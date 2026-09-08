SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Chile exhibe su peor resultado de Matemáticas en PISA y mantiene brechas con la OCDE: 59% de alumnos no logra el nivel básico

    Los estudiantes chilenos retrocedieron respecto de 2022, aunque a un ritmo similar de caída que el promedio de los países desarrollados. Con todo, a pesar de obtener su peor resultado en Matemáticas desde que se someten a la evaluación, los estudiantes del país son líderes -junto a Uruguay- a nivel Latinoamericano.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Año escolar 2025.

    PISA, siglas en inglés para Programme for International Student Assessment, es la prueba internacional que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para pesquisar la preparación de los jóvenes de 15 años alrededor del mundo. Mide Lectura, Matemáticas y Ciencias, y en su última versión sumó un apartado sobre resolución de problemas usando herramientas digitales.

    Chile ha participado en ocho ediciones (2000, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022 y 2025) y en la última lo hicieron más de 90 países. Lo relevante es que los resultados permiten comparar a estudiantes chilenos con otros sistemas y, además, puertas adentro sirven como insumo para diagnosticar problemas y orientar políticas públicas.

    Y ahora los datos más recientes, que se liberaron para el mundo a partir de este martes con PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students, no son buenos para Chile, aunque están insertos en una caída que también afecta de manera global a los otros países participantes de la medición.

    Chile sigue la misma curva descendente de la OCDE desde 2022 a 2025, pero el país cayó menos que el promedio de la Organización. Y si bien Chile es del grupo rezagado, al compararlo con el resto de Latinoamérica está en la parte alta, compitiendo con Uruguay.

    Los datos complementarios sugieren que en el caso chileno comienzan a aparecer señales negativas en torno a distracciones digitales, menos acompañamiento familiar o el ambiente que se vive en las salas de clases.

    En concreto, en PISA 2025 la muestra chilena -obtenida de más de 200 establecimientos- promedió 442 puntos en Ciencias, 436 en Lectura, 403 en Matemáticas y 466 en Resolución Computacional de Problemas. Los promedios OCDE fueron 482, 461, 463 y 500, respectivamente.

    Comparado con los resultados de 2022, Chile cayó un punto en Ciencias, 12 en Lectura y 9 en Matemáticas, frente a los 3 puntos en Ciencias, 14 en Lectura y 9 en Matemáticas que cayó de manera general la OCDE en el mismo periodo.

    ÁreaChileOCDEDiferencia
    Ciencias442482-40
    Lectura436461-25
    Matemáticas403463-60
    Resolución computacional466500-34

    Al mirar los niveles de desempeño se observa que los resultados chilenos más bajos están en Matemáticas, donde sólo un 41% de los estudiantes logró al menos el nivel básico, frente a 65% de la OCDE.

    Visto de otra forma, seis de cada 10 niños chilenos de 15 años no alcanzaron el umbral que PISA considera mínimo para enfrentar situaciones matemáticas medianamente simples.

    Este es, a su vez, el peor puntaje de Chile en Matemáticas desde que se somete a PISA: 411 puntos en 2006, 421 en 2009, 423 en 2012 y 2015, 417 en 2018 y 412 en 2022.

    En Ciencias, en tanto, el nivel básico fue logrado por el 63% (74% OCE), y en Lectura por el 62% (69% OCDE).

    Y si bien en Ciencias los resultados de Chile han sido prácticamente iguales en las siete mediciones recientes, en el caso de Lectura hay un descenso sostenido en las últimas cuatro, pasando de 459 puntos en 2015, a 452 en 2018, a 448 en 2022, hasta los 436 recientes.

    El tema es que además del rezago Chile tiene muy pocos alumnos con desempeño sobresaliente: apenas un puñado -2,6%- llegó a los niveles 5 o 6 en al menos una de las tres disciplinas frente a 11,9% que lo logró a nivel de la OCDE.

    Del informe particular para Chile se extrae también que tres de cada diez chilenos tuvieron bajos desempeños al mismo tiempo en Ciencias, Matemáticas y Lectura.

    El problema para Chile es que si bien se ha mantenido más o menos estable en Ciencias desde 2015, en Matemáticas y Lectura -las dos habilitades básicas- está muy por debajo de los resultados que obtuvo en 2015 y 2018.

    PISA, la OCDE y Latinoamérica

    En el ranking de todos los países que se sometieron a PISA 2025, Chile quedó 43° de 91 en Ciencias, 37° de 90 en Lectura, y 61° de 90 en Matemáticas. Respectivamente Chile cayó uno, dos y nueve puestos comparando con PISA 2022.

    En el listado comparativo a nivel OCDE, con sus 442 puntos en Ciencias Chile está en el puesto 32°, en la parte final de casi todos los 38 miembros de la Organización, igualando con Israel (442), y superando a Islandia (441), Grecia (434), Costa Rica (424), Colombia (414) y México (414).

    En Matemáticas -nuevamente- hay mayores problemas comparativos: abajo en la OCDE, con 403 puntos y el puesto 35° de 38, sólo superando a Costa Rica (387), México (388) y Colombia (381), todos latinoamericanos.

    En Lectura, en tanto, los 436 puntos posicionan a Chile en el lugar 32° de 38, nuevamente igualado con Israel, y superando a Grecia (423), Islandia (422), Costa Rica (416), México (408) y Colombia (399), los mismos que superó en Ciencias.

    El panorama es más auspicioso si Chile se compara con la región: el país se posiciona como uno de los dos sistemas educativos con mejor desempeño en América Latina. El otro es Uruguay, que logró 445 puntos en Ciencias y 405 en Matemáticas, frente a 442 y 403 de Chile, que en todo caso está por sobre los uruguayos en Lectura, con 436 versus 423. Los jóvenes chilenos también superaron a sus pares uguayos en Resolución Computacional: 466 ante 462.

    PaísCienciasLecturaMatemáticasResolución computacional
    Uruguay445423405462
    Chile442436403466
    Costa Rica424416387452
    Colombia414399381432
    México414408388453
    Brasil409408377406
    Perú406390382436
    Argentina393389367403

    A nivel de rezago, Chile tiene al 28,8% de sus estudiantes bajo el nivel 2 en las tres disciplinas, frente a 30,2% de Uruguay, 36,7% de Costa Rica y 41,8% de México. También está sobre Brasil y Perú.

    Para Romina Durán, jefa de Investigación del Instituto de Evidencia Educativa, PISA 2025 muestra que la lectura atraviesa un deterioro que excede a la región. Y particularmente Chile “continúa siendo uno de los sistemas con mejores resultados de América Latina, pero PISA 2025 muestra una señal de alerta: respecto de 2022 bajó 12 puntos en Lectura, 9 en Matemática y también redujo su desempeño en Ciencias”.

    “La caída es especialmente importante en Lectura, aun cuando Chile sigue liderando a la región en ese dominio, con 436 puntos y la menor proporción regional de estudiantes por debajo del Nivel 2. El caso chileno muestra que una buena posición relativa no implica necesariamente una trayectoria favorable: incluso los países mejor posicionados de América Latina necesitan mirar con atención la evolución de sus aprendizajes”, añade.

    Posibles explicaciones

    Al observar si la desigualdad socioeconómica es factor a la hora de analizar los resultados, la respuesta es sí, aunque con matices. Por ejemplo, la diferencia en Ciencias entre el 25% más favorecido y el 25% más desfavorecido es de 76 puntos en Chile. En la OCDE es de 85 puntos en promedio.

    Esa brecha, sin embargo, se acortó entre 2015 y 2025, principalmente porque los estudiantes vulnerables mejoraron, mientras los favorecidos permanecieron estables.

    Y aunque PISA no entrega causas, sí aporta otros elementos que bien podrían asociarse a ellas. Por ejemplo, el clima en las salas de clases chilenas es peor que el promedio de la OCDE.

    Los datos así lo refrendan: 43% de los estudiantes nacionales reportó que en la mayoría o todas las clases de Ciencias hay ruido y desorden contra 31% de la OCDE. Además, 31% de los chilenos dijeron que sus compañeros no escuchan al profesor, contra 29% de la Organización.

    Hay, además, otro antecedente: el clima dentro de las salas a nivel OCDE mejoró desde 2015. El problema es que en Chile no mostró mayores cambios.

    ¿Otro antecedente? 48% de los estudiantes chilenos señaló que sus compañeros se distraen frecuentemente con dispositivos digitales en la mayoría o todas las clases de ciencias. En la OCDE esta cifra es 20 puntos menor, es decir, 28%.

    PISA 2025 también permite señalar que el uso de la inteligencia artificial está más extendido en Chile que en la OCDE: 51% de los alumnos del país aseveró usar la IA al menos semanalmente para aprender, ante el 46% de la OCDE.

    Otra señal de alerta tiene que ver con el apoyo familiar. En 2022, 67% de los alumnos chilenos respondió que sus papás les preguntaban semanalmente por su rutina en el colegio, y en 2025 esa cifra bajó a 63%. Esa realidad a la baja, eso sí, no es exclusiva de Chile, porque casi todos los países dijeron que el apoyo familiar declarado en PISA cayó.

    Más sobre:EducaciónPISAEducación escolarOCDE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Camión con tortas choca en autopista Vespucio Norte al evitar encerrona

    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso

    El precio del petróleo finalmente rompe los US$ 100 ad portas de nueva alza de combustibles en Chile

    25 personas lesionadas deja accidente vehicular entre un minibús y un camión en Teno

    Columna de Enrique Tenorio: “Las señales financieras que América Latina necesita”

    Zelenski lamenta la “insuficiente respuesta” internacional a los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

    Lo más leído

    1.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    2.
    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    3.
    La derrota final de Espinosa: exdirector de la PDI deberá pagar las costas del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    La derrota final de Espinosa: exdirector de la PDI deberá pagar las costas del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    4.
    Acuartelamiento, retiro de semáforos y limpieza de potenciales proyectiles: municipios preparan primer 11S de la era Kast

    Acuartelamiento, retiro de semáforos y limpieza de potenciales proyectiles: municipios preparan primer 11S de la era Kast

    5.
    Judd aborda declaraciones de ministro Barros: “Chile no debiera ser el patio trasero de ningún país”

    Judd aborda declaraciones de ministro Barros: “Chile no debiera ser el patio trasero de ningún país”

    6.
    ¿Qué encontró la policía al interior de la casa del imputado por el crimen de Mariana Sepúlveda?

    ¿Qué encontró la policía al interior de la casa del imputado por el crimen de Mariana Sepúlveda?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 9 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 9 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Camión con tortas choca en autopista Vespucio Norte al evitar encerrona
    Chile

    Camión con tortas choca en autopista Vespucio Norte al evitar encerrona

    25 personas lesionadas deja accidente vehicular entre un minibús y un camión en Teno

    Así funciona la red de Metro este miércoles 9 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    El precio del petróleo finalmente rompe los US$ 100 ad portas de nueva alza de combustibles en Chile
    Negocios

    El precio del petróleo finalmente rompe los US$ 100 ad portas de nueva alza de combustibles en Chile

    Columna de Enrique Tenorio: “Las señales financieras que América Latina necesita”

    Reforma al mercado de capitales que se presenta este miércoles incorpora cambios en presencia bursátil y en quorum de dos tercios

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos
    Tendencias

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    La prensa europea llena de elogios al Betis de Manuel Pellegrini: “Vuelve a la Champions por la puerta grande”
    El Deportivo

    La prensa europea llena de elogios al Betis de Manuel Pellegrini: “Vuelve a la Champions por la puerta grande”

    “Los fichajes impresionaron; Osorio fue clave”: en Inglaterra aprueban la primera titularidad del chileno en Crystal Palace

    El DT lo pidió y el club se negó: la historia de un grande de Inglaterra que perdió a Darío Osorio y generó un problema

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    Adam Sandler y Happy Gilmore: la historia real de cómo se gestó un clásico del cine
    Cultura y entretención

    Adam Sandler y Happy Gilmore: la historia real de cómo se gestó un clásico del cine

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”

    La intensa ruta de Mariana Di Girolamo en la lucha por los Oscar

    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso
    Mundo

    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso

    Zelenski lamenta la “insuficiente respuesta” internacional a los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

    La ONU espera que los esfuerzos de Estados Unidos lleven a “un reinicio de las conversaciones” entre Rusia y Ucrania

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera