SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ex director ejecutivo de la Formula 1 es detenido en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado

    El empresario británico Bernie Ecclestone no tenía la documentación necesaria al momento de ser controlado por la policía.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    MAXIM SHEMETOV

    El ex director ejecutivo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue arrestado en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado, según informó el medio portugués Correiro da Manha.

    El empresario británico de 95 años estuvo retenido en un aeródromo ubicado justo a las afueras de Lisboa después que, durante una inspección de rutina, los policías del Tires Aerodrome de Cascais revisaran las pertenencias y encontraran un arma.

    Según precisó en diálogo con Daily Mail Sports, Ecclestone había viajado con una escopeta para practicar tiro al plato en Portugal, pero admitió que no portaba la documentación necesaria para ingresar el arma, negando que hubiese sido arrestado formalmente, por lo que después de “lo que parecieron horas, lo solucionamos”, contó al medio inglés.

    “Tenía un arma que llevaba de Suiza a Portugal para practicar tiro al plato. Es tan simple como eso. Tengo armas en casa allí que están autorizadas”, continuó relatando.

    “Pasamos la aduana al llegar aquí – conozco a los tipos de allí – y no tuvieron problema con nada. Sin problemas. Luego un policía pidió registrar la bolsa. Por su aspecto, podría haber sido el equipo de pesca de Ace (su hijo de seis años), pero no lo era”, añadió.

    Luego, contó que “me preguntaron si tenía un ‘libro azul’, que aparentemente es la documentación que necesitas, y les dije que nunca viajo con documentos así, prácticamente con ningún documento. Dijeron que me arrestarían, pero después de lo que parecieron horas, lo solucionamos, aunque ha sido una molestia constante”, acusó.

    Quien fue clave en que todo se arreglara fue su esposa, Fabiana Flosi. “Ha ido a Lisboa para entregar el arma, o pagar el impuesto o lo que sea necesario para introducirla, o para entregarla al final. Dije que también iría, pero al final no fui, y estoy sentado en casa esperando a que la situación quede zanjada”.

    Un nuevo caso

    Cabe señalar que esta no es la primera vez que Bernie Ecclestone pasa por una situación similar por el porte de un arma. Ya en 2022, en Sao Paulo, fue detenido por las autoridades brasileñas antes de que tomara un vuelo hacia Suiza.

    En dicho momento los agentes descubrieron una pistola LW Seecamp calibre .32 descargada dentro de su equipaje.

    Luego de pagar la fianza, le restó la importancia al incidente, calificándolo de un malentendido menor. En dicha oportunidad explicó que había comprado el arma como un elemento disuasorio para el hogar y que había olvidado que se encontraba en el bolso.

    Esta versión contradijo lo señalado por las autoridades, pues la oficina de seguridad pública de Sao Paulo confirmó en un comunicado que un empresario fue arrestado por posesión de un arma de fuego en el aeropuerto de Campinas.

    Lee también:

    Más sobre:Fórmula 1Bernie Ecclestone

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo acusa actitud “cobarde” de Kast ante Milei: “No fue capaz de condenar sus dichos y los dejó pasar”

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en Macrozona Sur y Ejecutivo destaca caída de 24% en violencia rural

    Su cara a cara con Barros y la apuesta por blindarse: los pasos del canciller para enfrentar la interpelación

    El diseño de Gael Yeomans y Constanza Martínez para dar gobernabilidad al Frente Amplio

    Cuenta Pública Ministerio de Transportes: De Grange proyecta que Santiago superará los 4.500 buses eléctricos para 2027

    Máxima tensión en el Poder Judicial: los supremos que inclinarán la balanza a favor de la remoción de jueces

    Lo más leído

    1.
    El millonario salario de Darío Osorio en Crystal Palace lo encumbra como uno de los chilenos mejor pagados del planeta

    El millonario salario de Darío Osorio en Crystal Palace lo encumbra como uno de los chilenos mejor pagados del planeta

    2.
    Jorge Garcés, exdirigente de la UC: “Cruzados cedió ante la presión y no tuvo fuerza para sostener al Tati Buljubasich”

    Jorge Garcés, exdirigente de la UC: “Cruzados cedió ante la presión y no tuvo fuerza para sostener al Tati Buljubasich”

    3.
    Con la mochila de ser hijo de Carletto: Davide Ancelotti, el DT del primer obstáculo del Betis de Pellegrini en la Champions

    Con la mochila de ser hijo de Carletto: Davide Ancelotti, el DT del primer obstáculo del Betis de Pellegrini en la Champions

    4.
    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B

    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B

    5.
    Claudio Bravo lapida a Vozinha: “Carece de técnica y de coordinación”

    Claudio Bravo lapida a Vozinha: “Carece de técnica y de coordinación”

    6.
    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Lille vs. Real Betis en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Lille vs. Real Betis en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Aston Villa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Aston Villa en TV y streaming

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en Macrozona Sur y Ejecutivo destaca caída de 24% en violencia rural
    Chile

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en Macrozona Sur y Ejecutivo destaca caída de 24% en violencia rural

    Su cara a cara con Barros y la apuesta por blindarse: los pasos del canciller para enfrentar la interpelación

    El diseño de Gael Yeomans y Constanza Martínez para dar gobernabilidad al Frente Amplio

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda
    Negocios

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda

    Gobierno atribuye salto del IPC a sistemas frontales y Medio Oriente, y Hacienda reconoce preocupación por el diésel

    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados
    Tendencias

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios

    ¿Boom mediático o nivel mundial? El debate que abre la nominación de Vozinha al Balón de Oro como mejor arquero
    El Deportivo

    ¿Boom mediático o nivel mundial? El debate que abre la nominación de Vozinha al Balón de Oro como mejor arquero

    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B

    Partidos imperdibles, jugadores más valorados y millonarios premios: todo lo que debes saber de la Champions League

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    La reconciliación de Noel y Liam y un pequeño guiño a Chile: así es el emotivo documental del regreso de Oasis
    Cultura y entretención

    La reconciliación de Noel y Liam y un pequeño guiño a Chile: así es el emotivo documental del regreso de Oasis

    El gran momento de la escena independiente chilena: 12 sellos locales se reúnen en el evento Panorama Nacional

    Manuel García ofrece uno de los shows chilenos del año y se luce en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump
    Mundo

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump

    Merkel y victoria de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt: “Me sangra el corazón”

    Supremo Tribunal Federal de Brasil suspende de forma preventiva al director de la Policía por presunto seguimiento ilícito

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?