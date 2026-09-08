Tras veto de Longueira: Hoffmann asegura que habrá una segunda lista para competir por la directiva de la UDI

La vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, confirmó este lunes que habrá al menos dos listas en las próximas elecciones internas del partido, sepultando así los intentos por conformar una fórmula de consenso en torno al diputado Jorge Alessandri y el exministro Pablo Longueira.

La confirmación de Hoffmann se produce luego de que durante las últimas semanas distintas voces de la colectividad anticiparan que habría competencia para disputar la conducción del partido. El pasado 26 de agosto, el senador Gustavo Sanhueza ya había asegurado a La Tercera que “va a haber competencia dentro de la UDI” y que se estaban articulando posibles listas.

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, Hoffmann fue ahora categórica: “En la UDI va a haber elecciones, lo afirmo categóricamente. Va a haber por lo menos dos listas, así es”.

La definición se da además en medio de los cuestionamientos internos a la fórmula Alessandri-Longueira y de las tensiones entre la actual secretaria general y el exministro, quien el 10 de agosto rechazó públicamente la posibilidad de incorporarla a su lista, señalando que “no aporta para lo que queremos hacer con Jorge”.

Sin embargo, no adelantó quiénes integrarán la nueva lista ni confirmó si ella será candidata. Consultada sobre esa posibilidad, afirmó que “nunca me he obsesionado con los cargos, ni son un espacio para reivindicar nada. He dado un paso al lado un montón de veces por la presidencia de la UDI”.

“Al final no tiene que ver conmigo, para nada. Tiene que ver con un sentimiento de unidad. La UDI hace 6 años que no tiene elecciones internas (...)”, agregó.

Respecto de la dupla, Hoffmann diferenció su evaluación de Alessandri de los reparos que mantiene frente a la fórmula que integra con Longueira.

“Efectivamente, a algunos nos gustó más, otros nos gustó menos la dupla. A mí me gustaba Jorge Alessandri, pero cuando una parte dice que no es una lista de unidad, que existen vetos y listas negras, eso se transforma en una alternativa que no es muy atractiva para muchos”.

En esa línea, sostuvo que la conformación de la dupla “ya había sido una decisión un poco encapsulada” y agregó: “Lo he conversado con Jorge, pretendo mantener mi amistad con él, pero me parece necesario sobre todo cuando la UDI hace 6 años no tiene elecciones”.

“A mí siempre me ha gustado la competencia”, manifestó Hoffmann sobre su participación en distintas elecciones internas de la UDI. “Y no pasa nada, nosotros en la UDI sabemos competir lealmente sin zancadillas”, añadió.

Si bien no adelantó fechas, planteó que “después del 18 de septiembre va a haber una movilización donde vamos a crear o se está creando una plataforma para proyectar cuál es la UDI del futuro, vamos a escuchar, recorrer parte del país, como se hace en las campañas internas y va a empezar un período donde se saca lo mejor de uno”.

“Yo estoy ayudando a tener una competencia como corresponde, donde prime la unidad interna, sin vetos ni listas negras”, sostuvo.

Además, deslizó que “quizá no van a haber figuras tan emblemáticas, tan conocidas, pero en definitiva, lo que se busca es permitir que aquellos militantes que no se sienten representadas por listas que a veces discriminan, puedan tener su espacio”.

La disputa con Longueira

Hoffmann también abordó las declaraciones que Pablo Longueira realizó el 10 de agosto, cuando afirmó que no sería integrada a la lista porque “no aporta con lo que queremos hacer con Jorge” y aseguró tener una “mala evaluación política” de ella.

Además, calificó esos dichos como una “agresión” y aseguró que fueron “palabras muy dolorosas” e impropias del estilo de la UDI.

Además, rechazó los cuestionamientos de Longueira sobre su desempeño electoral en Valparaíso y apuntó a un episodio previo como posible origen de las diferencias entre ambos: la decisión del comité electoral que ella integraba de no llevar al exministro como candidato a la Convención Constitucional, debido a que se encontraba en un proceso judicial.

“Yo estuve a cargo de ese proceso, me imagino que tuve que ver algo con eso”, sostuvo.

Finalmente, consultada sobre si una eventual salida de Longueira de la fórmula podría evitar una lista alternativa, Hoffmann descartó que el problema se reduzca al exsenador.

“El problema no es él. Su nombre activa una incomodidad no solo en mí (...) No tiene que ver solo con él, sino con el proceso y lo que queremos hacer”, concluyó.