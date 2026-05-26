SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Micron entra al club de empresas con valor de US$ 1 billón gracias al boom de los semiconductores y la IA

    Con un valor de US$ 1,025 billones, la multinacional estadounidense queda a un paso de superar a Berkshire Hathaway en capitalización de mercado.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Chinese authorities announced in March a cybersecurity investigation into Micron Technology, which has offices in Shanghai.

    Las acciones del fabricante de memorias subieron 18% este martes tras una revisión al alza del precio objetivo por parte de UBS, que triplicó su estimación a US$ 1.625 por acción.

    La empresa de semiconductores Micron Technology superó este martes por primera vez en su historia un valor de mercado de un billón de dólares, luego de que sus acciones se dispararon 18% en la jornada bursátil, empujadas por la demanda de chips de memoria asociada a la inteligencia artificial (IA).

    El alza fue gatillada en parte por una revisión del banco de inversión UBS, que triplicó su precio objetivo para la acción desde US$ 535 a US$ 1.625. El nuevo objetivo implica que el papel podría más que duplicarse respecto al cierre del viernes.

    UBS fundamentó el cambio en oportunidades de acuerdos de largo plazo con precios parcialmente fijos, y señaló que el mercado comenzará a aplicar un múltiplo más “normal” a la acción, con una revalorización progresiva a medida que emerjan más detalles sobre los cambios estructurales que la IA ha generado en el mercado de memorias.

    Micron sube en valor bursátil por boom de semiconductores e IA. PHOTO: CHRIS RATCLIFFE/BLOOMBERG NEWS

    El alza de la empresa se produce en medio de la explosiva demanda de semiconductores, chips y memorias para cubrir las necesidades del boom de la inteligencia artificial, demanda que por ahora parece superar la oferta.

    “El movimiento refleja un cambio profundo en la percepción del mercado: Micron ha dejado de ser vista únicamente como una compañía cíclica de memorias para pasar a ser considerada una pieza crítica de la infraestructura de inteligencia artificial”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

    La jornada se produce apenas semanas después de que Micron superara los US$ 700.000 millones en capitalización bursátil, ingresando al grupo de las empresas tecnológicas más valiosas de Estados Unidos.

    A punto de superar a Warren Buffett

    Con un valor de US$ 1,025 billones, la multinacional estadounidense con base Boise, Idaho, salta a la posición número 13 entre las empresas más valiosas del mundo, quedando a un paso de superar a Berkshire Hathaway, el holding de inversiones de Warren Buffet que al cierre de esta edición tenía un valor de US$ 1,043 millones.

    La empresa más valiosa del mundo sigue en manos de Nvidia con un market cap de US$ 5,17 billones, seguida de la matriz de Google, Alphabet, con US$ 4,63 billones; y Apple, con US$ 4,53 billones.

    Nvidia es la empresa más valiosa del mundo por alta demanda de chips para IA Tyrone Siu

    El índice de semiconductores de Filadelfia (que se identifica por su ticker SOX) es el principal indicador bursátil del mundo para medir la evolución y la salud financiera de la industria global de los microchips.

    De acuerdo a Tradingview, el índice que incorpora a las empresas Nvidia, TSM, AMD, ASML, Intel y la propia Micron acumula un alza de 76% en el año y 176% en doce meses.

    El rendimiento de Micron, no obstante, es aún mejor porque en 2026 renta 208% y 885% en un año calendario.

    Lee también:

    Más sobre:MicronSemiconductoresMercadosBolsasAcciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Proyectan ventas por US$ 540 millones para el CyberDay 2026

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Kast activa a su “segunda línea” para llevar la relación con los partidos oficialistas

    $526 millones en gastos de personal: el detalle del 3% que recortará la Segegob tras mandato de Hacienda

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”

    Después de 88 días: Los desafíos para Irán tras el inicio del desbloqueo de internet a raíz de la guerra

    Lo más leído

    1.
    A un año de denuncia de la Contraloría licencias médicas se desploman casi 20%, con 1,6 millones menos

    A un año de denuncia de la Contraloría licencias médicas se desploman casi 20%, con 1,6 millones menos

    2.
    Familia Angelini aumenta su participación en matriz de Empresas Copec

    Familia Angelini aumenta su participación en matriz de Empresas Copec

    3.
    ILC más que duplica sus ganancias por un mejor desempeño de las filiales financieras

    ILC más que duplica sus ganancias por un mejor desempeño de las filiales financieras

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Kast activa a su “segunda línea” para llevar la relación con los partidos oficialistas
    Chile

    Kast activa a su “segunda línea” para llevar la relación con los partidos oficialistas

    $526 millones en gastos de personal: el detalle del 3% que recortará la Segegob tras mandato de Hacienda

    Ministerio Público cerró 30 de los 50 sumarios por viajes al extranjero con licencia médica: seis terminaron en remoción

    Proyectan ventas por US$ 540 millones para el CyberDay 2026
    Negocios

    Proyectan ventas por US$ 540 millones para el CyberDay 2026

    Micron entra al club de empresas con valor de US$ 1 billón gracias al boom de los semiconductores y la IA

    La IA: de reemplazar a potenciar el valor del juicio del ser humano, la columna de Gonzalo Larraguibel

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    La UC recibe advertencia de la Conmebol justo antes del duelo clave ante Boca Juniors en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    La UC recibe advertencia de la Conmebol justo antes del duelo clave ante Boca Juniors en la Copa Libertadores

    El plan de Garnero en la UC para dar el golpe a Boca Juniors en La Bombonera y meterse en octavos de Copa Libertadores

    Jimmy Martínez adelanta el plan de la UC para visitar a Boca Juniors en la Copa Libertadores: “No vamos a salir a empatar”

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita
    Tecnología

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”
    Cultura y entretención

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”

    Fernando Ubiergo y su sorprendente gusto por Radiohead: “Me encantan”

    Del aire al aire: gira Nacional de Los Jaivas “45 años de Alturas de Macchu Picchu” llega a Valdivia

    Después de 88 días: Los desafíos para Irán tras el inicio del desbloqueo de internet a raíz de la guerra
    Mundo

    Después de 88 días: Los desafíos para Irán tras el inicio del desbloqueo de internet a raíz de la guerra

    GAESA, el conglomerado que controlaría la economía cubana y que está en la mira de EE.UU.

    China defiende sus labores de supervisión y patrullaje marítimo cerca de Taiwán: “Son legítimas y legales”

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales
    Paula

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado