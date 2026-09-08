La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

Futbol, Presentacion oficial de Vozinha El nuevo arquero de Colo Colo Josimar Jose Evora Dias, mas conocido como Vozinha, es presentado oficialmente frente a los hinchas en el Estadio Monumental. 05/08/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Presentation of Vozinha The new goalkeeper of Colo Colo Josimar Jose Evora Dias, alias Vozinha, is presented officially in the Monumental Stadium. 05/08/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport

Vozinha se despertó con una gran noticia. A primera hora, la FIFA lo puso en la lista de candidatos para quedarse con el Balón de Oro como mejor arquero de la temporada. Su actuación en el Mundial de Norteamérica 2026 lo llevó a aparecer en la lista de diez futbolistas, donde también destaca la presencia de Thibaut Courtois, David Raya y Unai Simón, entre otras grandes estrellas del fútbol mundial.

A través de sus redes sociales, el portero de Cabo Verde agradeció la nominación. “Desde San Vicente, Cabo Verde, para el mundo”, comienza diciendo su publicación en Instagram.

“Hay momentos que parecen demasiado grandes... hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el viaje valió la pena. Hoy, ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro y es difícil de expresar con palabras. Recuerdo de dónde vengo, todo lo que he pasado, los sacrificios, las dificultades, y todos aquellos que caminaron conmigo”, comenzó diciendo.

“Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer. Agradecido con Dios, con mi familia, con mis compañeros y con todos los que formaron parte de este viaje. Siempre con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra.Gracias, Cabo Verde. Gracias, mundo”, cerró.

Ahora, el portero deberá esperar la gala del Balón de Oro que se celebrará el lunes 26 de octubre en el teatro London Palladium de Londres. Cabe mencionar que, debido a que se trata del 70° aniversario de la entrega del premio, la ceremonia dejará francia para homenajear a Stanley Matthews, el primer ganador del trofeo.

El premio se elige a través de la votación de 100 periodistas especializados, uno por cada una de las selecciones que ocupan los primeros 100 puestos en el ranking de la FIFA.

La ceremonia, es organizada por la revista francesa France Football cuyos profesionales y los de L’Equipe estructuran las listas de preseleccionados.