Paulina Vodanovic acusa “irresponsabilidad” en manejo de Cancillería ante Argentina y respalda interpelación a Pérez Mackenna

Santiago, 27 de julio de 2026. Los presidentes, secretarios generales, alcaldes y alcaldesas de los partidos de oposicion se reunen en la sede del Partido Socialista para abordar los ultimos acontecimientos relacionados con la megarreforma del gobierno. Diego Martin/Aton Chile

La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, criticó este lunes el desempeño del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, a raíz de las últimas controversias con Argentina por el Estrecho de Magallanes y de las tratativas para rebajar los aranceles impuestos por Estados Unidos.

En conversación con CNN Chile, la parlamentaria valoró que el diputado socialista Nelson Venegas consiguiera las 52 firmas necesarias para interpelar al secretario de Estado. La acción legislativa fue ingresada durante esta jornada.

Vodanovic fue consultada por el recibimiento que el Presidente José Antonio Kast dio a Javier Milei, luego de que el mandatario argentino participara en el Foro de Madrid, donde lanzó críticas contra la izquierda y Salvador Allende.

“(...) Lo que vimos acá, fue que el Presidente Kast recibió a Milei en La Moneda. Se tomaron fotos. Fue algo muy amistoso y luego terminan firmando un documento elaborado por el gobierno argentino, donde terminamos refiriéndonos a Las Malvinas. Entonces, la verdad, creo que el manejo de parte de Cancillería en esto, ha sido muy irresponsable”, afirmó.

Desde la UDI habían cuestionado previamente la interpelación al canciller, poniendo en duda el “patriotismo” de los diputados de oposición que impulsaron la iniciativa.

“Aquí el patriotismo lo está cuestionando el canciller”, respondió Vodanovic.

La senadora por la Región del Maule también recordó que la semana pasada participó en una sesión secreta de la Comisión de Relaciones Exteriores y afirmó que “deja mucho que desear lo que ha hecho Cancillería en esto”.

“El canciller puede ser nuevo, pero los equipos de Cancillería son equipos expertos, son equipos que llevan años en esto”, agregó.

Asimismo, Vodanovic cuestionó el respaldo entregado por Kast al canciller, luego de que el Mandatario destacara su papel como enlace en las relaciones económicas con los países de Asia Pacífico.

“Creo que el principal rol del canciller, es la defensa de la soberanía nacional”, sostuvo.

“Entonces, si me dicen que además en materia económica lo ha hecho ‘fantástico’, yo difiero de aquello también”, agregó.

Consultada sobre si, a su juicio, en Pérez Mackenna existe ingenuidad o falta de experiencia, Vodanovic aseguró que “veo tozudez y creo que ingenuidad no puede ser, porque son personas bastante adultas”.

“La ingenuidad uno la podrá perdonar en un niño, en personas adultas que tienen grandes responsabilidades, yo esperaría que se hicieran asesorar por los mejores y que no pongan en riesgo nuestra soberanía”, añadió.

Relación con Estados Unidos

Vodanovic también abordó la respuesta del gobierno a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien aludió a la “facilidad” para aplicar la “doctrina Donroe” con gobiernos como el de Kast.

“Lo encuentro tan insólito que a este embajador se le haya dejado decir o hacer lo que quiera, tanto como ir a intervenir a un foro político, yo al menos no lo había visto”, afirmó.

La senadora comparó la reacción del Ejecutivo con la que, a su juicio, habría existido durante la administración anterior y concluyó que “el doble estándar del gobierno es enorme”.