Rabat va por su segunda nominación suprema y elige a la ministra Marisol Rojas como su carta para el máximo tribunal

El gobierno ingresó al Senado el oficio con el que oficializa el nombre de la candidata para llegar a la Corte Suprema en el cupo que dejó la exsuprema María Teresa Letelier quien jubiló en diciembre del año pasado.

La elección del Ejecutivo se hizo en función de la quina elaborada hace algunos meses por el pleno de la Corte Suprema. Dicha selección era encabezada, por derecho propio, por la ministra de la Corte de Valparaíso Eliana Quezada.

Luego de la magistrada venía el ministro de la Corte de Santiago Juan Cristóbal Mera, seguido de la ministra y presidenta de la Corte de Santiago Marisol Rojas. En tercer lugar estaba la fiscal judicial de la Corte de Valparaíso Jacqueline Nash. La selección la cerraba la ministra de la Corte de Santiago Maritza Villadangos.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, finalmente se inclinó por la ministra Rojas. De esta manera su nombre deberá someterse al escrutinio del Senado y ser aprobada por 2/3 de la sala.

La magistrada tiene 63 años y cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Católica. Entró al Poder Judicial en 1987 como oficial tercera del 30° Juzgado Civil de Santiago.

Su carrera luego fue ascendiendo, pasando a ejercer cargos como relatora de la Corte de Santiago y jueza titular del 28° Juzgado Civil de Santiago.

También en su historial judicial registra un paso como relatora de la Cuarta Sala de la Corte Suprema y desde 2012 es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, en donde a partir de 2026 le tocó presidir dicho tribunal de alzada.

Respecto de sus antecedentes académicos, además de su larga carrera judicial, la magistrada se ha perfeccionado en materias de familia, libre competencia y recursos de protección en la Universidad de Chile, la Universidad Católica y en el Instituto de Estudios Judiciales.

Rojas iniciará el siempre complejo camino del Senado para revisar su idoneidad para el cargo. La primera instancia será enfrentar a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Aquí probablemente se discuta sobre su historial, sus fallos y su inclinación política ya que los senadores siempre se aseguran de ir alternando nombramientos en cupos de magistrados según su afinidad hacia la derecha o la izquierda.