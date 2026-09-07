La Moneda defiende retorno de Natalia Duco como asesora del Segundo Piso y detalla su nuevo rol

La Moneda salió a defender el retorno de la exministra del Deporte, Natalia Duco, al gobierno, para ser parte del equipo de asesores presidenciales liderado por Alejandro Irarrázaval.

La exatleta regresó este lunes a Palacio para sumarse a los equipos del Segundo Piso, a solo 24 días de su bullada salida del gabinete, luego que el 13 de agosto presentó su renuncia al Presidente José Antonio Kast, la que se materializó al día siguiente en una ceremonia de reajuste ministerial.

La dimisión de Deco se produjo después de que El Deportivo de La Tercera presentó nuevos antecedentes de una actividad realizada el 23 de abril, denunciada a Contraloría, por el mal uso de un auto fiscal en un evento privado por parte de la entonces secretaria de Estado.

En una vocería desde la sede del Ejecutivo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, respaldó la incorporación de la exdeportista al equipo del Segundo Piso, para entregar asesoría en materia de deportes y temas sectoriales.

“Lo primero es que para nadie en nuestro país es motivo de duda la gran importancia que Natalia Duco ha tenido para el deporte nacional. Sin perjuicio de que las salidas como ministra de Estado fueron explicadas por el mismo Presidente de la República en su momento, ello no obsta a que tal cual como lo dijo la exministra, ella va a estar siempre disponible a trabajar por Chile, por los chilenos y por el deporte en nuestro país”, dijo.

En ese sentido, apuntó que el gobierno “valora que en este caso una persona con esta trayectoria pueda y quiera seguir colaborando con las políticas deportivas desde otro lugar, que es lo que se espera de un servidor público en Chile”.

Sobre el rol en particular que desempeñará, Pavez respondió: “Lo importante acá es que ella se va a incorporar como asesora en el equipo de las políticas públicas, lo que va a permitir orientar también desde esa vereda el desarrollo de las políticas que está llevando adelante el ministro (del Deporte) Francisco Riveros”.

Las puertas para Duco habían quedado abiertas inmediatamente luego de su salida del gabinete, ya que tras el ajuste ministerial, el titular de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, dijo: “Esperamos contar con ella en algún otro desafío futuro”.