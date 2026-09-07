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    El Deportivo

    Dónde ver y a qué hora son los partidos: revisa la programación de la primera fecha de la Champions League

    Este martes arranca la Liga de Campeones. El Betis de Pellegrini es uno de los primeros equipos en jugar.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Dónde ver y a qué hora son los partidos: revisa la programación de la primera fecha de la Champions League. He Canling

    Este martes comienza la fase de liga de la Champions League. El Betis de Pellegrini enfrenta al Lille. También hay una serie de encuentros atractivos.

    Se enfrentan el Porto ante el Manchester City y el Real Madrid contra el Inter de Milán. El miércoles, en tanto, Barcelona recibe a Feyenoord, y, en uno de los excluyentes de la jornada, Liverpool choca ante el Atlético de Madrid en Anfield.

    Revisa la programación

    Martes 8 de septiembre:

    AEK Athens vs. LASK - 13.45 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

    Brujas vs. Aston Villa - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    Borussia Dortmund vs. Villarreal - 16.00 - Transmite ESPN 6 y Disney+ Premium

    Porto vs. Manchester City - 16.00 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

    Lille vs. Betis - 16.00 - Transmite ESPN 4 y Disney+ Premium

    Real Madrid vs. Inter de Milán - 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    Miércoles 9 de septiembre:

    Barcelona vs. Feyenoord - 13.45 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

    Stuttgart vs. Viking - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    Liverpool vs. Atlético de Madrid- 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    PSG vs. Slovan Bratislava - 16.00 - Transmite ESPN 3 y Disney+ Premium

    Sporting de Lisboa vs. Galatasaray - 16.00 - Transmite ESPN 4 y Disney+ Premium

    Napoli vs. Arsenal - 16.00 - Transmite ESPN 5, ESPN Premium y Disney+ Premium

    Jueves 10 de septiembre:

    Fenerbahce vs. Roma - 13.45 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    PSV vs. Shaktar Donetsk - 13.45 - Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium

    Bayern Múnich vs. Bodo/Glimnt - 16.00 - Transmite ESPN y Disney+ Premium

    Como vs. Leipzig - 16.00 - Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium

    Manchester United vs. Sabah - 16.00 - Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium

    Slavia Praga vs. Lens - 16.00 - Transmite ESPN 3 y Disney+ Premium

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