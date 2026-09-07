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    A menos de un mes de su salida del gobierno: Natalia Duco regresa a La Moneda como asesora del Segundo Piso

    La exministra solo se mantuvo 24 días fuera de La Moneda, luego de que el pasado 13 de agosto el Presidente José Antonio Kast aceptara su renuncia al cargo, la que se hizo efectiva al día siguiente.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A menos de un mes de su salida del gobierno, la exministra de Deportes, Natalia Duco, regresó a La Moneda.

    Según dio a conocer The Clinic, la exsecretaria de Estado vuelve a Palacio, esta vez, para ser parte del equipo de asesores presidenciales liderado por Alejandro Irarrázaval.

    Su trabajo ahora consistirá en entregar asesoría en materia de deportes y materias sectoriales.

    La exministra solo se mantuvo 24 días fuera de La Moneda, luego de que el pasado 13 de agosto el Presidente José Antonio Kast aceptara su renuncia al cargo, la que se hizo efectiva al día siguiente.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Lo anterior, después de que El Deportivo presentara nuevos antecedentes de la actividad realizada el 23 de abril, denunciada a Contraloría, por el mal uso de un auto fiscal en un evento privado.

    De hecho, en los registros -compartidos por la misma sección de La Tercera- se puede ver a la exministra en una jornada festiva que incluyó asado y karaoke.

    El regreso de Duco a La Moneda no es algo nuevo. Lo mismo ocurrió con el exsubsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, hace unos meses, quien tras los ajustes de esa cartera -la salida de Trinidad Steinert y la llegada de Martín Arrau- terminó siendo removido del cargo y luego integrado al grupo de asesores de Segundo Piso.

    Como sea, una vez ya conocida la noticia, su sucesor, Francisco Riveros, en el anuncio de los abanderados del Team Chile para los Juegos Suramericanos de Santa Fe, destacó su incorporación al Segundo Piso.

    “La exministra Duco es alguien que ha hecho un gran aporte nacional, creo que es alguien valioso que se incorpore a asesorar en materia deportiva dentro del Segundo Piso del gabinete presidencial. Así que, bienvenida y bienvenidos todos quienes quieran aportar al deporte chileno”, dijo el titular de Deportes.

    Pablo Vásquez R.
    Más sobre:Natalia DucoDeportesGobiernoJosé Antonio Kast

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