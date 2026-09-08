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    Desbordes defiende a ministro Pérez Mackenna ante tensión con Argentina y apunta contra la Cancillería y Boric

    El alcalde de Santiago dijo esperar que en la interpelación al canciller, la oposición haga "un mea culpa" sobre la gestión de Boric. "Era un Presidente de Magallanes, y nunca dijo ni pío respecto de ninguna de estas cuestiones", acusó.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Diego Martin

    La gestión del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, ha desatado críticas del oficialismo y la oposición, a propósito de las tensiones entre Chile y Argentina, que partieron cuando autoridades del vecino país cuestionaron la soberanía del Estrecho de Magallanes.

    El lunes la oposición ingresó una interpelación en contra el canciller Pérez, la que debería llevarse a cabo el martes 29 de septiembre.

    En diálogo con radio Duna, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió al canciller y planteó que, si bien es “legítima” la acción parlamentaria, el problema -para él- estaría en los protocolos de la Cancillería.

    Al ser consultado respecto a si hace falta una posición más firme del ministro Pérez, el alcalde planteó que “no, del canciller como persona no, es de Cancillería institucional”.

    “Tenemos hace rato una lógica de contestar, pero con cuidado, bajo siete llaves (...) y lo que hace Argentina por su lado es promulgar una ley, hacer una fiesta, las Fuerzas Armadas insistir en que esa es su posición”, indicó.

    En ese sentido, planteó que “no es una cuestión de este canciller, y ahí es donde se equivoca la oposición cuando hace esta crítica”.

    Para el alcalde, la posición de la Cancillería “es clara respecto del argumento, pero débil respecto de la forma en que se plantea”.

    “La respuesta del gobierno ha sido clarísima, el Presidente claro, y Cancillería no es el canciller, el canciller ha contestado lo que ha contestado todos los cancilleres para atrás (...) el tema es la Cancillería, que vuelvo a insistir, en los argumentos está correcto, pero Cancillería siempre es de la idea de: ‘mire, no generemos olita, hagámoslo reservado’, y el otro lado es todo lo contrario”.

    Con ello, criticó que en la gestión del Presidente Gabriel Boric no se habría hecho ningún pronunciamiento sobre esta materia.

    “Cuando la oposición haga la interpelación, que me parece legítimo, yo me imagino que van a hacer una mea culpa a lo que pasó en los cuatro años el Presidente Boric, que era un presidente de Magallanes, y nunca dijo ni pío respecto de ninguna de estas cuestiones”, acusó.

    Desbordes revela que está con protección tras sufrir amenazas

    A propósito del ataque frustrado que sufrió el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), este lunes la comisión de Seguridad del Senado se desarrolló en esa comuna como un gesto hacia el jefe comunal y a la situación que viven varios alcaldes por amenazas del crimen organizado.

    Fue en esa instancia que el fiscal nacional, Ángel Valencia, reveló que hay “al menos” 22 alcaldes a nivel nacional que cuentan con algún tipo de medida de protección “como consecuencia de que han sufrido alguna amenaza o alguna agresión de otro tipo en razón de su cargo”.

    En ese contexto, el alcalde Desbordes reveló en radio Duna que es parte del grupo de alcaldes que se encuentran con medidas de protección tras haber recibido amenazas.

    Sí, estoy (en ese grupo), pero no puedo entrar en detalles de qué tipo de medida de seguridad tengo, hay harta amenaza. Evidentemente le hemos pisado los callos a organizaciones peligrosas en Meiggs, Franklin y en otros lugares más, además la violencia política en los establecimientos educacionales”, indicó.

    Desbordes señaló que no le sorprende la cifra de alcaldes que cuentan con protección, remarcando que probablemente existen “muchos más alcaldes que han tenido amenazas que han sido evaluadas de menor envergadura”.

    “Pero es una cifra que a mí no me sorprende para nada, yo creo que va a ir creciendo, y hay que estar preparado para eso”, sostuvo.

    Para el alcalde, la cultura delictual “hace mucho rato” cambió en el país. “Por lo tanto, este cambio de escenario y cambio de cultura, que no es lo mismo, nos tiene que obligar a reaccionar”.

    Por otra parte, valoró que el lunes se efectuara la comisión de Seguridad en San Bernardo, pero recalcó que “esto debe venir acompañado de apoyar buena parte de las propuestas que está haciendo el gobierno en la agenda de seguridad. No basta con el gesto”.

    Más sobre:Mario DesbordesCancilleríaFrancisco PérezCancillerArgentinaEstrecho de MagallanesGabriel Boric

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