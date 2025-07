The Not Company (NotCo) ya no es solo la empresa chilena que irrumpió el mercado de la mayonesa con su vegana NotMayo.

Una década después de su fundación, la startup liderada por Matías Muchnick está en una nueva etapa: hoy colabora con algunas de las compañías más grandes del mundo para reformular sus productos usando Inteligencia Artificial (IA).

“Siempre quisimos ser una compañía de generación de propiedad intelectual, y de desarrollo de productos con IA”, comenta a La Tercera el CEO de la empresa, Matías Muchnick.

“Le estamos produciendo a las marcas más grandes del mundo”: NotCo lanza productos con PepsiCo y anticipa nuevas colaboraciones este año Foto: Juan Farias

En ese sentido, el fundador de la marca recuerda los comienzos de NotCo como una de las empresas pioneras en trabajar con IA: “Nadie nos pecaba, éramos unos marcianos. Hoy día estamos donde estamos y le estamos produciendo toda la propiedad intelectual y todas las reformulaciones a las marcas más grandes del mundo ”, dice.

Los cambios han sido grandes en estos 10 años. Lo que comenzó como un laboratorio para testear el algoritmo Giuseppe IA –el cerebro detrás de sus productos plant-based– hoy es clave para la colaboración con las empresas más grandes del mundo en consumo masivo.

“En el año van a ir saliendo otras colaboraciones como los partnerships que tenemos con Kraft Heinz, Mars, PepsiCo. Se me escapa la lengua para poder decirte”, adelanta el CEO sobre el futuro de la empresa durante este 2025.

Los últimos lanzamientos de NotCo

Esta colaboración con grandes empresas ya se materializó la semana pasada con el primer lanzamiento de productos en conjunto entre NotCo y PepsiCo: NotMayo Doritos y NotChicken Nuggets Flamin’ Hot . “Están atómicos”, cuenta Muchnick.

El director de marketing de PepsiCo para el Cono Sur, Benjamín Herrera, menciona que esta colaboración no es una acción puntual, sino una estrategia de largo plazo.

“El sabor inigualable de Doritos merecía estar en más formatos, y nuestros consumidores lo merecen. NotCo, con su inteligencia artificial y enfoque plant-based, nos permitió hacerlo realidad”, agrega Herrera.

También, hace un mes atrás NotCo enseñó su nuevo producto NotMilk Super Simple Avena que solo cuenta con cuatro ingredientes naturales, pensado en la tendencia de alimentos cada vez menos procesados.

“Ya se convirtió casi en el segundo producto de la categoría más vendido a un mes de su lanzamiento. NotCo tiene una necesidad de siempre ser los pioneros en meternos en un segmento más rápido que el resto y mejor que el resto”, dice el CEO de NotCo.

Snacks, el segmento al que apunta NotCo

Además de las colaboraciones globales, NotCo ha encontrado un nuevo motor de crecimiento: los snacks.

Con sus línea de barritas de cereales, la compañía ya alcanza más del 10% del mercado en ese segmento y ha logrado expandir ese producto a Argentina y México.

“Hay un espacio donde seguimos penetrando que es más allá de lo funcional de los gramos de proteína. Está también la simplicidad de ingredientes, donde está la tendencia a comer alimentos menos procesados”, explica Muchnick.

El foco en este segmento tiene un motivo de por medio, es el producto que está teniendo mayor crecimiento en el último tiempo. “Son triple dígito todos los años, así que, estamos muy contentos por eso”, agrega el fundador de la empresa.

El nuevo consumidor de NotCo

Si bien NotCo nació en el boom del plant-based y todo lo que implica reducir el consumo de carne, Muchnick asegura que su consumidor ha evolucionado.

Ya no son solo los veganos o flexitarianos quienes eligen sus productos . Hoy apuntan a quienes buscan alimentos funcionales y más saludables, consumidores que “leen etiquetas, saben de macros y entienden la relación entre lo que comen y su salud”, explica el CEO.

“Nuestros productos siguen siendo de base plant-based, pero lo más importante es que estemos generando productos que le gusten al mercado masivo, que puedan competir con y que tengan precios accesibles al mercado”, añade Muchnick.

Los productos estrella de NotCo

Aunque NotCo ha diversificado su oferta con rapidez, hay productos que destacan por su éxito en distintos países.

Not Milk es el más vendido a nivel global, con un desempeño sobresaliente en Brasil, donde ya es la segunda marca de leche vegetal más grande del país, y en Chile, donde pelea el primer lugar.

En Argentina, la empresa también tiene una participación importante en milanesas congeladas donde NotMila es la primera de la categoría.

“Te diría que NotMilk es el producto más exitoso, seguido por NotBurger y otros reemplazos de proteína animal como incluye pollo, milanesa, etc. Pero, el con mayor crecimiento por escándalo es snacks”, cierra el fundador de NotCo.