GPS delata ruta de camión robado con carga de carne y operativo termina con nueve detenidos en Lampa

Nueve personas fueron detenidas en la comuna de Lampa, en el marco de una investigación por el robo de un camión que transportaba carne y cuyo sistema de posicionamiento GPS permitió a Carabineros ubicar el vehículo en una parcela del sector La Vilana.

El procedimiento, que concluyó la madrugada del domingo, se inició luego de que personal de la 26ª Comisaría de Pudahuel recibiera antecedentes sobre la ubicación del camión y se trasladara hasta el punto indicado por el sistema satelital.

El vehículo había sido sustraído en la comuna de Huechuraba, junto con su remolque y la carga de carne que transportaba.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, durante la jornada anterior dos camiones, cada uno con su respectivo remolque, habrían ingresado a una parcela del sector. En el lugar, un grupo de individuos habría descargado cajas con carne para posteriormente realizar el trasvasije de la mercadería hacia otros vehículos.

La investigación se intensificó durante la madrugada, luego de que el propietario del terreno entregara nuevos antecedentes a los funcionarios policiales.

Según su relato, cerca de las 02.00 horas llegó hasta la parcela un vehículo Kia Sportage de color gris, desde el cual descendieron aproximadamente cinco hombres y una mujer.

Los sujetos, de acuerdo con la información proporcionada a Carabineros, habrían regresado al inmueble para retirar parte de la carga que permanecía en el lugar desde el día anterior.

El propietario señaló que había arrendado el espacio para permitir el ingreso de los vehículos y el posterior trasvasije de la carga. Con estos antecedentes, los funcionarios desplegaron un operativo en el sector de La Vilana, logrando ubicar y detener a parte del grupo.

Entre los aprehendidos se encontraba un hombre que había sido fiscalizado previamente durante el procedimiento. En esa instancia, su vehículo había sido retirado de circulación debido a una infracción de tránsito, relacionada con la falta de licencia de conducir.

Camioneta con encargo por robo

En paralelo al procedimiento, las diligencias policiales permitieron detectar en una de las propiedades una camioneta Maxus T60.

Al consultar sus antecedentes en los sistemas institucionales, Carabineros estableció que el vehículo mantenía un encargo vigente por robo de vehículo motorizado, correspondiente a marzo de 2024.

El hallazgo se incorporó a los antecedentes de la investigación, mientras los funcionarios policiales continuaron con las diligencias destinadas a determinar la procedencia de los vehículos utilizados y su eventual relación con el robo de la carga de carne.

Por instrucción del Ministerio Público, se dispusieron distintos peritajes para reunir evidencia y establecer la participación que habría tenido cada uno de los detenidos. Entre las diligencias se encuentran el análisis de los vehículos, el levantamiento de huellas, la revisión de cámaras de seguridad y el análisis de los registros proporcionados por el sistema GPS.

También se contempla la toma de declaraciones a testigos y a los imputados, además de otras diligencias destinadas a reconstruir la secuencia del robo, el traslado del camión hasta Lampa, la descarga de la mercadería y su posterior distribución en otros vehículos.

Los nueve detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, mientras se continúa con la investigación para establecer el grado de participación que corresponde a cada uno de ellos en los hechos indagados.