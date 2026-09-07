Ex director ejecutivo de la Formula 1 es detenido en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado

El ex director ejecutivo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue arrestado en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado, según informó el medio portugués Correiro da Manha.

El empresario británico de 95 años estuvo retenido en un aeródromo ubicado justo a las afueras de Lisboa después que, durante una inspección de rutina, los policías del Tires Aerodrome de Cascais revisaran las pertenencias y encontraran un arma.

Según precisó en diálogo con Daily Mail Sports, Ecclestone había viajado con una escopeta para practicar tiro al plato en Portugal, pero admitió que no portaba la documentación necesaria para ingresar el arma, negando que hubiese sido arrestado formalmente, por lo que después de “lo que parecieron horas, lo solucionamos”, contó al medio inglés.

“Tenía un arma que llevaba de Suiza a Portugal para practicar tiro al plato. Es tan simple como eso. Tengo armas en casa allí que están autorizadas”, continuó relatando.

“Pasamos la aduana al llegar aquí – conozco a los tipos de allí – y no tuvieron problema con nada. Sin problemas. Luego un policía pidió registrar la bolsa. Por su aspecto, podría haber sido el equipo de pesca de Ace (su hijo de seis años), pero no lo era”, añadió.

Luego, contó que “me preguntaron si tenía un ‘libro azul’, que aparentemente es la documentación que necesitas, y les dije que nunca viajo con documentos así, prácticamente con ningún documento. Dijeron que me arrestarían, pero después de lo que parecieron horas, lo solucionamos, aunque ha sido una molestia constante”, acusó.

Quien fue clave en que todo se arreglara fue su esposa, Fabiana Flosi. “Ha ido a Lisboa para entregar el arma, o pagar el impuesto o lo que sea necesario para introducirla, o para entregarla al final. Dije que también iría, pero al final no fui, y estoy sentado en casa esperando a que la situación quede zanjada”.

Un nuevo caso

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Bernie Ecclestone pasa por una situación similar por el porte de un arma. Ya en 2022, en Sao Paulo, fue detenido por las autoridades brasileñas antes de que tomara un vuelo hacia Suiza.

En dicho momento los agentes descubrieron una pistola LW Seecamp calibre .32 descargada dentro de su equipaje.

Luego de pagar la fianza, le restó la importancia al incidente, calificándolo de un malentendido menor. En dicha oportunidad explicó que había comprado el arma como un elemento disuasorio para el hogar y que había olvidado que se encontraba en el bolso.

Esta versión contradijo lo señalado por las autoridades, pues la oficina de seguridad pública de Sao Paulo confirmó en un comunicado que un empresario fue arrestado por posesión de un arma de fuego en el aeropuerto de Campinas.