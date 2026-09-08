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    Política

    Arturo Barrios, secretario general (s) del PS y el adiós a Camilo Escalona: “Fue una despedida de Estado y transversal”

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, con la emoción aún latente tras el fallecimiento del extimonel del PS el viernes, a los 71 años, aseguró: "La pérdida de Camilo es una pérdida irreparable para la política chilena, para el partido". En esa línea destacó cómo figuras de todo del espectro acudieron al velorio del también expresidente del Senado, reconociendo su labor política.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    El secretario general del PS (s), Arturo Barrios. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    Le correspondió tomar la posta como secretario general (s) del Partido Socialista cuando Camilo Escalona enfermó de cáncer. Este fin de semana, luego del fallecimiento del expresidente de la colectividad -el viernes 4 de septiembre, cerca de las 20 horas, a los 71 años-, Arturo Barrios, junto a la cúpula del partido, fue parte de la organización del funeral y una de las personas que portaron el féretro en la sede del Congreso en Santiago, donde se realizó el velorio.

    Con la despedida aún demasiado cerca, el exdiputado no logra contener la emoción al ver imágenes de la partida de quien también encabezó el Senado. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada, Barrios destacó el legado de Escalona, cómo este se plasmó en un adiós transversal y relató parte de la historia que recorrió junto a quien fuera una de las figuras históricas del socialismo y de la Concertación.

    Al mirar las imágenes imagino que no hay cómo no emocionarse.

    No hay cómo no emocionarse. Para nosotros es una pérdida irreparable. Me emociono, porque ha sido un fin de semana lleno de fervor socialista, como decimos nosotros. Fue una despedida de Estado y una despedida transversal. Estuvo, y agradecimos, al presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, también el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, Pablo Longueira, los expresidentes Frei, Bachelet y Boric. La presidenta del Senado (Paulina Núñez), a quien le señalamos ayer los agradecimientos. La verdad es que fue un funeral de Estado y con mucho reconocimiento a un hombre que se va a temprana edad. Creo que quedaron cosas por hacer, pero que entregó mucho a la democracia y a la política del país. Una persona no como ahora (que son) aficionados a los reels, sino por el contrario, con una agudeza de análisis político extraordinaria, hasta los últimos momentos. La pérdida de Camilo es una pérdida irreparable para la política chilena, para el partido. Son esas personas que no se pueden sustituir, únicas (...) con altura de estadista, de un constructor de la democracia, de alguien que viene muy de abajo.

    Ese fue un sello de él. Siempre defendió su origen humilde, ser hijo de panadero, partir de abajo.

    Sí, su origen. Después sale al exilio, la clandestinidad, la reconstrucción de la democracia, ser diputado, senador y ser el primer presidente del Senado (socialista) después de Salvador Allende. Presidente del partido, secretario general. La figura de Camilo aportó mucho a la democracia porque no tenía una concepción sectaria de la política. Entendía la unidad, no solamente de las fuerzas progresistas y del partido, que eran su primera prioridad, porque vivió la división del partido. Siempre nos retrataba eso como una división muy dura. Siempre fue orgulloso de su condición de clase. Además, con una solidez desde el punto de vista político. Gran escritor, gran lector. A mí me mandaba con una lista a comprar libros, yo tenía que ir con una mochila a comprar los libros que él me decía.

    ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación con Camilo?

    Tuve la última conversación cuando se iniciaron los temporales en Santiago. Me acuerdo que ese día llovía intensamente y lo fui a ver a su casa y conversamos. Me decía que hay que cuidar la unidad del partido, entender que la unidad del partido construye también un polo de atracción desde el punto de vista político hacia los otros referentes de la oposición. El Partido Socialista cumple una suerte de anclaje desde la visión y eso lo hemos demostrado durante todo este tiempo.

    Se sabía que venía una situación difícil, pero uno nunca está preparado para eso, ¿no?

    Uno nunca está preparado para el final (...). Yo publiqué una foto marchando con Camilo, debo haber tenido unos 19 años. Después yo era su jefe de gabinete en el ‘búnker’ (de La Moneda durante el gobierno de Ricardo Lagos). Creo que finalmente queda en el recuerdo de todos los socialistas una figura de un hombre consecuente, austero, de una persona que era eminentemente de la política.

    Dice que él siempre abogaba por la unidad. En ese periodo en que estuvo con él en su casa por última vez, el partido estaba atravesando por una tensión a raíz de la discusión entre la timonel Paulina Vodanovic y la senadora Daniella Cicardini.

    Y él hizo un video llamando a la condición de unidad del partido.

    Su último video. ¿En esa conversación se lo comentó?

    Sí, me lo comentó.

    ¿Qué le pidió?

    Bregar por esa unidad, que tuviéramos conciencia de lo que significaba una tensión interna nuestra, que cambiaba el cuadro político de la oposición y que eso generaba desde algún punto de vista debilidad ante el proceso de regresión que estaba sosteniendo este gobierno. Él nunca dejó de tener un análisis, eso es lo que quiero señalar. Esta es una conversación que tuvimos en su pieza, en su cama. En fin, siempre con una agudeza que a mí me sorprendió toda la vida, desde que lo conocí.

    Estuvo incluso en esos momentos, con una enfermedad así de agresiva, haciendo política.

    No me imagino a Camilo Escalona en otro oficio. Él es eminentemente un político de tomo y lomo, de esencia. Consecuente, convocando siempre a la unidad, formador de nuevas generaciones de manera permanente, preocupado de su partido.

    Él nunca habló mucho de su enfermedad.

    Creo que Camilo no era una persona de aspavientos, de victimizarse. Era un político de tomo y lomo que manejó su enfermedad de manera privada (...). Él llevó con su enfermedad el partido, una nobleza impresionante porque además esto era una enfermedad de mucho dolor, le costaba movilizarse. Es un grande, de verdad que para nosotros es irreemplazable. Para mí es un orgullo que va a estar presente toda mi vida, haberlo conocido, haber sido educado en la política por él.

    ¿Cómo se resolverá ahora el cargo que estaba ocupando Escalona? Usted está de subrogante.

    Eso se verá en las instancias del partido.

    Más sobre:Desde la RedacciónCamilo EscalonaArturo BarriosPSPartido Socialista

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