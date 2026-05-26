Micron entra al club de empresas con valor de US$ 1 billón gracias al boom de los semiconductores y la IA

Las acciones del fabricante de memorias subieron 18% este martes tras una revisión al alza del precio objetivo por parte de UBS, que triplicó su estimación a US$ 1.625 por acción.

La empresa de semiconductores Micron Technology superó este martes por primera vez en su historia un valor de mercado de un billón de dólares, luego de que sus acciones se dispararon 18% en la jornada bursátil, empujadas por la demanda de chips de memoria asociada a la inteligencia artificial (IA).

El alza fue gatillada en parte por una revisión del banco de inversión UBS, que triplicó su precio objetivo para la acción desde US$ 535 a US$ 1.625. El nuevo objetivo implica que el papel podría más que duplicarse respecto al cierre del viernes.

UBS fundamentó el cambio en oportunidades de acuerdos de largo plazo con precios parcialmente fijos, y señaló que el mercado comenzará a aplicar un múltiplo más “normal” a la acción, con una revalorización progresiva a medida que emerjan más detalles sobre los cambios estructurales que la IA ha generado en el mercado de memorias.

Micron sube en valor bursátil por boom de semiconductores e IA. PHOTO: CHRIS RATCLIFFE/BLOOMBERG NEWS

El alza de la empresa se produce en medio de la explosiva demanda de semiconductores, chips y memorias para cubrir las necesidades del boom de la inteligencia artificial, demanda que por ahora parece superar la oferta.

“El movimiento refleja un cambio profundo en la percepción del mercado: Micron ha dejado de ser vista únicamente como una compañía cíclica de memorias para pasar a ser considerada una pieza crítica de la infraestructura de inteligencia artificial”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

La jornada se produce apenas semanas después de que Micron superara los US$ 700.000 millones en capitalización bursátil, ingresando al grupo de las empresas tecnológicas más valiosas de Estados Unidos.

A punto de superar a Warren Buffett

Con un valor de US$ 1,025 billones, la multinacional estadounidense con base Boise, Idaho, salta a la posición número 13 entre las empresas más valiosas del mundo, quedando a un paso de superar a Berkshire Hathaway, el holding de inversiones de Warren Buffet que al cierre de esta edición tenía un valor de US$ 1,043 millones.

La empresa más valiosa del mundo sigue en manos de Nvidia con un market cap de US$ 5,17 billones, seguida de la matriz de Google, Alphabet, con US$ 4,63 billones; y Apple, con US$ 4,53 billones.

Nvidia es la empresa más valiosa del mundo por alta demanda de chips para IA Tyrone Siu

El índice de semiconductores de Filadelfia (que se identifica por su ticker SOX) es el principal indicador bursátil del mundo para medir la evolución y la salud financiera de la industria global de los microchips.

De acuerdo a Tradingview, el índice que incorpora a las empresas Nvidia, TSM, AMD, ASML, Intel y la propia Micron acumula un alza de 76% en el año y 176% en doce meses.

El rendimiento de Micron, no obstante, es aún mejor porque en 2026 renta 208% y 885% en un año calendario.