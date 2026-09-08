Chile exhibe su peor resultado de Matemáticas en PISA y mantiene brechas con la OCDE: 59% de alumnos no logra el nivel básico

PISA, siglas en inglés para Programme for International Student Assessment, es la prueba internacional que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para pesquisar la preparación de los jóvenes de 15 años alrededor del mundo. Mide Lectura, Matemáticas y Ciencias, y en su última versión sumó un apartado sobre resolución de problemas usando herramientas digitales.

Chile ha participado en ocho ediciones (2000, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022 y 2025) y en la última lo hicieron más de 90 países. Lo relevante es que los resultados permiten comparar a estudiantes chilenos con otros sistemas y, además, puertas adentro sirven como insumo para diagnosticar problemas y orientar políticas públicas.

Y ahora los datos más recientes, que se liberaron para el mundo a partir de este martes con PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students, no son buenos para Chile, aunque están insertos en una caída que también afecta de manera global a los otros países participantes de la medición.

Chile sigue la misma curva descendente de la OCDE desde 2022 a 2025, pero el país cayó menos que el promedio de la Organización. Y si bien Chile es del grupo rezagado, al compararlo con el resto de Latinoamérica está en la parte alta, compitiendo con Uruguay.

Los datos complementarios sugieren que en el caso chileno comienzan a aparecer señales negativas en torno a distracciones digitales, menos acompañamiento familiar o el ambiente que se vive en las salas de clases.

En concreto, en PISA 2025 la muestra chilena -obtenida de más de 200 establecimientos- promedió 442 puntos en Ciencias, 436 en Lectura, 403 en Matemáticas y 466 en Resolución Computacional de Problemas. Los promedios OCDE fueron 482, 461, 463 y 500, respectivamente.

Comparado con los resultados de 2022, Chile cayó un punto en Ciencias, 12 en Lectura y 9 en Matemáticas, frente a los 3 puntos en Ciencias, 14 en Lectura y 9 en Matemáticas que cayó de manera general la OCDE en el mismo periodo.

Área Chile OCDE Diferencia Ciencias 442 482 -40 Lectura 436 461 -25 Matemáticas 403 463 -60 Resolución computacional 466 500 -34

Al mirar los niveles de desempeño se observa que los resultados chilenos más bajos están en Matemáticas, donde sólo un 41% de los estudiantes logró al menos el nivel básico, frente a 65% de la OCDE.

Visto de otra forma, seis de cada 10 niños chilenos de 15 años no alcanzaron el umbral que PISA considera mínimo para enfrentar situaciones matemáticas medianamente simples.

Este es, a su vez, el peor puntaje de Chile en Matemáticas desde que se somete a PISA: 411 puntos en 2006, 421 en 2009, 423 en 2012 y 2015, 417 en 2018 y 412 en 2022.

En Ciencias, en tanto, el nivel básico fue logrado por el 63% (74% OCE), y en Lectura por el 62% (69% OCDE).

Y si bien en Ciencias los resultados de Chile han sido prácticamente iguales en las siete mediciones recientes, en el caso de Lectura hay un descenso sostenido en las últimas cuatro, pasando de 459 puntos en 2015, a 452 en 2018, a 448 en 2022, hasta los 436 recientes.

El tema es que además del rezago Chile tiene muy pocos alumnos con desempeño sobresaliente: apenas un puñado -2,6%- llegó a los niveles 5 o 6 en al menos una de las tres disciplinas frente a 11,9% que lo logró a nivel de la OCDE.

Del informe particular para Chile se extrae también que tres de cada diez chilenos tuvieron bajos desempeños al mismo tiempo en Ciencias, Matemáticas y Lectura.

El problema para Chile es que si bien se ha mantenido más o menos estable en Ciencias desde 2015, en Matemáticas y Lectura -las dos habilitades básicas- está muy por debajo de los resultados que obtuvo en 2015 y 2018.

PISA, la OCDE y Latinoamérica

En el ranking de todos los países que se sometieron a PISA 2025, Chile quedó 43° de 91 en Ciencias, 37° de 90 en Lectura, y 61° de 90 en Matemáticas. Respectivamente Chile cayó uno, dos y nueve puestos comparando con PISA 2022.

En el listado comparativo a nivel OCDE, con sus 442 puntos en Ciencias Chile está en el puesto 32°, en la parte final de casi todos los 38 miembros de la Organización, igualando con Israel (442), y superando a Islandia (441), Grecia (434), Costa Rica (424), Colombia (414) y México (414).

En Matemáticas -nuevamente- hay mayores problemas comparativos: abajo en la OCDE, con 403 puntos y el puesto 35° de 38, sólo superando a Costa Rica (387), México (388) y Colombia (381), todos latinoamericanos.

En Lectura, en tanto, los 436 puntos posicionan a Chile en el lugar 32° de 38, nuevamente igualado con Israel, y superando a Grecia (423), Islandia (422), Costa Rica (416), México (408) y Colombia (399), los mismos que superó en Ciencias.

El panorama es más auspicioso si Chile se compara con la región: el país se posiciona como uno de los dos sistemas educativos con mejor desempeño en América Latina. El otro es Uruguay, que logró 445 puntos en Ciencias y 405 en Matemáticas, frente a 442 y 403 de Chile, que en todo caso está por sobre los uruguayos en Lectura, con 436 versus 423. Los jóvenes chilenos también superaron a sus pares uguayos en Resolución Computacional: 466 ante 462.

País Ciencias Lectura Matemáticas Resolución computacional Uruguay 445 423 405 462 Chile 442 436 403 466 Costa Rica 424 416 387 452 Colombia 414 399 381 432 México 414 408 388 453 Brasil 409 408 377 406 Perú 406 390 382 436 Argentina 393 389 367 403

A nivel de rezago, Chile tiene al 28,8% de sus estudiantes bajo el nivel 2 en las tres disciplinas, frente a 30,2% de Uruguay, 36,7% de Costa Rica y 41,8% de México. También está sobre Brasil y Perú.

Para Romina Durán, jefa de Investigación del Instituto de Evidencia Educativa, PISA 2025 muestra que la lectura atraviesa un deterioro que excede a la región. Y particularmente Chile “continúa siendo uno de los sistemas con mejores resultados de América Latina, pero PISA 2025 muestra una señal de alerta: respecto de 2022 bajó 12 puntos en Lectura, 9 en Matemática y también redujo su desempeño en Ciencias”.

“La caída es especialmente importante en Lectura, aun cuando Chile sigue liderando a la región en ese dominio, con 436 puntos y la menor proporción regional de estudiantes por debajo del Nivel 2. El caso chileno muestra que una buena posición relativa no implica necesariamente una trayectoria favorable: incluso los países mejor posicionados de América Latina necesitan mirar con atención la evolución de sus aprendizajes”, añade.

Posibles explicaciones

Al observar si la desigualdad socioeconómica es factor a la hora de analizar los resultados, la respuesta es sí, aunque con matices. Por ejemplo, la diferencia en Ciencias entre el 25% más favorecido y el 25% más desfavorecido es de 76 puntos en Chile. En la OCDE es de 85 puntos en promedio.

Esa brecha, sin embargo, se acortó entre 2015 y 2025, principalmente porque los estudiantes vulnerables mejoraron, mientras los favorecidos permanecieron estables.

Y aunque PISA no entrega causas, sí aporta otros elementos que bien podrían asociarse a ellas. Por ejemplo, el clima en las salas de clases chilenas es peor que el promedio de la OCDE.

Los datos así lo refrendan: 43% de los estudiantes nacionales reportó que en la mayoría o todas las clases de Ciencias hay ruido y desorden contra 31% de la OCDE. Además, 31% de los chilenos dijeron que sus compañeros no escuchan al profesor, contra 29% de la Organización.

Hay, además, otro antecedente: el clima dentro de las salas a nivel OCDE mejoró desde 2015. El problema es que en Chile no mostró mayores cambios.

¿Otro antecedente? 48% de los estudiantes chilenos señaló que sus compañeros se distraen frecuentemente con dispositivos digitales en la mayoría o todas las clases de ciencias. En la OCDE esta cifra es 20 puntos menor, es decir, 28%.

PISA 2025 también permite señalar que el uso de la inteligencia artificial está más extendido en Chile que en la OCDE: 51% de los alumnos del país aseveró usar la IA al menos semanalmente para aprender, ante el 46% de la OCDE.

Otra señal de alerta tiene que ver con el apoyo familiar. En 2022, 67% de los alumnos chilenos respondió que sus papás les preguntaban semanalmente por su rutina en el colegio, y en 2025 esa cifra bajó a 63%. Esa realidad a la baja, eso sí, no es exclusiva de Chile, porque casi todos los países dijeron que el apoyo familiar declarado en PISA cayó.