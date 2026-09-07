Municipalidad de Peñalolén clausura medialuna y alcalde Concha afirma que “se acabó el rodeo” en la comuna

La Municipalidad de Peñalolén clausuró una medialuna utilizada para la realización de rodeos, actividades ecuestres y otros eventos, luego de constatar una serie de irregularidades en el funcionamiento del recinto, entre ellas construcciones sin autorización y la falta de patente comercial.

El procedimiento fue encabezado por el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, quien además cuestionó la realización de rodeos y las prácticas asociadas al maltrato animal. “Con esta acción podemos decir que se acabó el rodeo en Peñalolén. Acá hay gente que viene y disfruta con una actividad que propicia el maltrato animal, lo cual nos parece inaceptable”, sostuvo.

De acuerdo con el municipio, el recinto cuenta con una medialuna, bodegas, establos y mediaguas, instalaciones que fueron levantadas de manera irregular. A ello se suma que el lugar no cuenta con patente comercial para desarrollar las actividades que allí se realizaban.

Uno de los principales argumentos para la clausura, sin embargo, corresponde al emplazamiento del recinto. Según explicó el alcalde, el terreno se encuentra en un sector que presenta una condición de alto riesgo geofísico por remoción en masa, asociado a la Quebrada de Macul, por lo que las instalaciones no serían regularizables.

“Estas construcciones son absolutamente irregulares y lo más grave aún es que este lugar es irregularizable porque constituye una zona de alto riesgo por remoción en masa proveniente de la Quebrada de Macul. Permitir que se reúna gente en este lugar sería ser cómplices de una posible tragedia”, afirmó Concha.

El jefe comunal también vinculó el procedimiento con la política municipal de fiscalización de actividades comerciales que funcionan fuera de la normativa, descartando que el perfil de quienes utilizan el recinto implique un trato distinto.

“Ustedes nos han visto clausurando distintos negocios irregulares de la comuna, y no porque este sea para personas que tengan más recursos, fundos y caballos, vamos a hacer una excepción”, señaló.

Según denuncias realizadas por vecinos del sector, la medialuna era utilizada para eventos irregulares, principalmente durante los meses de mayo y septiembre. El recinto ya había sido objeto de una multa municipal en mayo de este año.

Con la clausura, el municipio busca impedir que el lugar continúe siendo utilizado para actividades que, además de desarrollarse sin las autorizaciones correspondientes, impliquen un riesgo para quienes concurren al recinto debido a las condiciones geográficas del sector.