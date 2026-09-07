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    Política

    Andrea Parra, diputada y vicepresidenta PPD, por tensiones con Pedro Araya: “Él debe sentirse acogido y tiene el respaldo del partido”

    Buscando dejar atrás las tensiones que cruzaron a la colectividad -que incluyó una reunión de emergencia de la mesa nacional con extimoneles incluidos-, la jefa de bancada asegura que el senador por Antofagasta debe mantenerse como militante y descarta la idea de que congele su participación en la tienda de calle París.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    03.09.2026 Diputada Andrea Parra Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    En las últimas semanas, el Partido por la Democracia (PPD) ha afrontado, de forma pública y privada, un solo tema: las tensiones que generó el senador Pedro Araya por su decisión de “cruzar la vereda” en materia de seguridad.

    La vicepresidenta de la colectividad y jefa de la bancada de diputados, Andrea Parra, es categórica. No solo blinda al representante por Antofagasta, sino que deja en claro cuál es la línea roja de su partido en esta agenda: no aprobar el quinto estado de excepción constitucional que propone el Ejecutivo, por lo que llama a La Moneda a retirar la reforma.

    03.09.2026 Diputada Andrea Parra Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    ¿Cuánto complica al PPD la apertura del senador Araya para “cruzar la vereda” en materia de seguridad?

    No tenemos ninguna complicación, porque el senador Araya, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, siempre lo que ha querido es mostrar apertura al diálogo frente a una agenda de seguridad integral.

    Pero igual los ha enredado. Por algo se convocó a una reunión extraordinaria, con expresidentes del partido incluidos.

    Lo que ocurre es que hoy día el partido tiene, con esta nueva mesa, una cultura de conversación política que es muy fuerte. Hay una línea clara en términos de conversar los temas en profundidad y tomar decisiones dentro de un marco democrático.

    ¿Y no rompió el senador Araya ese marco de conversación del que usted habla?

    Vuelvo a insistir que no. Él fue bastante claro en decir que iba a estar dispuesto a cruzar la vereda para efectos de apoyar una agenda de seguridad, pero eso no se puede leer como un apoyo a la reforma constitucional, que es solo un aspecto de todas las propuestas de seguridad que esperamos presente el gobierno.

    ¿Se equivoca al pactar con el gobierno?

    No se ha equivocado, porque él no ha pactado nada respecto de la reforma constitucional. Él lo que ha hecho es aperturar el diálogo, pero hoy día claramente le tiró la cadena, como lo ha hecho el PPD, a la reforma constitucional.

    ¿No comparte, entonces, la tesis del concejo metropolitano del partido de que tiene que abandonar el PPD?

    El consejo metropolitano se apresuró en señalar aquello. Y para despejar esas dudas fue que tuvimos todas las conversaciones políticas necesarias, para entender que el PPD no es una suma de individualidades y que también respetamos la libertad que tienen los parlamentarios en términos de que también representan territorios.

    ¿Tampoco debe congelar su militancia como medida provisoria?

    Nosotros esperamos que no. Creemos que él debe sentirse acogido y tiene el respaldo del partido.

    Para la coordinación de los partidos del Socialismo Democrático, mediante este “Segundo Piso” que se está proponiendo, ¿el PPD ya tiene los nombres?

    Esto es una idea que está en fase inicial. Nos parece una buena idea tener un consejo asesor que permita darle más consistencia y más conversación política al interior de la oposición.

    ¿Deberían incluirse solo los partidos del Socialismo Democrático o deberían extender esa coordinación al Frente Amplio y al Partido Comunista?

    Nuestra aspiración es que podamos tener una orgánica común en la oposición, por lo menos en aquellos puntos en que tenemos miradas comunes.

    ¿Seguridad pública no es una de esas?

    Eso está por verse. Lo cierto es que hoy nosotros estamos trabajando en presentar una propuesta bien consistente al gobierno.

    ¿Cómo mira la agenda de seguridad del gobierno, en particular el quinto estado de excepción que se propone?

    Sorprende la tozudez del Presidente en seguir impulsando una reforma que no tiene futuro. Por tanto, el PPD no va a cruzar esa línea roja.

    ¿Cuál es la línea roja?

    No hay piso para que el Presidente, sin contrapeso, establezca ningún tipo de designación de organizaciones territoriales. Menos aún para la participación de los militares en el orden público.

    Esa es la decisión política, pero en términos del contenido, ¿por qué no es factible para la Macrozona Sur que usted representa y en la cual rige el estado de excepción desde hace cuatro años?

    Porque lo que presenta el Presidente no tiene contrapeso, es absolutamente antidemocrático y, lo voy a decir con dureza, tiene un tufillo de dictadura.

    Pero es una medida que se va a discutir en una espacio democrático, donde se le pueden hacer modificaciones.

    Pero ello no implica aceptar una propuesta que no tiene condiciones democráticas o instalar en la Constitución el derecho a la seguridad pública, que ya está ahí escrito. En fin, se pueden hacer tantas cosas.

    Pero se puede avanzar en paralelo.

    Sin duda. Nosotros podemos avanzar en paralelo en muchas cosas. Pero claramente, insisto, el proyecto de reforma constitucional no tiene piso político. Por eso lo he llamado a retirar esa propuesta, porque no tiene los votos y no va a lograr avanzar.

    ¿Es posible que la bancada de diputados del PPD se divida en esta agenda de seguridad? El diputado José Montalva fue el único que aprobó el proyecto de ofensas a carabineros

    Lo cierto es que no. Los parlamentarios tienen cierto margen de libertad para efectos de poder dar votos distintos en algunos casos. Pero en los grandes temas el PPD ya ha hecho un marco político y ese marco está súper claro.

    Más sobre:PolíticaPPDAndrea ParraAgenda de SeguridadCongreso

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