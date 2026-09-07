El cobre sube y registra su tercer mayor valor en la historia

El cobre volvió a subir y se acercó a su precio más alto en la Bolsa de Metales de Londres.

Según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el valor al contado del cobre subió 1,18% y llegó a un valor de US$6,595 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, su tercer nivel más alto en la historia.

De acuerdo con los datos de Cochilco, el valor al contado al cierre de este lunes solamente es superado por el registrado de este 14 de agosto (US$6,597) y el 17 de agosto pasado (US$6,735), su mayor precio al registrado en Londres.

Reuters atribuyó la última subida a que “una escasez fuera de Estados Unidos impulsó las compras, mientras que la depreciación del dólar reforzó el optimismo”.

La jornada también estaba marcada por el feriado en Estados Unidos.

La nota de la agencia de comunicaciones también destacaba que el alza del cobre también se explicaba por las compras desde Estados Unidos para antes que el presidente Donald Trump aplique nuevos aranceles que afecten a dicho mercado.

“Es difícil saber qué sucederá con los aranceles, pero cuanto más se prolongue la incertidumbre, más tiempo se mantendrán los precios altos, ya que el material sigue fluyendo hacia Estados Unidos”, afirmó Albert Mackenzie, analista de Benchmark Mineral Intelligence a Reuters.