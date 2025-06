Cómo funciona Latam-GPT, el primer modelo de Inteligencia Artificial de América Latina creado en Chile

Chile busca preservar las lenguas originarias y extenderlo a América Latina y el Caribe con Latam-GPT, el primer modelo de lenguaje desarrollado en la región.

Latam-GPT es un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) que suma la participación de 32 países y cuya primera versión experimental será presentada en septiembre de este año.

Se enmarca en un proyecto colaborativo coordinado desde el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) de Chile e impulsado de manera conjunta por más de 32 instituciones desde México hasta la zona austral de Chile.

Al rescate de las lenguas originarias que están desapareciendo

El director de Cenia, Álvaro Soto, explicó que la mayoría de los modelos de IA han sido entrenados con datos generados en inglés y en contexto del norte global.

Subrayó que Latam-GPT busca subsanar esta realidad y construir una IA con perspectiva latinoamericana , entrenada con textos, documentos y datos provenientes de la región.

Profundizó que este motor latinoamericano, además, busca preservar lenguas originarias, para incorporar dialectos locales.

En Chile lo han hecho con las lenguas rapa nui, de la polinésica Rapa Nui, y el mapudungún, de la etnia vernácula mapuche.

En Rapa Nui, a 3.700 kilómetros de la parte continental de Chile, considerado el punto más remoto del mundo, o el ombligo del mundo, como le dicen sus habitantes, por estar en medio del Pacífico, el Cenia trabajó con la Universidad Católica, la comunidad local y la Academia de la Lengua Rapa Nui ‘Ūmaŋa Hatu Re’o.

“Ya lanzamos ‘Traductor rapa nui’. Van a encontrar el traductor que hoy día permite traducir de español a rapa nui y viceversa y fue una experiencia bien bonita”, explicó sobre el trabajo en terreno que hicieron en la isla en diciembre pasado.

“Llevamos esta lengua a un modelo computacional, así la preservamos hasta la eternidad y eso era el objetivo (...) de esta manera mantenerla viva, y ahí tenemos un proyecto ahora; en los sitios del Gobierno queremos usar el traductor para que la gente de Rapa Nui pueda hacer todos sus trámites”, dijo Soto.

Asimismo, explicó que con la comunidad mapuche, el pueblo originario con mayor población en Chile (79,8 por ciento de los 2.185.729 habitantes indígenas, según últimos datos de 2017) han realizado un trabajo similar.

“Ha sido un poco más difícil porque la comunidad no es una, sino que son varias y hay que ponerse de acuerdo con todas”, y adelantó que esta herramienta también está lista, pero será lanzada próximamente.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Aisén Etcheverry, ejemplificó que en las conversaciones con Ecuador, uno de los 12 países que participa en este proyecto a nivel de Gobierno o instituciones, también le manifestaron su interés para incorporar lenguas originarias que “están desapareciendo” en esta nación.

“Cuando decimos que el modelo tiene que reflejar la idiosincrasia, la cultura, también significa dedicarle mucho tiempo a, por ejemplo, la construcción de esa relación con las comunidades para que lo sientan como algo propio y no como una apropiación cultural”, comentó sobre el trabajo con las comunidades.

La funcionaria dijo, en alusión a palabras pasadas del presidente chileno, Gabriel Boric, que el país sudamericano tiene el deseo y la capacidad de “ poder liderar en Latinoamérica una agenda de inteligencia artificial que fuera en beneficio de las personas y que tuviera a la responsabilidad y la ética como vectores de desarrollo”.

“ En el caso de Chile estamos partiendo con los municipios , pero también por qué no, soñar con las escuelas, hospitales, servicios públicos en general que tengan acceso a un modelo de lenguaje que no es importado, sino que es creado por nosotros y que refleja no solo nuestro idioma, sino nuestra cultura e idiosincrasia”, aseveró Etcheverry.

Cómo funciona Latam GPT, el primer modelo de Inteligencia Artificial de América Latina creado en Chile

Latam-GPT será un modelo abierto accesible para universidades, Gobierno y comunidades y busca fortalecer las capacidades locales de la IA, desde el entrenamiento técnico hasta la toma de decisiones estratégicas, con el fin de evitar la dependencia de plataformas extranjeras, detallaron desde el Gobierno local.

Su entrenamiento se realiza sobre una infraestructura de supercómputo regional, entre ellos los centros de la Universidad de Tarapacá, en el norte del país, y ha recolectado y curado datos en español y portugués .