácticamente, marginaría al jugador del Mundial. Las esperanzas están puestas en que una revisión más exhaustiva arroje una lesión menos agresiva y, por lo tanto, los plazos de recuperación se acorten.

El otro dolor

Ouahbi también sufre por Noussair Mazraoui. El defensor del Manchester United también abandonó el choque ante los noruegos con problemas físicos. En su caso, una subluxación en un hombro.

La sensación preliminar es que su tiempo de inactividad será menor. Bordeará los diez días. La estimación permite albergare esperanzas de que el jugador de los Diablos Rojos esté disponible para el debut ante Brasil, programado para el sábado 13.

La certeza respecto de la evolución de Mazraoui se conseguirá en el transcurso de los días. El jugador será sometido a un incremento progresivo de la intensidad en los entrenamientos, con la finalidad de determinar si está en condiciones de realizar un esfuerzo de nivel competitivo antes de, eventualmente, jugar frente a la Verdeamarilla.