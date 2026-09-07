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    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Un estudio realizado en más de 17 mil hombres detectó una asociación entre un tipo de alimentos y un mayor riesgo de cáncer de próstata.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio Tendencias / La Tercera

    Más de 11 mil hombres en Chile son diagnosticados con cáncer de próstata. Este tipo de cáncer es el que tiene mayor incidencia entre los hombres en el país, y su aparición aumenta especialmente después de los 50 años, muchas veces sin síntomas, por lo que la detección precoz es fundamental.

    En este contexto, un reciente estudio publicado en The American Journal of Medicine por investigadores de la Universidad Atlántica de Florida encontró que hay un hábito que podría aumentar hasta en un 30% el riesgo de padecer esta enfermedad: el consumo de alimentos ultraprocesados.

    Bebidas, cereales envasados, snacks y carnes procesadas que se elaboran con grasas refinadas, aceites, azúcares, almidones y otros aditivos podrían tener un mejor sabor y vida útil.

    Sin embargo, todos estos ingredientes ultraprocesados disminuyen el valor nutricional de los alimentos y, además, provocan reacciones en el cuerpo, como la inflamación o el estrés oxidativo, que terminarían por aumentar el riesgo de cáncer.

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El estudio de alimentos ultraprocesados y cáncer de próstata

    Para la investigación, los científicos analizaron datos de 17.024 hombres estadounidenses de 18 años o más que participaron en una encuesta de salud y nutrición durante 20 años, entre 2003 y 2023. Estos datos mostraban, entre otras cosas, los registros de alimentos que consumía cada uno.

    Después, los dividieron en cuatro grupos según el porcentaje de alimentos ultraprocesados que solían consumir en su día a día. Entonces, encontraron que tres de los grupos que consumían más de estos alimentos tenían un riesgo un 29% mayor de padecer cáncer de próstata.

    Y los hombres de los dos grupos de mayor consumo presentaban un 30% más de riesgo.

    Incluso después de ajustar los datos según edad, raza y origen étnico, tabaquismo y pobreza, el riesgo se mantuvo entre el 24 y 31%.

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Fue así que los investigadores concluyeron que “entre los hombres adultos (...), aquellos que consumieron mayores cantidades de alimentos ultraprocesados presentaron riesgos significativamente mayores de desarrollar cáncer de próstata posteriormente”, dijo Charles H. Hennekens, autor principal del estudio.

    “Estos hallazgos se suman a la creciente evidencia de que los alimentos ultraprocesados tienen importantes efectos adversos para la salud y subrayan la necesidad de realizar estudios observacionales a gran escala y ensayos aleatorizados para poner a prueba adecuadamente la hipótesis”.

    La clave: evitar el consumo de alimentos ultraprocesados

    El coautor del estudio, Timothy De Ver Dye, explicó que reducir el consumo de alimentos ultraprocesados es clave para cuidar la salud. Sin embargo, reconoció que muchas personas tienen obstáculos reales para acceder a opciones de alimentos más saludables.

    Por tanto, advirtió que reducir su consumo también es un reto para la salud pública, pues requerirá “esfuerzos que vayan más allá de las decisiones individuales, para fomentar un mayor acceso a alimentos nutritivos y mínimamente procesados”.

    Además, Hennekens hizo un llamado a que los profesionales de salud alienten a sus pacientes a adoptar hábitos de vida saludables y terapias basadas en la evidencia.

    “Los pacientes y sus proveedores de atención médica deberían considerar este hallazgo como parte de esfuerzos más amplios para promover opciones alimentarias más saludables”.

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