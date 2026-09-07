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    José Antonio Kast: “Hay un tema que todavía no hemos podido solucionar, que es el desempleo”

    El presidente de la República atribuyó las malas cifras de la economía a las bajas tasas de inversión de los últimos tres años y también al gasto público.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Presidente José Antonio Kast.

    El presidente de la República, José Antonio Kast, abordó esta mañana la compleja situación de la economía chilena, marcada por tasas de crecimiento bajas y un desemploe que acumula cuatro meses por encima del 9%.

    En conversación con radio ADN, el jefe de Estado atribuyó el bajo dinamismo a los menores registros de inversión de los últimos años a lo que se suma el manejo fiscal

    “Año 2023, 2024 y 2025 de baja inversión, muy baja inversión, de no control del gasto público. Veamos todo lo que se hizo con los distintos recursos que tenía el Estado en los fondos de estabilización social, en temas de ingresos del litio, cómo se gastaron y por qué se gastaron”, dijo el mandatario.

    Aún así, Kast reconoció que el gobierno tiene una tarea pendiente con el mercado laboral toda vez que existen casi un millón de personas sin empleo.

    Hay un tema que todavía no hemos podido solucionar, que es el del desempleo (...) Estamos buscando la manera de llevar adelante el modo empleo, con una fuerte presencia de recursos del Estado, a través de privados, para que haya mayor cantidad de puestos de trabajo de aquí a seis meses.”, sostuvo en el marco de la conversación.

    José Antonio Kast dijo que habrían mejores cifras económicas a fin de año. Foto: entrevista de ADN en Youtube.

    José Antonio Kast también abordó las consultas en torno a las proyecciones de crecimiento 2026 del gobierno de 1,8%, las cuales parecen muy difíciles de lograr tras el el Imacec negativo de julio que incluso pone cuesta arriba cerrar el ejercicio con una expansión del 1%.

    Sí, es difícil, muy difícil, pero no imposible”, admitió el presidente quién no quiso tampoco aventurarse con una cifra para este año.

    En esa línea, el presidente destacó la aprobación de la megarreforma, especialmente por las expectativas en materia de mayores inversiones producto, entre otras cosas, de la invariabilidad tributaria.

    De aquí a fin de años vamos a ver cambios importantes, esperamos que el tema climatológico no nos afecte porque también debemos decir que tuvimos los temporales más duros que hemos tenido en años”, sostuvo.

    En tal sentido, afirmó que a fin de año también habrían mejoras en los índices de desocupación, no sin antes advertir que el país sufre de lo que se llama un desempleo “casi estructural”

    Consultado sobre si, en materia de pesimismo económico, le cabe alguna responsabilidad por haber instalado conceptos como gobierno de emergencia o Estado en quiebra, el jefe de Estado miró hacia las administraciones pasadas, pero sin nombrar a ninguna en particular.

    “El clima en Chile lo instalaron gestiones anteriores, nosotros tenemos que hacernos cargos de lo que recibimos”, afirmó .

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    Más sobre:Mercado laboralDesempleoJosé Antonio KastEconomía

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