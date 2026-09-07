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    El Deportivo

    Hijo de Ancelotti se rinde ante Pellegrini a horas de enfrentar al Betis en la Champions: “No recibe el reconocimiento que merece”

    Davide Ancelotti elogia al Ingeniero antes de su debut en la Liga de Campeones. El técnico chileno vuelve a la máxima competencia de Europa.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    DT del Lille se rinde ante Pellegrini a horas de enfrentar al Betis en la Champions: “No recibe el reconocimiento que merece”. Foto: @championsleague

    Manuel Pellegrini vuelve a la Champions League. El Ingeniero, por primera vez desde que arribo al Betis, dirige en la máxima competencia de Europa. Este martes, a las 16 horas, el Lille recibe al equipo verdiblanco en la primera fecha de la ronda de liga.

    En la antesala del encuentro, el técnico Davide Ancelotti, hijo de Carlo, elogió al entrenador chileno. En el encuentro se medirán el DT más joven de la competencia (37 años) ante el más veterano (72). “Es alguien que no recibe el reconocimiento que merece, dado que cuenta con una trayectoria futbolística increíble. Ha cosechado grandes éxitos en este deporte. Quienes estamos empezando sentimos admiración por él. Solo tengo buenas palabras y una gran admiración hacia Pellegrini”, señaló el italiano.

    “No sé si llegaré a su edad sentado en un banquillo. Hoy por hoy, me parece imposible. Sin embargo, veo a mi padre, que no para porque sigue teniendo ganas de estar ahí, así que tal vez cambie de opinión. Pero es difícil decirlo ahora mismo”, añadió.

    Luego analizó el momento del cuadro español. El Betis llega envalentonado al debut en la Champions luego de vencer al Real Madrid en LaLiga. “Es cierto que llevan 21 años sin jugar la Liga de Campeones, pero, si se observan los jugadores que componen esta plantilla, hay mucha experiencia y calidad técnica. La filosofía del club está muy clara: quieren el balón y practican un juego ofensivo. Es un equipo al que hay que respetar, que merece estar aquí y que está acostumbrado a disputar competiciones europeas. Existen similitudes entre el Betis y nosotros”, dijo Ancelotti.

    “Es un equipo ofensivo, pero que también cuenta con una buena organización defensiva. No han encajado goles en liga, a excepción del partido contra el Levante”, comentó.

    El estratega chileno le respondió al italiano. “Lo de David Ancelotti me parece una maniobra muy importante de su parte de separarse de su padre. Creo que ya trabajó mucho con él y tiene de quién aprender. Para mí, el mejor técnico de la historia es Carlo Ancelotti y así lo demostró al haber ganado la liga en todas las grandes competiciones. Se separó para seguir su carrera, tiene la edad justa para hacerlo y seguramente va a ser un gran técnico con una idea futbolística parecida a la que tenía con su padre”, apuntó.

    En la plana directiva del Betis también abordan el compromiso. “Nosotros pensamos que además afrontamos esta Champions con una plantilla y con un equipo, con todo preparado para hacer un buen papel, vamos dispuestos a competir y dispuestos a disfrutarlo también”, señaló José Miguel López, vicepresidente del club andaluz.

    “El objetivo es llegar lo más arriba posible, aquí lo que funciona es ir partido a partido, y bueno, el partido este primero es muy importante, además después del sorteo que nos ha tocado, el rival de mañana de Lille, creo que va a ser un partido importante y cada punto va a contar al final para esa posibilidad de clasificarse para la siguiente ronda”, añadió.

    El directivo también se refirió al trabajo de Pellegrini. “Creo que Manuel durante todo este verano ha estado muy contento, muy satisfecho con el equipo. Todos sabemos que todos los entrenadores quieren más y más y más. Todos quieren todo lo que pueda mejorar las plantillas, que siempre son mejorables, pero sinceramente estamos todos muy satisfechos. En el tema del centro del campo, creemos que está cubierto, al final ha salido Amrabat, ha venido Facundo Bernal, que lo está haciendo muy bien y confío mucho en él, ha salido Valtimira, ha venido Dani Ceballos y creemos que está todo bastante cubierto. Estamos muy contentos, él, por supuesto, una cosa es durante el mercado de fichaje y otra cosa es ahora y ahí vamos a por todas”, enfatizó.

    El Betis viene de vencer al Real Madrid. Foto: @realbetis

    La primera fecha

    La primera jornada de la ronda de liga de la Champions League, además del Lille vs. Betis, incluye una serie de encuentros atractivos. Por ejemplo, el martes también se enfrentan el Porto ante el Manchester City y el Real Madrid contra el Inter de Milán.

    El miércoles, en tanto, Barcelona recibe a Feyenoord, y, en uno de los excluyentes de la jornada, Liverpool choca ante el Atlético de Madrid en Anfield.

    Revisa la programación

    Martes 8 de septiembre:

    AEK Athens vs. LASK - 13.45 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

    Brujas vs. Aston Villa - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    Borussia Dortmund vs. Villarreal - 16.00 - Transmite ESPN 6 y Disney+ Premium

    Porto vs. Manchester City - 16.00 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

    Lille vs. Betis - 16.00 - Transmite ESPN 4 y Disney+ Premium

    Real Madrid vs. Inter de Milán - 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    Miércoles 9 de septiembre:

    Barcelona vs. Feyenoord - 13.45 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

    Stuttgart vs. Viking - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    Liverpool vs. Atlético de Madrid- 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    PSG vs. Slovan Bratislava - 16.00 - Transmite ESPN 3 y Disney+ Premium

    Sporting de Lisboa vs. Galatasaray - 16.00 - Transmite ESPN 4 y Disney+ Premium

    Napoli vs. Arsenal - 16.00 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

    Jueves 10 de septiembre:

    Fenerbahce vs. Roma - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    PSV vs. Shaktar Donetsk - 13.45 - Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium

    Bayern Múnich vs. Bodo/Glimnt - 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    Como vs. Leipzig - 16.00 - Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium

    Manchester United vs. Sabah - 16.00 - Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium

    Slavia Praga vs. Lens - 16.00 - Transmite ESPN 3 y Disney+ Premium

    Lee también:

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