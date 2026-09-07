El petróleo trepa a su nivel más alto en seis semanas y el barril se acerca otra vez a los US$ 100

Los precios internacionales del petróleo experimentan un nuevo salto y se acercan cada vez más a la barrera de los US$ 100 en medio de las nuevas hostilidades entre Irán y Estados Unidos en Medio Oriente.

El barril Brent que se cotiza en Londres y sirve de referencia para Chile anota un alza de 0,75% hasta los US$ 97, aunque marcó un máximo intradía de US$ 97,99, mientras que en Nueva York el crudo WTI que sirve de referencia para Estados Unidos mostraba un incremento de 1,18% a US$ 92,60.

De acuerdo a los registros de Tradingview, se trata del precio más alto desde el 24 de julio pasado.

Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques el fin de semana, elevando una vez más las primas de riesgo sobre el crudo.

“Ataquen nuestros activos y serán atacados”, escribió este lunes el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, en una publicación en la red social X.

Ese mensaje respondió a una publicación anterior del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien escribió que su país “destruirá (y hundirá)” los petroleros iraníes si Irán dispara contra embarcaciones estadounidenses.

Thanks to the precision and professionalism of American service members, the M/T Kylo sank in the Gulf of Oman today and joined Iran’s navy at the bottom of the sea. pic.twitter.com/OwSDMl8SSQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 6, 2026

Instalaciones petroleras de Saudi Aramco fueron alcanzadas por nuevos ataques este lunes, de acuerdo con un reporte del Financial Times.

Los daños en la instalación de la ciudad saudita de Jizan, donde opera una refinería de 400.000 barriles diarios, todavía estaban siendo evaluados y no está claro de manera inmediata quién es el responsable del ataque, según el FT.

Los ataques del fin de semana

Los mercados petroleros ya se encontraban en tensión por el recrudecimiento del conflicto durante el fin de semana, reportó CNBC.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que las fuerzas militares estadounidenses atacaron el sábado tres petroleros iraníes, después de que Irán lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada.

El Centcom señaló que las tres naves iraníes forman parte de una “red en la sombra de miles de millones de dólares” que financia a la Guardia Revolucionaria de Irán y a sus proxies regionales.

A U.S. Navy E-2D Hawkeye command and control aircraft lands aboard USS George Washington (CVN 73) as the aircraft carrier sails in the Arabian Sea supporting military operations in the Middle East. pic.twitter.com/QpQtWAIgDO — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 6, 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, en una declaración emitida el sábado, denunció los ataques contra embarcaciones comerciales como un “crimen de guerra” y un acto de “guerra económica”.

Los ataques ocurren cerca de una semana después de que se reanudaran los combates entre Estados Unidos e Irán, tras alrededor de un mes de relativa calma en el conflicto, que en agosto superó los seis meses de duración.

Los elevados precios del petróleo han empujado al alza el costo de otros combustibles, como la gasolina y el diésel, que anotaron máximos históricos para un fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos.

En Chile, por su parte, el ministro de Economía, Daniel Mas, adelantó que los precios de los combustibles subirán en torno a $ 30 esta semana.

“Efectivamente la guerra continúa, es algo que nos ha seguido ya durante el año, estamos viendo cuánto va a ser en definitiva el precio, efectivamente esperamos un aumento en la magnitud de lo que usted señala, pero eso es algo que se determina al final, justo el momento antes de anunciarlo”, afirmó la autoridad.