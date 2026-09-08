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    Identifican a menor de 12 años como autor de ataques con bombas molotov contra Bomberos y Carabineros en Huechuraba

    El niño es inimputable debido a su edad y se dio aviso al Tribunal de Familia. Según información preliminar, sería parte de un grupo de al menos cuatro menores que participó en los hechos.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Ataque con bombas molotov a cuartel de Bomberos en Huechuraba.

    Un menor de 12 años fue identificado como el presunto autor de los ataques incendiarios con bombas molotov contra un cuartel de Bomberos y una comisaría de Carabineros, ocurridos la noche del domingo en la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo con información preliminar, el niño sería parte de un grupo de al menos cuatro menores de edad que habría decidido atacar las instalaciones luego de que uno de ellos sufriera una caída mientras andaba en bicicleta y no obtuviera auxilio de Bomberos, según dio a conocer 24 Horas.

    Tras el hecho, y de acuerdo con las imágenes de seguridad, se lanzaron bombas molotov contra la Sexta Compañía de Bomberos de Huechuraba y la 54ª Comisaría de Carabineros. A raíz de los ataques se inició una investigación policial que, mediante la revisión de cámaras de vigilancia de los sectores afectados, permitió identificar al menor.

    Debido a su edad, el niño es inimputable penalmente y, tras su identificación por parte de Carabineros, se dio aviso al Tribunal de Familia respectivo para tomar contacto con él y su tutor responsable.

    El teniente coronel Carlos Cortés afirmó que “se realizaron diligencias investigativas de obtención de las cámaras de vigilancia, logrando dar con la identificación de una persona menor de edad, el cual tras ser exhibida su imagen a testigos del hecho, lograron determinar que es la misma persona”.

    Cortés agregó que el identificado “reúne las características físicas y de vestimenta que había participado el día de ayer en el ataque al cuartel de Bomberos como al de Carabineros”.

    Temprano, el alcalde de Huechuraba, Max Luksic, afirmó que el hecho correspondía a un “acto de terrorismo” y anunció la presentación de una querella criminal.

    “Los atentados al cuartel de Bomberos y Carabineros en Huechuraba son actos de terrorismo que no vamos a tolerar”, sostuvo el jefe comunal.

    Más sobre:NacionalAtaqueBombas molotovHuechurabaCarabinerosBomberos

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