La crítica de Nicolás Grau: “Estamos con 9,5% de desempleo, no parece razonable estar reduciendo la inversión pública”

Valparaiso, 23 de junio 2026 El exministro de Hacienda Nicolas Grau, en la sesion de la Camara de Diputados, donde se realiza la Acusacion Constitucional en su contra Sebastian Cisternas/Aton Chile

En el contexto de la delicada situación económica que atraviesa el país, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a la forma en que el gobierno de José Antonio Kast la ha abordado, sobre todo respecto al desempleo que alcanzó un 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio.

Como medida a corto plazo para incentivar el empleo, Grau planteó la necesidad de crear subsidios “bien focalizados” y aumentar la inversión pública. En ese sentido, mostró su preocupación por el recorte en el gasto público que ha llevado a cabo el actual Ejecutivo.

“El gasto corriente está creciendo al mismo ritmo que estaba estipulado en la Ley de Presupuestos, en torno al 3%. Y el gasto de capital, que incluye inversión pública y lo que se llaman transferencias de capital, ha caído 14%. (...) Estamos en una situación con 9,5% de desempleo, no parece razonable estar reduciendo la inversión pública ” , afirmó en Radio 13c.

Al respecto, Grau reconoció que este problema se viene arrastrando en los últimos diez años, incluyendo la administración de Gabriel Boric de la cual él fue parte, y lo calificó como la principal insatisfacción en materia económica.

“Yo diría que, de todos los indicadores económicos, el que fue más insatisfactorio para nosotros fue el desempleo. Más allá de que se crearon 700 mil empleos netos durante nuestra administración, la tasa de desempleo siempre estuvo muy alta, a nuestro juicio”, sostuvo.

3 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Falta de cohesión

Sobre el recorte presupuestario que han sufrido todos los ministerios en este gobierno, Grau aseguró que el problema radica en que existe “un conjunto de demandas sociales muy apremiantes y nuestro Presupuesto está totalmente orientado a lo social”, lo que complica a las secretarías de Estado para funcionar de forma adecuada.

En esa línea dijo que “la señal más prístina de la complejidad política que esto tiene, es que ministros y ministras estén solicitando aumentos presupuestarios por la prensa”. Como ejemplo, mencionó el caso de la titular de Salud, May Chomali.

“Cuando yo escucho la ministra de Salud le encuentro razón, pero es cierto que da cuenta de un gobierno con poca cohesión y con poco orden, el hecho de que se esté haciendo eso por la prensa. Porque discusiones de esa naturaleza se imaginarán que han existido en todos los gobiernos, lo que pasa es que no ocurre por la prensa”, señaló.

“Nosotros en salud aumentamos más de 30% (el presupuesto) en el acumulado de los cuatro años, más de un punto del PIB y aún así el Ministerio de Salud gastaba más de lo que estaba en el presupuesto”, agregó.

Además, el exjefe de la billetera fiscal aseguró que se vuelve “muy difícil que la ciudadanía sienta que se están cubriendo de manera adecuada todas sus demandas cuando tú tienes un tamaño del Estado que es el 22% del PIB”.