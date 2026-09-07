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    José Mourinho no se olvida de la caída ante Betis de Pellegrini y vuelve a la carga en la previa de la Champions

    En la antesala del duelo ante Inter de Milán, el técnico portugués recordó la polémica arbitral que impidió el empate en Sevilla. “Quiero apelar honestidad y pensar que el VAR no sabía el reglamento”, dijo el DT.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    José Mourinho no se olvida de Pellegrini en la previa de Champions. FOTO: REUTERS. ALBERTO LINGRIA

    Un nuevo ciclo para Real Madrid, en su competencia favorita. En el regreso de José Mourinho a la banca merengue, el equipo inicia la Fase de Liga de la Champions League recibiendo a Inter de Milán. En la previa de ese partido, el entrenador portugués no olvida la polémica en su caída ante el Betis, la primera de la temporada.

    El gigante blanco se mide a los nerazzurri en el Santiago Bernabéu, a las 16:00 horas del martes. Sin embargo, en el discurso de su técnico todavía está muy fresca la caída ante la escuadra de Manuel Pellegrini.

    “Quiero ganar ante Inter. Podría decir que quiero jugar bien, pero los hicimos contra el Betis y perdimos. Tenemos ocho partidos para clasificarnos en la primera fase, creo que lo haremos… claro que quiero ganar”, advirtió The Special One.

    Sin embargo, el luso reconoce que el curso pasado, lleno de altibajos, también puede conspirar contra el cometido de sus jugadores en este nuevo desafío.

    “La temporada pasada fue complicada. Cuando eso pasa hay mucho que mejorar, queremos tener una estabilidad con la que queremos ganar todas las competiciones. Si nos comparamos con el Inter, ellos tienen esa constancia después de varios años”, advirtió el portugués.

    Consultado por la diferencia de esta nueva etapa respecto de su anterior paso por el club, Mou afirmó que “son periodos diferentes. En el 2010, no se jugaba una semifinal desde hace muchos años, ahora se han jugado muchas en los últimos años, pero eso no me ha cambiado. Si me preguntas si tengo ilusión de ganar la Champions con el Madrid, obviamente sí, pero no tiene nada que ver con lo que ocurrió en años anteriores”.

    No olvida al Betis

    El viernes pasado, los merengues cayeron por la cuenta mínima en su visita a la escuadra de Manuel Pellegrini. El primer revés del curso para un equipo millonario y un golpe que dio fuerte en el ánimo del plantel capitalino.

    “He visto a mis jugadores como me gusta hacerlo. Los vi muertos en el vestuario en Sevilla, pero ahora ya están bastante recuperados en el entrenamiento del domingo y es normal. Cuando analizamos el partido llegamos a la conclusión de que jugamos bien, que estamos bien. Conocemos los problemas que tenemos, pero vamos a competir porque queremos ganar”, aseguró el carismático DT portugués.

    Una de las polémicas de ese encuentro en Andalucía se fraguó en el penal que el portero Valles detuvo a Kylian Mbappé, en el final del choque. Un lanzamiento que debió repetirse por invasión, situación que no fue advertida por el video referencial.

    “No me gusta hablar del criterio arbitral de Europa o España. Tal vez me puedo escapar un poco del tema, pero aprovecho para explicarme. Perdimos contra el Betis porque no tradujimos en goles nuestra producción ofensiva. Pero el penal, ¿por qué motivo no se repitió?... ¿El VAR no conoce el reglamento o no ha querido?”, resumió el portugués.

    Asimismo, reflexionó que “si el VAR no lo repitió porque no sabía el reglamento se tiene que ir a casa. Si no ha querido, es aún peor… ¿Por qué el VAR no ha llamado al árbitro? Es una cosa muy extraña. Yo quiero apelar honestidad y pensar que no sabía el reglamento, pero si este es el reglamento, no puede ser el VAR. En los próximos meses, si se repite algo igual, el penal se volverá a lanzar. Aunque quiero dejar en claro que no hemos perdido por eso. Otra cosa que quiero saber es por qué Vinicius, que era el capitán, no puede acercarse al árbitro para pedir explicaciones”.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueJosé MourinhoManuel PellegriniBetisReal MadridInter de Milán

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