Dónde ver y a qué hora son los partidos: revisa la programación de la primera fecha de la Champions League
Este martes arranca la Liga de Campeones. El Betis de Pellegrini es uno de los primeros equipos en jugar.
Este martes comienza la fase de liga de la Champions League. El Betis de Pellegrini enfrenta al Lille. También hay una serie de encuentros atractivos.
Se enfrentan el Porto ante el Manchester City y el Real Madrid contra el Inter de Milán. El miércoles, en tanto, Barcelona recibe a Feyenoord, y, en uno de los excluyentes de la jornada, Liverpool choca ante el Atlético de Madrid en Anfield.
Revisa la programación
Martes 8 de septiembre:
AEK Athens vs. LASK - 13.45 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium
Brujas vs. Aston Villa - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium
Borussia Dortmund vs. Villarreal - 16.00 - Transmite ESPN 6 y Disney+ Premium
Porto vs. Manchester City - 16.00 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium
Lille vs. Betis - 16.00 - Transmite ESPN 4 y Disney+ Premium
Real Madrid vs. Inter de Milán - 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium
Miércoles 9 de septiembre:
Barcelona vs. Feyenoord - 13.45 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium
Stuttgart vs. Viking - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium
Liverpool vs. Atlético de Madrid- 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium
PSG vs. Slovan Bratislava - 16.00 - Transmite ESPN 3 y Disney+ Premium
Sporting de Lisboa vs. Galatasaray - 16.00 - Transmite ESPN 4 y Disney+ Premium
Napoli vs. Arsenal - 16.00 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium
Jueves 10 de septiembre:
Fenerbahce vs. Roma - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium
PSV vs. Shaktar Donetsk - 13.45 - Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium
Bayern Múnich vs. Bodo/Glimnt - 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium
Como vs. Leipzig - 16.00 - Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium
Manchester United vs. Sabah - 16.00 - Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium
Slavia Praga vs. Lens - 16.00 - Transmite ESPN 3 y Disney+ Premium
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