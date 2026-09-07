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    Una chilena hace historia en Alemania: Paz Gallo conquista el primer Red Bull Cerro Abajo femenino

    La rider chilena brilló en las calles de Stuggtart superando a Nina Hoffman, una de las grandes referentes de la disciplina.

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    El Deportivo

    Paz Gallo hace historia en el deporte chileno. Este domingo, en las calles de Stuttgart, la rider nacional se convirtió en la primera ganadora de una categoría femenina en la historia de Red Bull Cerro Abajo, coronándose con un tiempo de 1:55.617 en un cierre de temporada que quedará marcado para siempre.

    La chilena tuvo que apretar hasta las últimas décimas para resolver un duelo extraordinariamente ajustado frente a Nina Hoffmann, una de las grandes referentes internacionales del descenso y gran favorita ante su público. La alemana cruzó la meta con 1:55.735, quedándose a solo 0.118 segundos de una Gallo que atacó sin miedo en su última bajada.

    No me la creo, estoy muy contenta. La verdad que me sentí muy bien todo el fin de semana, en los entrenamientos, en la qualy también logré el primer lugar; estaba muy nerviosa por poder mantenerlo pero sabía que podía apretar más, ir más al límite, y la verdad es que lo hice en la última bajada y logré quedar en el primer lugar. Siempre bajando segura pero atacando. No puedo estar más contenta”, celebró Gallo.

    El podio lo completó la italiana Veronika Widmann con 1:59.170. La delegación chilena tuvo además una destacada actuación de Fernanda Gildemeister, cuarta con 2:01.258, en una final que reunió a seis riders de nivel mundial.

    Red Bull Cerro Abajo aterrizó por primera vez en Alemania con un trazado de 1,2 kilómetros y 130 metros de desnivel entre el Weißenburgpark y la Wilhelmsplatz, que incluyó las emblemáticas escaleras Stäffele de Stuttgart y una docena de obstáculos construidos especialmente para la prueba. La cita no solo estrenó territorio, sino que marcó un paso fundamental para la disciplina al celebrar, por primera vez dentro de una fecha del circuito, una competencia femenina oficial compartiendo el mismo escenario urbano que los hombres.

    Más sobre:LT DeportesRiderPaz GalloRed Bull Cerro AbajoAlemania

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