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    Claudio Bravo lapida a Vozinha: “Carece de técnica y de coordinación”

    El exportero de Colo Colo analizó la última presentación del guardameta caboverdiano contra Huachipato.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Vozinha tuvo su estreno en la Liga de Primera enfrentando a Huachipato. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    El pasado fin de semana Colo Colo visitó a Huachipato, duelo que marcó del debut de Vozinha en la Liga de Primera. El resultado fue un cerrado empate sin goles, aunque el portero caboverdiano tuvo algún susto en el arco.

    Quien siguió de cerca la actuación del refuerzo del Cacique fue Claudio Bravo. El exguardameta de los albos analizó la presentación del africano, centrándose en los aspectos técnicos del futbolista.

    “Cuesta mucho analizar el partido de él porque no tiene muchas intervenciones, pero cuando juegas en un equipo grande, las intervenciones son esporádicas, no tienes un cúmulo grande de acciones. Pero él tiene una acción donde deja una sensación extraña”, introdujo el ex capitán de la Roja en el programa F90 de ESPN.

    En aquella acción del fuera de juego hay una descoordinación de su parte, con un ‘timming’ que no existe; luego hay una tomada del balón también errónea, donde los pulgares siempre tienen que estar detrás del balón -es el “ABC” del arquero-, es la zona de seguridad para que el balón no se te pase, por ejemplo”, continúa.

    “Y él hace varias acciones erróneas en una situación que requiere ser coordinado, tener timming. Luego el tema de las manos con los pulgares detrás del balón para que no se te escape...Y si no tienes coordinación, no lo vas a poder conseguir nunca”, continuó Bravo.

    Luego insistió en que “hay factores que, en un segundo, determinan toda la acción del arquero, como si se te escapa o no se te escapa (el balón). Luego, él sale de forma precipitada y también hay una manera extraña de poder agarrar el balón. Cosas que son acciones muy técnicas del arquero”, explicó.

    Por último, indicó que “tú en una pequeña fracción de tiempo le puedes sacar un poco la película al arquero: si es técnico o no, si es coordinado o no. Son acciones de un segundo. Por ejemplo, si toma o no bien el balón. En esa pequeña fracción de tiempo le sacas la acción a un arquero y la foto mía (sobre Vozinha) es que carece de técnica y de coordinación”, concluyó Claudio Bravo.

    El análisis de la prensa internacional a Vozinha

    Tras el duelo, la prensa internacional reaccionó a la presentación de Vozinha en Concepción. “El gran refuerzo del Cacique para la segunda mitad del año fue titular nuevamente este domingo. En el empate contra Huachipato, Vozinha volvió a atajar y a tener otro arco en cero con Colo Colo. El Albo se llevó un punto en condición de visitante”, publicó Vermouth Deportivo, sitio de Argentina.

    “Más allá de dejar dos en el camino, los de Fernando Ortiz cerraron la jornada sacándole 14 de ventaja a su escolta, que es Universidad Católica. El guardameta que brilló con Cabo Verde en el Mundial empezó a ganarse el cariño del pueblo colocolino”, complementaron.

    PanAm Post Español también destacó su seguridad. “Vozinha sigue invicto en el arco de Colo Colo. El arquero de Cabo Verde de 40 años, que ganó notoriedad internacional en el último mundial, disputó su segundo partido en su nuevo equipo chileno y sigue sin recibir goles. Luego de un primer juego con triunfo de Colo Colo en la Copa Chile, el guardameta hoy volvió a terminar con el arco en cero en el empate de su equipo por la liga frente a Huachipato”, escribieron.

    Agencia EFE de España, por ejemplo, realizó un extenso barrido por su partido en la Región del BioBío. “El portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’ sacó su segundo arco en cero, en su estreno en la liga chilena con el empate sin goles de Colo Colo ante Huachipato, por la fecha 22. El guardameta, de 40 años, tuvo un partido sin mucho trabajo en la visita a los negriazules en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, para mantenerse sin recibir goles en 180 minutos, tras su debut en un partido de la Copa Chile -a finales de agosto- en la que vencieron, por lo que también está invicto”, señalaron.

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