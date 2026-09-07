Detienen a cuatro funcionarios de Gendarmería del CCP Collipulli: les imputan asociación delictiva y otros delitos
La investigación permitió además la captura de otras cinco personas externas al recinto penitenciario, vinculadas al caso.
La mañana de este lunes, cuatro funcionarios de Gendarmería de Chile fueron detenidos por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) tras una investigación que les imputa una serie de delitos al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Collipulli, en la región de La Araucanía.
Según detallaron desde la institución penitenciaria en un comunicado, una investigación liderada por el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, en coordinación con la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI y el Ministerio Público, permitió establecer la participación de los capturados en los siguientes delitos: asociación delictiva, tráfico ilícito de estupefacientes, cohecho, soborno, ingreso y facilitación de elementos prohibidos en recintos penales.
Durante el operativo, que contó con una investigación de varias semanas, también permitió la detención de otras cinco personas externas al recinto penitenciario, involucradas en el caso.
Debido a la anterior, Gendarmería ordenó un sumario administrativo e informó de la situación al fiscal de turno.
Además de lo anterior, este lunes se ejecutaron una serie de allanamientos y órdenes de entrada y registro en módulos del CCP de Collipulli.
“Gendarmería de Chile rechaza y condena toda acción que se aparte de la probidad administrativa, reforzando su política de tolerancia cero frente a la corrupción. Cabe destacar que la Institución Penitenciaria ha intensificado su labor de investigación criminal, al interior de establecimientos penales con el propósito de apartar de sus filas a quienes se alejen de los objetivos y lineamientos institucionales”, concluyen en un comunicado público.
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