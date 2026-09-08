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    Gremio automotriz dice que el “bencinazo” aceleró la venta de autos de bajas emisiones, pero ve difícil la meta de 2030

    Desde la asociación gremial son críticos con la Ley de Eficiencia energética, y apuntan a la necesidad de promover "algún programa de de inventivo" para vehículos eléctricos.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    10 Junio 2026 Venta Autos Foto: Andres Perez Andres Perez

    La venta de automóviles nuevos registró en agosto su mejor mes en lo que va de año. Así lo muestran los datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), que cifra en 27.896 las unidades vendidas durante el mes, un aumento del 1,6% respecto al mismo periodo del año pasado.

    Sin embargo, el aumento en el precio de los combustibles no ha sido inocuo en el sector. Diego Mendoza, secretario general de ANAC, dijo que hay “un antes y un después del bencinazo” de marzo pasado, ya que se tradujo en un crecimiento en los vehículos eléctricos e híbridos a partir de abril.

    Entre los aspectos positivos del mercado, menciona que en los últimos años se ha duplicado la cantidad de modelos disponibles, además de que se ha visto una baja en su precio. Si antes se encontraban “vehículos eléctricos sobre $35 millones, hoy día tienes bajo los $15 millones y con una autonomía 300 kilómetros” asegura Mendoza.

    Respecto a la meta de que los modelos de cero emisiones representen en 2030 un 20% de las ventas de los vehículos livianos y medianos a combustión, Mendoza lo ve como algo complejo considerando que hoy esa cifra corresponde al 6,4%, debajo de Uruguay, Brasil o Colombia.

    La proyección de Anac para los próximos 4 años, en cambio, se acerca más al 15%, por lo que apuntó a la necesidad de “algún programa de incentivo para que la gente se quiera subir a ese vehículo”.

    En esa misma línea, aseguró para Radio 13C que en Anac son críticos de la Ley de eficiencia energética. Esto ya que a Tesla y BYD, que concentran alrededor del 45% de las ventas de autos eléctricos, no se les aplica esta ley.

    “(Tesla y BYD) quedan fuera de la Ley de eficiencia energética, es más, les perjudica, porque no son parte de un grupo en el que puedan compensar sus ventas de eléctricos, entonces evidentemente significa que hay que revisar tanto la normativa. Nos gustaría también una revisión al programa del permiso de circulación costo cero, que se está acabando para esos vehículos, para que la gente conozca y se pueda subir a una tecnología así”.

    24 Marzo 2026 Por anuncio de alza de precios de las Bencinas autos hacen fila para cargar. Foto: Andres Perez Andres Perez

    La preferencia por los SUV

    La categoría de autos SUV se ha posicionado como la favorita de las familias chilenas totalizando 15.900 ventas en agosto y un crecimiento interanual de 7,4%. Además, Mendoza asegura que la preferencia por este modelo se ubica en el 55%, ganando terreno incluso como vehículos de pasajeros. A los SUV le siguen las camionetas pick-up, con un 20% de preferencias y los furgones, con un 11%.

    Mendoza atribuye estas nuevas preferencias a un cambio en el estilo de vida de las familias chilenas. Menos hijos, pero con un rol importante para las mascotas, salir de la ciudad con mayor frecuencia, son algunos de los factores que pueden hacer que familias se inclinen por estos modelos.

    “Se busca el espacio igual, el confort y muy importante el equipamiento. Lo que preguntan hoy al comprarse un auto es por la conectividad: que tenga Apple CarPlay o Android Auto, para poder tener el mapa, la música que a ti te gusta. Hay un interés en que el auto sea tu mejor ecosistema, un ecosistema de trabajo, de relajo, con tu música, con tu temperatura, con tus gustos”, explica Mendoza.

    Más sobre:autosautomotrizmepco

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