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    Biministro Mas confirma alza de las bencinas y el diésel para esta semana

    Sin embargo, el titular de Economía y Minería, Daniel Mas, aclaró que todavía no están claras las variaciones exactas.

    Por 
    Patricia San Juan
    Biministro Mas confirma alza de las bencinas y el diésel para esta semana. Andres Perez

    En medio del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y ad portas de que este miércoles la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) anuncie los precios de referencia de los combustibles que regirán para las próximas tres semanas en el país, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó la futura alza, pero aclaró que todavía no están claras las variaciones exactas.

    En un punto de prensa, el secretario de Estado fue consultado sobre las estimaciones de algunos analistas que prevén un incremento de unos $35 por litro para las gasolinas y de hasta $100 por litro para el diésel.

    Al respecto Mas señaló que “efectivamente la guerra continúa, es algo que nos ha seguido ya durante el año, estamos viendo cuánto va a ser en definitiva el precio, efectivamente esperamos un aumento en la magnitud de lo que usted señala, pero eso es algo que se determina al final, justo el momento antes de anunciarlo”.

    Alzas previas

    En la última fijación de precios de referencia del 19 de agosto la Enap reportó que el valor de la gasolina de 93 octanos como el de la de 97 octanos registrarían un alza de $34,8 por litro, con lo que, tomando en cuenta que la de 95 octanos es el promedio de ambas, todas los octanajes tendrían dicho aumento. De este modo se completaron dos incrementos consecutivos.

    Por su parte, para el precio del diésel estableció un incremento de $97,4 por litro.

    Con ello los precios se acercaron nuevamente a los niveles históricos que se alcanzaron en marzo, tras el fuerte traspaso que decretó el gobierno.

    En ese momento, la gasolina de 93 octanos escaló hasta los $1.529 el litro promedio en la Región Metropolitana (RM), en tanto que la de 97 octanos hasta los $1.641. El diésel, a su vez, quedó en $1.493.

    Con la fijación de mediados de agosto, el valor promedio de la bencina de 93 octanos en la RM llegó a $1.448, y a $1.481 a nivel nacional. El de la de 97 octanos, en tanto, a $1.523 en la RM, y a $1.551 en el país. En cuanto al precio del diésel, subió a $1.177 en la RM y a $1.179 a nivel nacional.

    Así desde que se desató el conflicto en Medio Oriente y considerando las alzas y bajas que se han traspasado a público desde entonces, el precio de la bencina de 93 octanos acumuló un aumento de $264,8 por litro, la de 97 octanos uno de $274,2 y el diésel uno de $306,4.

    Las perspectivas para las próximas semanas son inciertas dada la volatilidad que está teniendo el precio del petróleo, ante los vaivenes de la guerra entre Estados Unidos e Irán, y también porque para algunos expertos el Ministerio de Hacienda modificó la forma que tenía de actuar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), por lo que hace menos predecible el comportamiento de los precios a consumidores.

    Le Enap fija los precios de referencia de las gasolinas y el diésel cada tres semanas y la próxima corresponde a la de este miércoles, que entrará en vigencia desde el jueves 10 de septiembre. Sin embargo, son las propias distribuidoras las que establecen los valores finales que se cobran los consumidores en cada estación de servicio.

    Más sobre:BencinaBencinasGasolinaGasolinasDiéselEnapDaniel MasCombustibles

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