Detienen a cuatro funcionarios de Gendarmería del CCP Collipulli: les imputan asociación delictiva y otros delitos

Detienen a cuatro funcionarios de Gendarmería del CCP de Collipulli: les imputan asociación delictiva y otros delitos Imagen referencial

La mañana de este lunes, cuatro funcionarios de Gendarmería de Chile fueron detenidos por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) tras una investigación que les imputa una serie de delitos al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Collipulli, en la región de La Araucanía.

Según detallaron desde la institución penitenciaria en un comunicado, una investigación liderada por el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, en coordinación con la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI y el Ministerio Público, permitió establecer la participación de los capturados en los siguientes delitos: asociación delictiva, tráfico ilícito de estupefacientes, cohecho, soborno, ingreso y facilitación de elementos prohibidos en recintos penales .

Durante el operativo, que contó con una investigación de varias semanas, también permitió la detención de otras cinco personas externas al recinto penitenciario, involucradas en el caso.

Debido a la anterior, Gendarmería ordenó un sumario administrativo e informó de la situación al fiscal de turno.

Además de lo anterior, este lunes se ejecutaron una serie de allanamientos y órdenes de entrada y registro en módulos del CCP de Collipulli.