El día en que Queen debutó en vivo con su formación más icónica

El truco había resultado. En febrero de 1971, tras un show en el Politécnico de Kingston, como teloneros de Yes, unos emergentes Queen decidieron separarse. Pero en realidad, todo era un truco para deshacerse del entonces bajista, Doug Bogie.

Bogie había entrado en la banda solo un mes antes, para ocupar el puesto que había dejado vacante Barry Mitchell, quien a su vez, reemplazó a Mike Grose, el músico que había tocado con el grupo en su primera presentación, el 27 de junio de 1970.

“Su música no era lo que yo quería hacer”, explicó Mitchell, años después, a PopMatters. “Quería algo más bluesero y conmovedor, algo con una sección de metales”.

Tras Grose y Mitchell, llegó Bogie, quien era más joven y tenía actitud. Demasiada, tal vez. Solía saltar en el escenario, lo que desconcertaba a sus compañeros. Por eso, en vez de expulsarlo directamente, simularon separarse en buenos términos.

“Freddie tenía una conversación que parecía algo así como: ‘Fue un concierto terrible, el mundo está en mi contra y ya no quiero hacer esto más’”, recordó Bogie más tarde. “Supongo que estaba siendo amable conmigo, siendo el joven y el chico nuevo, mientras les hacía saber a los demás que él era el líder y que necesitaba consuelo y masaje”.

Fue entonces que en el grupo recordaron un nombre; el del estudiante de electrónica, John Deacon. Él ya había visto a Queen en 1970, pero no le llamaron la atención. Pero sus caminos se cruzaron; una noche en una discoteca, unos amigos le presentaron a Roger Taylor y Brian May. No perdieron el tiempo y tras una audición en una sala del Imperial College, lo sumaron a la banda.

1970s portrait of the British rock-pop group, QUEEN (l-r) John Deacon, Freddie Mercury, Brian May, Roger Talyor. Great Britain / Mono Print 91050/KPA/TopFoto

“Pensábamos que era genial”, dijo Taylor en cuñas recogidas en el libro Queen: The Early Years, de Mark Hodkinson. “Estábamos todos tan acostumbrados el uno al otro y éramos tan exagerados. Pensábamos que, como era tan tranquilo, encajaría con nosotros sin mucha dificultad. También era un gran bajista, y el hecho de que fuera un genio de la electrónica fue sin duda un factor decisivo”.

Deacon se sumó oficialmente a Queen en marzo de 1971. Con él, se cerró definitivamente la formación de la banda. Tras un tiempo dedicado a los ensayos, tocaron por primera vez juntos el 2 de julio de ese año en en el Surrey College, en las afueras de Londres.

Lo más probable es que en ese show hayan tocado algunas de sus primeras canciones que acabarían incluyendo en su disco debut. En diciembre de ese año grabaron una serie de canciones gracias a un acuerdo con los ingenieros del estudio De Lane Lea Studios, que les permitió ganar tiempo de grabación a cambio de que ellos hicieran pruebas de los equipos e instalaciones del lugar. Así registraron Keep youself alive, Liar, Great king rat, The Night Comes Down y Jesus. La leyenda comenzaba.