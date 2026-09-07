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    CUT entrega misiva en La Moneda en que solicitan al gobierno detener proyecto de Sala Cuna Universal y formar mesa de trabajo

    Desde la central enfatizan que el proyecto debe arreglar aspectos en su forma de financiamiento y cómo los agentes privados participan. "Corregir estos puntos no es una concesión a las y los trabajadores, sino una oportunidad para el propio proyecto", remarcan en la carta.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    CUT

    La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) llamó este lunes al gobierno de José Antonio Kast a sostener una reunión de trabajo entre el Ejecutivo y las organizaciones de educación inicial para revisar una serie de conflictos que observan en el proyecto de Sala Cuna Universal, actualmente en el Senado. Por lo mismo, esperan que también se pueda detener su tramitación mientras se solucionan estas discrepancias.

    Así lo explicó este lunes la vicepresidenta de la Mujer de la CUT, Karen Palma: “Nosotros hemos dicho que debemos volver al origen de este proyecto, y que tiene que ver con que empleadores también financien un proyecto de seguridad social que además mejora la productividad de sus empresas. Es impresentable que hoy día todas las políticas sociales se pretenda que sea costo cero de los empleadores y no se financie tripartidamente como es en el mundo”.

    Sobre sus aprensiones con la iniciativa, explicó que “si obviamente había una urgencia habría que poder generar un proyecto universal hoy día que incorporara a todos los trabajadores y trabajadoras”.

    No podemos decir universal si efectivamente queda todavía excluido la totalidad del sector público descentralizado. Obviamente todavía hay mujeres que trabajan en la informalidad y que no están consideradas dentro de este proyecto. Creemos que una política de cuidados debe estar abrazada de lo que es el Sistema Nacional de Cuidados y efectivamente que dé la protección a todas las mujeres trabajadoras de Chile”, añadió al respecto.

    CUT

    La misiva de la CUT

    El documento, en el que además de la CUT lo firman asociaciones de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji), de la Fundación Integra y del Movimiento VTF remarcan que la CUT “ha levantado históricamente la demanda por terminar con la discriminación que hoy establece el artículo 203 del Código del Trabajo”.

    Sin embargo, enfatizan que aquello “puede alcanzarse sin generar un desmedro económico en el Seguro de Cesantía, una política altamente valorada y tan necesaria en los tiempos en que el mercado laboral tiene niveles de inestabilidad”.

    Por ello, consideran que antes de finalizar su tramitación en el Senado, el proyecto necesita mejoras en los siguientes tópicos: “Su forma de financiamiento, las reglas para los privados que serán parte de este diseño y el Fondo de Sala Cuna que crea la ley, reservado exclusivamente para establecimientos que no reciban aportes regulares del Estado”.

    Nos preocupa la consecuencia de este proyecto de ley, que es la creación de dos sistemas separados y desiguales. Uno privado, pero financiado con las cotizaciones de todas las personas trabajadoras de Chile (que se descuentan directamente del Seguro de Cesantía) y con impuestos generales, sujeto además a exigencias de calidad menores que las que ya cumple la red pública. Y otro público, sostenido únicamente por la Ley de Presupuestos, que deberá absorber una demanda adicional que esta misma reforma genera, sin un peso adicional para hacerlo”, remarcan desde la CUT.

    Corregir estos puntos no es una concesión a las y los trabajadores, sino una oportunidad para el propio proyecto. Permitir que se consideren nuestras demandas permite alcanzar todo el potencial de participación laboral femenina que la reforma busca, mejorar las condiciones de los establecimientos que hoy reciben a cientos de miles de niñas y niños, y cerrar brechas objetivas del sistema de educación parvularia entre comunas y regiones con y sin oferta privada”, añaden al respecto.

    Para así, finalizar solicitando “que se concrete, a la brevedad, una instancia de trabajo entre el Gobierno y las organizaciones de educación inicial coordinadas por la CUT para revisar los puntos planteados, y la detención de la tramitación del proyecto Sala Cuna Universal”.

    Más sobre:CUTSala Cuna UniversalKaren PalmaPresidenteSala cuna

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