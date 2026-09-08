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    Kast destaca libertad religiosa y llama a “plantar” pensando en las próximas generaciones durante Tefilá por Chile

    El Presidente participó junto a la Primera Dama, María Pía Adriasola, en la ceremonia organizada por la Comunidad Judía de Chile, que este año conmemora 120 años de vida judía institucionalizada en el país.

    Por 
    Roberto Martínez

    El Presidente José Antonio Kast participó este lunes en la Tefilá por Chile 2026, ceremonia organizada por la Comunidad Judía de Chile en el marco de las Fiestas Patrias.

    Durante su intervención, el Mandatario afirmó que Chile constituye un espacio de encuentro y recordó la historia de sus padres como inmigrantes acogidos en el país.

    “Esta es nuestra patria. Es un lugar de encuentro. Es lo que me tocó vivir en mi hogar. Mis padres que también fueron acogidos aquí en Chile”, señaló Kast.

    La ceremonia, realizada en la sinagoga de Lo Barnechea, coincide este año con la conmemoración de los 120 años de vida judía institucionalizada en Chile. La Tefilá por Chile se realiza anualmente desde 2010 como una instancia de oración por el país y de encuentro entre representantes de distintas comunidades religiosas.

    En ese contexto, Kast destacó el arraigo de la comunidad judía en el país y su aporte en distintos ámbitos.

    “Tefilá significa oración. Oración por Chile. Y en este mes nos hemos encontrado, en distintas ocasiones y nos seguiremos encontrando para orar por nuestra patria, por nuestro Chile común, por la paz, por el progreso de todos nuestros compatriotas”, afirmó.

    “La libertad religiosa es un principio del Estado de Chile”

    Uno de los ejes de su discurso fue la libertad religiosa. Kast sostuvo que la justicia, la verdad y la paz constituyen principios vinculados a la convivencia y afirmó que ninguna persona debería ocultar sus creencias para formar parte de la sociedad.

    La libertad religiosa es un principio del Estado de Chile y lo vamos a cuidar, siempre. Y nuestro gobierno la hará valer sin excepciones”, afirmó.

    Agregó que aquello implica proteger tanto la práctica de los ritos como los espacios destinados al ejercicio de la fe.

    “Eso significa proteger su derecho a practicar sus ritos y profesar sus creencias. Significa proteger cada uno de los espacios donde uno vive su fe. Y significa asegurar que la próxima generación también pueda crecer en Chile con la misma libertad con la que crecieron sus abuelos y sus padres”, sostuvo.

    Hacia el final de su alocución, el Mandatario recurrió a la imagen de un árbol plantado por una persona que no alcanzaría a ver sus frutos, para referirse a la responsabilidad de construir pensando en quienes vivirán en el futuro.

    “Así como mis antepasados plantaron para mí, yo también planto para mis descendientes. Esa es una mirada de futuro en la que nos tiene que convocar, y esa también es la forma de entender nuestro gobierno”, afirmó.

    En ese tenor, Kast vinculó esa idea con la labor de su administración y señaló que “estamos plantando las bases para ordenar y recuperar la institucionalidad pensando en las próximas generaciones. Porque gobernar no puede ser simplemente administrar el presente”.

    Más sobre:Presidente KastTefilá por ChileComunidad Judía de ChileFiestas PatriasNacional

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